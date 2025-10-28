ETV Bharat / state

'లక్కీ' కపుల్స్ : దంపతులకు 'డబుల్ కిక్కు' - అదృష్టం అంటే వీరిదే

మద్యం దుకాణాలకు సోమవారం లక్కీ డ్రా నిర్వహించిన జిల్లాల కలెక్టర్లు - నవంబరు 2025 నుంచి అక్టోబరు 2027 వరకు వ్యాపారానికి అవకాశం - చనిపోయిన వ్యక్తిని వరించిన మద్యం దుకాణం -

Liquor Shops Allocation
Liquor Shops Allocation (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 28, 2025 at 1:52 PM IST

2 Min Read
Liquor Shops Allocation Completed : రాష్ట్రంలో మద్యం దుకాణాల కేటాయింపు ప్రక్రియ పూర్తి అయింది. దరఖాస్తుల నుంచి సోమవారం లక్కీ డ్రాల ద్వారా జిల్లాల కలెక్టర్లు దుకాణాలను ఎంపిక చేసిన విషయం తెలిసిందే. రాష్ట్రంలో 2,620 దుకాణాలకు మొత్తం 95,137 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. తక్కువ దరఖాస్తులు రావడంతో 19 షాపులకు ఈ నెల 28న మరోమారు నోటిఫికేషన్​ విడుదల చేశారు. వీటికి నవంబరు 3న డ్రా తీయనున్నారు. ప్రస్తుతం 2,601 దుకాణాలకు లక్కీడ్రా నిర్వహించి షాపులు కేటాయించారు. దుకాణాలు పొందిన వారు నవంబరు 2025 నుంచి అక్టోబరు 2027 వరకు వ్యాపారం నిర్వహించుకోవచ్చు.

Liquor Shops Allocation Completed
రెండు దుకాణాలు దక్కించుకున్న దంపతులు ప్రవీణ, సురేష్‌గౌడ్‌ (Eenadu)

ఆ దంపతులు అదృష్టవంతులు : ఆ దంపతులకు అదృష్టం కలిసి వచ్చింది. మద్యం దుకాణాల లక్కీ డిప్​లో ఇద్దరినీ లక్కు వరించింది. రెండు మద్యం దుకాణాలను వారు సొంతం చేసుకున్నారు. వనపర్తి జిల్లాకు సంబంధించి మొత్తం 36 మద్యం దుకాణాలు ఉన్నాయి. వీటిని దక్కించుకోవడానికి పోటాపోటీగా 757 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. అయితే కొందరు సిండికేట్​గా మారి పదుల సంఖ్యలో టెండర్లను వేశారు. ఈ డ్రాలో ఒక్కటన్నా తగలకపోతుందా అని ఆశగా వారు ఎదురు చూశారు. కానీ పాన్​గల్​ మండలం వెంగలాయపల్లికి చెందిన భార్యాభర్తలు గండం ప్రవీణ కుమారి-మొగిలి సురేశ్​ కుమార్​లకు లక్కీ లాటరీ తగిలింది.

గౌడ రిజర్వేషన్​ మీద ప్రవీణకు పాన్​గల్​-2 మద్యం దుకాణం లక్కీ డిప్​లో తగిలింది. అలాగే ఓపెన్​ కేటగిరిలో సురేశ్​ కుమార్​ గౌడ్​కు కొత్తకోట-3 దుకాణం వరించింది. అదృష్టం అంటే ఇదే మరి. అది ఎప్పుడు ఎవరిని వరిస్తుందో చెప్పలేమని పలువురు చర్చించుకుంటూ, లక్కులో ఉండే కిక్కే వేరప్పా అంటూ కామెంట్స్​ చేస్తున్నారు.

చనిపోయిన తర్వాత లక్కీడ్రాలో పేరు : నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంలోని ఓ ఫంక్షన్​హాల్​లో కలెక్టర్​ ఇలా త్రిపాఠి డ్రా పద్ధతిన మద్యం దుకాణదారుల ఎంపికను నిర్వహించారు. లక్కీడ్రాలో ఓ మృతుడికి అవకాశం వచ్చింది. నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడలోని మద్యం షాపునకు మండల పరిధిలోని గోపులాపురం గ్రామానికి చెందిన కాసాని అశోక్​(38) ఈ నెల 18న జిల్లా కేంద్రంలో టెండరు దరఖాస్తు సమర్పించి, వెళ్తున్న క్రమంలో రోడ్డు ప్రమాదానికి గురయ్యాడు. అతడిని చికిత్స నిమిత్తం ఓ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ క్రమంలో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ సోమవారం కన్నుమూశారు. నిబంధనల ప్రకారం మృతుని కుటుంబసభ్యుల్లో ఒకరికి దుకాణం కేటాయించనున్నట్లు ఆబ్కారీ శాఖ సూపరింటెండెంట్​ సంతోశ్​​ చెప్పారు.

రూ.2,854 కోట్ల ఆదాయం : గత నెల 26 నుంచి ఈ నెల 23 వరకు రాష్ట్రంలో 2,620 మద్యం దుకాణాల కోసం ఎక్సైజ్​ శాఖ దరఖాస్తులు స్వీకరించి, లక్కీ డ్రా నిర్వహించిన విషయం తెలిసిందే. దీనికి ఒక్కో దరఖాస్తునకు తిరిగి ఇవ్వని రుసుం కింద రూ.3 లక్షలు వసూలు చేసింది. ఇలా 95,137 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. ఈసారి దరఖాస్తులు తగ్గినప్పటికీ ఫీజు రూ.3 లక్షలకు పెంచడం వల్ల రాష్ట్ర ఖజానాకు రూ.2,854 కోట్ల మేర ఆదాయం వచ్చింది. 2023 ఆదాయం రూ.2,640 కోట్ల కంటే ఈసారి రూ.214 కోట్లు అదనంగా వచ్చింది. అత్యధికంగా దరఖాస్తులు రంగారెడ్డి జిల్లా నుంచి 29,137 వచ్చాయి. అలాగే ఆదిలాబాద్​ జిల్లా పరిధిలో అతి తక్కువగా 4,154 దరఖాస్తులు వచ్చాయి.

