పద్మశ్రీ అవార్డుల ప్రకటన - ఏపీ, తెలంగాణ నుంచి 11 మంది ఎంపిక

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 25, 2026 at 7:15 PM IST

Updated : January 25, 2026 at 8:13 PM IST

Padma Sri Awards 2026 recipients From AP And TG: కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మ అవార్డులను 2026వ సంవత్సరానికి గానూ ఆదివారం ప్రకటించింది. రిపబ్లిక్‌ డే సందర్భంగా ఒకరోజు ముందుగానే ఈ పురస్కారాల జాబితాను విడుదల చేసింది. ఐదుగురికి పద్మవిభూషణ్, 13 మందికి పద్మ భూషణ్‌, 113 మందికి పద్మశ్రీ అవార్డులను ఈ సందర్భంగా కేంద్రం ప్రకటించింది.

ప్రముఖులను వరించిన పద్మశ్రీ: ప్రముఖ క్యాన్సర్‌ వైద్యుడు నోరి దత్తాత్రేయుడు పద్మభూషణ్‌ అవార్డుకు ఎంపికయ్యారు. ఏపీ, తెలంగాణకు చెందిన మొత్తం 11 మందికి పద్మ పురస్కారాలు వరించాయి. యూజీసీ మాజీ ఛైర్మన్‌ మామిడాల జగదీశ్‌ కుమార్‌ను దిల్లీ కోటాలో పద్మశ్రీ వరించింది. ఇందులో సినీ రంగానికి విశేష కృషి చేసిన సీనియర్ నటులు రాజేంద్రప్రసాద్, మురళీమోహన్​లు పద్మశ్రీ అవార్డుకు ఎంపికయ్యారు.

ఏపీ, తెలంగాణకు చెందిన పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీతలు వీరే!

  • సినీనటుడు గద్దె బాబూ రాజేంద్ర ప్రసాద్‌ (పద్మశ్రీ)
  • మాగంటి మురళీ మోహన్‌(పద్మశ్రీ)
  • కృష్ణమూర్తి బాల సుబ్రహ్మణియన్‌ (పద్మశ్రీ)
  • పాల్కొండ విజయ్‌ ఆనంద్‌రెడ్డి (పద్మశ్రీ)
  • గరిమెళ్ల బాలకృష్ణ ప్రసాద్‌ (పద్మశ్రీ)
  • డాక్టర్‌ కుమారస్వామి తంగరాజ్‌ (పద్మశ్రీ)
  • రామారెడ్డి మామిడి (పద్మశ్రీ)
  • వెంపటి కుటుంబ శాస్త్రి (పద్మశ్రీ)
  • గూడూరు వెంకట్రావు (పద్మశ్రీ)
  • దీపికారెడ్డి (పద్మశ్రీ)
  • గద్దమణుగు చంద్రమౌళి (పద్మశ్రీ)

ప్ర‌తిష్టాత్మ‌క పుర‌స్కారాలకు ఎంపిక‌: ప్ర‌ముఖ క్యాన్స‌ర్ వ్యాధి నిపుణులు నోరి ద‌త్తాత్రేయుడు ప‌ద్మ భూష‌ణ్‌, సైన్స్ అండ్ టెక్నాల‌జీ రంగం నుంచి గ‌డ్డ‌మ‌నుగు చంద్ర‌మౌళి, కృష్ణ‌మూర్తి బాల‌సుబ్ర‌హ్మ‌ణ్యన్‌, కుమార‌స్వామి తంగ‌రాజ్, వైద్య రంగంలో గూడూరు వెంక‌ట్రావు, పాల్కొండ విజ‌యానంద్ రెడ్డి, ప‌శుసంవ‌ర్థ‌క రంగంలో మామిడి రామా రెడ్డి, క‌ళా రంగం నుంచి దీపికా రెడ్డి, ముర‌ళీ మోహ‌న్‌, రాజేంద్ర ప్ర‌సాద్‌, గ‌రిమెళ్ల బాల‌కృష్ణ ప్ర‌సాద్​ల‌కు ప‌ద్మ శ్రీ పుర‌స్కారాలు వరించాయి.

అచ్యుతానందన్​కు పద్మవిభూషణ్ : బాలీవుడ్‌లో దిగ్గజ నటుడు ధర్మేంద్ర, కేరళ మాజీ సీఎం అచ్యుతానందన్‌కు మరణానంతరం పద్మవిభూషణ్ ప్రకటించింది. కేరళకు చెందిన కె.టి.థామ్‌స్‌, సాహితీవేత్త పి.నారాయణన్‌కు కూడా పద్మవిభూషణ్ ఇవ్వనున్నట్లు వెల్లడించింది. కళల విభాగంలో ఉత్తరప్రదేశ్‌కు ఎన్.రాజాంకు పద్మవిభూషణ్ ప్రకటించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రముఖ గాయని ఆల్కా యాజ్ఞిక్‌, మాజీ గవర్నర్ భగత్‌సింగ్‌ కోశ్యారికి పద్మభూషణ్ ప్రకటించింది. వైద్యరంగంలో తమిళనాడుకు చెందిన కళ్లిపల్లి రామస్వామి పళనిస్వామి, ప్రముఖ క్యాన్సర్‌ వైద్యుడు నోరి దత్రాత్రేయుడికి పద్మభూషణ్ ఇవ్వనున్నట్లు ప్రకటించింది.

శిబూసోరేన్​కు పద్మభూషణ్: కళల విభాగంలో మళయాళం దిగ్గజ నటుడు మమ్ముట్టికి పద్మభూషణ్ అవార్డు లభించింది. కళల రంగంలో మహారాష్ట్రకు చెందిన పీయూష్‌ పాండేకు మరణానంతరం పద్మభూషణ్, సామాజిక సేవారంగంలో తమిళనాడుకు చెందిన ఎస్​కేఎం మయిలనందన్, కళల రంగంలో కర్ణాటకకు చెందన శకవర్ధనీ గణేష్‌కు మూడో అత్యున్నత పురస్కారం ఇవ్వనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఝార్ఖండ్ మాజీ సీఎం శిబూసోరేన్‌కు మరణానంతరం, వి.కె.మల్హోత్రాకూ పద్మభూషణ్ ప్రకటించారు. వాణిజ్య రంగంలో ఉదయ్ కోటక్, ప్రజా వ్యవహారాల రంగంలో కేరళకు చెందిన వల్లాపల్లి నటేషన్‌, క్రీడారంగంలో విజయ్‌ అమృతరాజ్‌లను పద్మభూషణ్‌ పురస్కారాలు వరించాయి.

సినీ ప్రముఖులకు పద్మశ్రీ: మొత్తం 113 పద్మశ్రీ పురస్కారాలను ప్రకటించిన కేంద్రం, వారిలో 45 మంది అన్‌సంగ్‌ హీరోలను(తెరవెనుక ఉండి కష్టపడే వ్యక్తులు) ఎంపిక చేసింది. సినీ రంగానికి సంబంధించి ప్రముఖ నటులు మాగంటి మురళీమోహన్‌ (తెలుగు), గద్దె బాబూ రాజేంద్ర ప్రసాద్‌ (తెలుగు), ఆర్. మాధవన్‌(తమిళ్​)కు పద్మశ్రీలను ప్రకటించింది. క్రీడారంగంలో రోహిత్‌ శర్మ, హర్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్‌, హాకీ క్రీడాకారిణి సవిత పూనియాకు పద్మశ్రీ ప్రకటించింది.

January 25, 2026

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

