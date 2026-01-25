మహాజాతరలో మద్యం ప్రియులకు డబుల్ కిక్కు - రెట్టింపు ధరలకు అమ్ముతున్న విక్రేతలు
జాతర గిరాకీతో రెట్టింపు ధరలకు మద్యం విక్రయాలు - సిండికేట్గా మారి అధిక ధరలకు అమ్మకాలు సాగిస్తున్న వ్యాపారులు - ఎక్సైజ్ అధికారులు చూసీ చూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారనే విమర్శలు
Published : January 25, 2026 at 10:14 PM IST|
Updated : January 25, 2026 at 10:21 PM IST
Belt Shop Fraud In Medaram : మేడారం మహాజాతర మద్యం వ్యాపారులకు కాసులు కురిపిస్తోంది. జాతరలో మద్యం ప్రియులకు డబుల్ కిక్కు ఎక్కుతోంది. ఎక్కడా లేని విధంగా జాతరలో గిరాకీ ఉండటంతో వ్యాపారులు ఇదే అదనుగా భావించి, రెట్టింపు ధరలకు మద్యాన్ని అమ్ముతున్నారు. వ్యాపారులు సిండికేట్గా ఏర్పడి ఇష్టారాజ్యంగా విక్రయాలు చేస్తున్నప్పటికీ ఎక్సైజ్ అధికారులు చూసీ చూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారనే విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. జాతరకు ముందుగా 22 తాత్కాలిక మద్యం దుకాణాల ఏర్పాటు చేసేందుకు ఎక్సైజ్ శాఖ రెండు రోజుల ముందు లైసెన్సులు జారీ చేసింది. తొమ్మిది రోజుల పాటు దుకాణం ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు రోజుకు రూ.9 వేల చొప్పున లైసెన్సు ఫీజును వసూలు చేయనుంది. దీంతో మొత్తం 22 షాపుల నుంచి రూ.17.82 లక్షల ఆదాయం ప్రభుత్వానికి సమకూరనుంది.
రెండు నెలలుగా :
- జాతర పరిసర ప్రాంతల్లో ఎక్సైజ్ శాఖ మద్యం అమ్మకాలకు అనుతినిచ్చింది. కాగా గత రెండు నెలల నుంచే జాతర ప్రాంతాల్లో కిరాణం, హోటళ్లు భారీగా వెలిశాయి. ఇందులో మద్యం అమ్మకాలు బహిరంగంగా జరుగుతుండటం ఎక్సైజ్ అధికారుల నిర్లక్ష్యానికి నిదర్శనంగా మారింది.
- లైట్ బీర్కు రూ.180 ధర ఉండగా రూ.250కి పైగా అమ్ముతున్నారు. స్ట్రాంగ్ బీర్ అయితే రూ.250 నుంచి రూ.290 మధ్యలో విక్రయిస్తున్నారు.
- విస్కీ క్వార్ట్ర్పై రూ.50 పెంచి విక్రయిస్తున్నారు. అదేవిధంగా దాదాపుగా అన్ని దుకాణాల్లో మద్యం సీసాల మూతలు తొలిగించి ఇస్తున్నట్లు తెలిసింది. మద్యం వ్యాపారుల తీరుతో చిరు వ్యాపారులు, మందుబాబుల మధ్య నిత్యం ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంటుంది.
అధికారుల కుమ్మక్కు : సిండికేట్గా మారిన వ్యాపారులు జాతరలో అధిక ధరలకు మద్యాన్ని విక్రయిస్తున్నారు. ఇలాంటి చర్యలను అడ్డుకోవాల్సిన ఎక్సైజ్ అధికారులు టార్గెట్ వేటలో పడ్డారనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. మద్యం విక్రయాల జోరును అధికారులు అనుకూలంగా మార్చుకుంటున్నారనే ఆరోపణలు బహిరంగంగానే ఉన్నాయి. వ్యాపారులతో కుమ్మక్కైన అధికారులు ఏ ధరలకు విక్రయించినా పట్టించుకోవడం లేదు. టార్గెట్ను పూర్తి చేయాలనే ఆంక్షలను ఉన్నతాధికారులు కిందిస్థాయి అధికారులకు, సిబ్బందికి విధించినట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల ద్వారా తెలిసింది. దీనినే అదనుగా తీసుకుని మద్యం వ్యాపారులు బెల్డ్ షాపుల నిర్వహకులకు అధిక ధరలకు మద్యాన్ని విక్రయిస్తూ జేబులు నింపుకుంటున్నారనే విమర్శలున్నాయి. గత రెండు నెలల్లో రూ. 1.40 కోట్లకు పైగా అమ్మకాలు జరిగగాయంటే అసలు జాతరప్పుడు ఏ మేరకు అమ్మకాలుంటాయో ఊహించుకోవచ్చు.
భక్తుల రద్దీతో వ్యాపారులకు అధిక లాభం : మరోవైపు ఈ మహాజాతరలో పర్యాటకులు, భక్తులు సామగ్రి ధరలను చూసి దిగ్భ్రాంతికి చెందుతున్నారు. వ్యాపారులు జాతరను అదనుగా చేసుకుని వాటర్ బాటిల్ నుంచి మొదలుకొని విడిది చేసే సత్రాల వరకు ఆ ధరలను అమాంతం పెంచేశారు. దేశంలోని నలుమూలల నుంచి భక్తులు వస్తారు. కాగా వారికి సామగ్రి తప్పనిసరి కావడంతో వ్యాపారులు నిర్ణయించిన ధరలకే కొనుగోలు చేయాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. దీంతో చేసేదేంలేక భక్తులు అధికరేట్లకు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వారు త్వరగా దేవతల దర్శనం చేసుకుని గమ్యస్థానాలకు వెళ్లాలనే ఆలోచన ఉండటంతో వ్యాపారులతో బేరమాడాలనే ఆలోచన చేయడం లేదు. నీళ్లు, కొబ్బరికాయలు, బెల్లం, బొమ్మల ధరలన్నీ సుమారుగా రెట్టింపయ్యాయి.
చర్యలు తీసుకోని అధికారులు : మరి కొందరు దైవ సన్నిధిలో ఖర్చులకు వెనుకాడకూడదనుకుంటూ చెప్పిన ధరలకే కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఈ మహాజాతర వ్యాపారులకు కలిసొస్తుంది. ఇవన్నీ తెలిసిన అధికారులు మాత్రం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. ఈ మేరకు మేడారానికి వచ్చే భక్తులు ముందుగా వెళ్లిన వారి నుంచి సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది. పూజా సామగ్రి, ఆహార పదార్థాలు వెంట తీసుకెళ్లడమే మేలు. భక్తులకు కావాల్సిన వస్తువులను ముందుగానే కొనుగోలు చేస్తేనే ఉత్తమం.
మేడారం మహాజాతరలో వ్యాపారుల జోరు - ఒక్కసారిగా పెరిగిన ధరలు