మంగళగిరి నుంచి హాలీవుడ్ దాకా - ఇద్దరు మిత్రుల వీఎఫ్ఎక్స్ అద్భుతం
విజువల్ ఎఫెక్స్ట్లో రాణిస్తున్న బీఎల్ఎస్ కంపెనీ - ఐదుగురు ఉద్యోగులతో మొదలైన ప్రస్థానం - ఇప్పుడు 50మందికి ఉపాధి కల్పన - టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకున్న ఇద్దరు మిత్రులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 5:05 PM IST
Mangalagiri VFX Startup YUVA Story : వారిద్దరూ మంచి మిత్రులు. ఒకరు వీజువల్ ఎఫెక్ట్స్పై దృష్టి సారిస్తే మరొకరు అది మార్కెటింగ్ చేసేందుకు కృషి చేశారు. సరదాకి సినిమాలు చూసిన స్థాయి నుంచి హాలీవుడ్ సినిమాలకు విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ పనులు చేసే వరకూ వెళ్లింది వారి ప్రయాణం. ఏదైనా చేయగలమనే నమ్మకమే ఆ రంగంలో వారిని ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టింది. ఇంతకీ ఎవరా ఇద్దరు మిత్రులు? పెద్ద సినిమాలకు వీఎఫ్ఎక్స్ చేసే స్థాయికి ఎలా వెళ్లారో ఈ కథనంలో చూద్దాం.
గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరికి చెందిన తిరుమలశెట్టి మేఘన బీటెక్ వరకూ చదివింది. ఉద్యోగ అవకాశాలు వచ్చినా వాటిపై ఆసక్తి చూపలేదు. సృజనాత్మక రంగంలోకి వెళ్లాలనేది తన ఆలోచన. సొంతంగా ఏదైనా వ్యాపారం చేయాలని అనుకుంది. ఈ విషయమై తన స్నేహితుడు కృష్ణతో మాట్లాడింది. అప్పటికే బీటెక్ మధ్యలో ఆపేసిన కృష్ణ, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ కోర్సు నేర్చుకున్నాడు. ఇద్దరూ కలిసి లిటిల్ బ్లాక్ స్టార్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ సంస్థ ప్రారంభించారు. మొదట్లో ఓ చిన్న గదిలో ఐదుగురు ఉద్యోగులతో మొదలైన ప్రస్థానం, నేడు 50 మందికి ఉపాధి కల్పించే స్థాయికి ఎదిగింది. అలా సినిమాలు, యాడ్స్కు విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ వర్క్స్ చేయటం ప్రారంభించారు.
వరుసగా ప్రాజెక్టులు రాక : కొంతమందిని రిక్రూట్ చేసుకుని వివిధ అంశాలపై శిక్షణ అందించారు. అంతేకాక ఇతర మార్కెట్లపై దృష్టి సారించారు. మొదట్లో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నప్పటకీ ఓ కంపెనీ ద్వారా బంగార్రాజు సినిమాకు పనిచేసే అవకాశం దక్కింది. అక్కడి నుంచి వరుసగా ప్రాజెక్టులు వచ్చాయి. కృష్ణ టెక్నికల్ వర్క్ చూసుకుంటే, నిర్వహణ, మార్కెటింగ్ వంటి బాధ్యతలు మేఘన చూసుకునేది.
"చిన్నప్పటి నుంచి నా ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ క్రియేటివ్ సైడ్ లేదా బిజినెస్ సైడ్ మార్కెటింగ్. ఇవి నా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేవి. నాట్ ఎవ్రీబడీ ఇస్ ఏ గ్రేట్ స్టూడెంట్ విత్ గుడ్ మార్క్స్. ఎగ్జాంపుల్ మై కో ఫౌండర్, మై ఫ్రెండ్ హి ఇస్ ఏ కాలేజ్ డ్రాప్ అవుట్. బట్ హి ఇస్ బిల్ట్ ఎవ్రీథింగ్. టెక్నికల్లీ చాలా స్ట్రాంగ్, చాలా స్కిల్డ్. ఈవెన్ దో చేసే వర్క్ విఎఫ్ఎక్స్ అయినా కూడా తను నెట్, కోడింగ్ సైడ్ ఇలా అంతా కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు. 2023, 2024, 2025 ఆల్ త్రీ ఇయర్స్ ఇన్ ఇండియా, అవుట్ సైడ్ ఇండియా వెంట్ టు 10 డిఫరెంట్ కంట్రీస్, ఎల్బీఎస్ని మార్కెట్ చేశాం. మేం లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్లో ఇన్ ఇండియా లాట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ వర్క్డ్ ఫర్ స్టార్టింగ్ విత్ దేవర, డాకు మహారాజ్, ఓజి వర్క్డ్ ఫర్ పెద్ది. నౌ కాంతారలో చాలా పెద్ద సీక్వెన్స్ చేశాం 15 మినిట్స్ సీక్వెన్స్." -మేఘన, ఎల్బీఎస్ వీఎఫ్ఎక్స్ ఫౌండర్
Mangalagiri VFX Studio : ముంబయి, హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై వంటి ప్రధాన నగరాల్లోనే విజువల్ ఎఫెక్ట్స్కు సంబంధించిన కంపెనీలు ఉంటాయి. అందుకు భిన్నంగా సొంత ఊరైన మంగళగిరిలో వీఎఫ్ఎక్స్ స్టూడియో ఏర్పాటు చేశారు ఈ ఇద్దరు మిత్రులు. వీఎఫ్ఎక్స్ పరిశ్రమకు సంబంధించిన సదస్సులు, సమావేశాలకు వెళ్లి ఆ రంగంలో వస్తున్న మార్పులు, కొత్త అవకాశాలపై మేఘన అవగాహన పెంచుకుంది. కంప్యూటర్లో ఓ క్యారెక్టర్ని క్రియేట్ చేసే యానిమేషన్ కంటే కెమెరాలో షూట్ చేసి ఆ ఫుటేజ్ను గ్రాఫిక్స్ ద్వారా మరింత ప్రభావవంతంగా తీర్చిదిద్దారు. ఇదే వారిని ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టింది. అలా వరుస అవకాశాలతో చాలా తెలుగు, హిందీ, తమిళ, కన్నడ సినిమాలకు పని చేశారు.
"రియల్ లైఫ్లో ఫుటేజ్ని ఏదైతే షూట్ చేస్తారో, ఆ ఫుటేజ్ని మనం అదే లైటింగ్లో కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ చేస్తే దాన్ని విఎఫ్ఎక్స్ అంటారు. దీంట్లో రోటో అని అంటే గ్రీన్ మాట్లో కట్ చేయడం, ప్రెప్ అనేది ఇంకో వర్క్ ఉంటది రోప్స్ రిమూవల్ చేయడం ఇట్లాంటి వర్క్స్ అన్నీ ఆల్రెడీ గత 15 - 20 ఇయర్స్ నుంచి ఇండియాలో చాలా చేస్తున్నారు. బీటెక్లో డ్రాప్ అవ్వగానే ఎఫెక్ట్స్ కోర్స్ గురించి తెలుసుకున్నాను. కోర్సులో జాయిన్ అవ్వడం కన్నా ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ల దగ్గర క్విక్గా నేర్చుకోవచ్చని తెలుసుకొని ఆ తెలిసిన వాళ్ల దగ్గర నేర్చుకున్నాం." -కృష్ణ, ఎల్బీఎస్ వీఎఫ్ఎక్స్ కో ఫౌండర్
ఇటీవల మంత్రి నారా లోకేశ్ను కలిసి వీఎఫ్ఎక్స్ పరిశ్రమకు ఉన్న అవకాశాల్ని వివరించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి బెస్ట్ స్టార్టప్ అవార్డ్ తీసుకున్నారు. సినిమా పరిశ్రమను ఏపీలో విస్తరించాలని భావిస్తున్న ప్రభుత్వం, ముందుగా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్కు సంబంధించిన వసతులపై దృష్టి సారించాలని మేఘన కోరుతున్నారు. లిటిల్ బ్లాక్ స్టార్ కంపెనీని మరింతగా విస్తరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. మేఘన, కృష్ణ. కనీసం 200మంది నిపుణులకు అవకాశం కల్పించే స్థాయికి ఎదగాలని భావిస్తున్నారు.
రామాయణం vs వారణాసి- సోషల్ మీడియాలో పాన్ఇండియా ఫ్యాన్ వార్- ఎందుకంటే?
'వేవ్స్'లో విద్యార్థులను ఆకట్టుకున్న రామోజీ గ్రూప్ స్టాల్- VFX టెక్నాలజీపై అవగాహన