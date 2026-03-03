మద్యం ముడుపుల కేసులో మరో అరెస్టు - నేపాల్ మీదుగా దుబాయ్కు పారిపోతుండగా పట్టివేత
మద్యం ముడుపుల డెన్ నిర్వాహకుడు ప్రణోయ్ ప్రకాశ్ అరెస్టు - తాడేపల్లి ప్యాలెస్ సమీపంలోని ల్యాండ్మార్క్ అపార్ట్మెంట్లో డెన్ - ఆ సొత్తును చెవిరెడ్డి భాస్కర్రెడ్డి మనుషులకు అందజేతలో కీలకపాత్ర
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 3, 2026 at 12:04 PM IST
Liquor Scam Case Latest Updates : వైఎస్సార్సీపీ మద్యం ముఠా తాడేపల్లి ప్యాలెస్ సమీపంలోని ల్యాండ్ మార్క్ అపార్ట్మెంట్లో ఏర్పాటు చేసుకున్న ముడుపుల సొమ్ము డెన్కు నిర్వాహకుడైన కట్టా ప్రణోయ్ ప్రకాశ్ను సిట్ అరెస్టు చేసింది. దుబాయ్ పారిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా భారత్-నేపాల్ సరిహద్దుల్లోని సోనౌలి చెక్ పోస్టు వద్ద అదుపులోకి తీసుకుంది. దీంతో మద్యం కుంభకోణం కేసులో అరెస్టు అయిన వారి సంఖ్య 17కు చేరింది.
మద్యం ముడుపుల సొత్తును సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో పంపిణీ కోసం ఎప్పటికప్పుడు వైఎస్సార్సీపీ నేత చెవిరెడ్డి భాస్కర్రెడ్డి మనుషులకు చేర్చటంలో కీలక పాత్ర పోషించిన ప్రణోయ్ ప్రకాశ్ను సిట్ అరెస్టు చేసింది. ప్రణోయ్ పై సిట్ అధికారులు గతంలోనే లుక్ అవుట్ నోటీసులు జారీ చేశారు. దీంతో విమానాశ్రయాలు, ఓడరేవులు మీదుగా విదేశాలకు వెళితే పట్టుబడిపోతానని భావించి ఉత్తరప్రదేశ్ మహారాజ్గంజ్ సమీపంలోని డ్రైపోర్టు మీదుగా ముందుగా నేపాల్కు చేరుకున్నారు. అక్కడి నుంచి దుబాయ్కు వెళ్లి పోయేందుకు ప్రణోయ్ ప్రకాశ్ యత్నించారు.
సరిహద్దుల్లో తనిఖీల సందర్భంగా అక్కడి సిబ్బంది పై ప్రణోయ్ పై లుక్ అవుట్ సర్క్యూలర్ ఉన్నట్లు గుర్తించి సిట్ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో విజయవాడ నుంచి ప్రత్యేక బృందం ఉత్తర ప్రదేశ్కు వెళ్లి ప్రణోయ్ ప్రకాశ్ను అదుపులోకి తీసుకుంది. ఆయన్ను మహారాజ్గంజ్లోని కోర్టులో హాజరుపరిచి ట్రాన్సిట్ వారెంట్ తీసుకుంది. రేపు విజయవాడకు తీసుకొచ్చి ఏసీబీ కోర్టులో రిమాండ్ నిమిత్తం హాజరు పరచనుంది.
ఒక్కో విడతలో రూ.20 నుంచి 25 లక్షల చొప్పున అట్ట పెట్టెల్లో: తాడేపల్లి ప్యాలెస్ సమీపంలో ల్యాండ్మార్క్ అపార్ట్మెంట్లోని ఫ్లాట్ నంబరు 312లో ఏర్పాటు చేసిన మద్యం ముడుపుల డెన్ను ప్రణోయ్ ప్రకాశ్ నిర్వహించేవాడని ఇప్పటికే సిట్ తేల్చింది. డిస్టిలరీలు, మద్యం సరఫరా కంపెనీల ప్రతినిధులు ఇక్కడికే ముడుపులు సొమ్ము తీసుకు వచ్చి అప్పగించేవారు. ఒక్కో విడతలో రూ.20 నుంచి 25 లక్షల చొప్పున అట్ట పెట్టెల్లో డబ్బు నింపి ఇచ్చేవారు. ప్రణోయ్ ప్రకాశ్ ఎప్పటికప్పుడు ఆ డబ్బును చెవిరెడ్డి భాస్కర్రెడ్డి మనుషులకు అందజేసేవారని సిట్ గుర్తించింది.
ఎన్నికల ఖర్చుల కోసం, ఓట్లు కొనడానికి డబ్బును వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులకు చేరవేసే వారని సిట్ తేల్చింది. 2024 ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ ఓడిపోవటంతో ప్రణోయ్ ప్రకాశ్ను హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్లోని రాజ్ కెసిరెడ్డి కార్యాలయానికి పిలిపించిన మద్యం ముఠా ఆయన దగ్గర ఉన్న ఫోన్లు అన్నీ తీసేసుకుని వాటిని ధ్వంసం చేసేసినట్లు సిట్ గుర్తించింది. తర్వాత ఆయనను దుబాయ్కు పంపించేశారని తేల్చింది.
మద్యం ముడుపుల సొమ్ముతో టాంజానియాలో ఇనుప ఖనిజ కర్మాగారం పెట్టేందుకు చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి, రాజ్ కెసిరెడ్డిలు యత్నించారు. అందుకు సంబంధించిన సాధ్యాసాధ్యాల పై అధ్యయనం చేయాలి అంటూ ప్రణోయ్ను విదేశాలకు పంపించినట్లు సిట్ గుర్తించింది. జింబాబ్వే, టాంజానియా, జాంబియా వంటి దేశాల్లో అతడు పర్యటించాడు. గత సంవత్సరం జనవరి 31న చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి, చెవిరెడ్డి మోహిత్ రెడ్డి, వారి సన్నిహితుడైన సీహెచ్.వెంకటేశ్ నాయుడుల బృందం టాంజానియాకు వెళ్లి ప్రణోయ్ ప్రకాశ్తో భేటీ అయ్యింది.
మద్యం ముడుపుల సొమ్మును ఎన్నికల్లో పంపిణీ చేసిన విషయం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోను కూడా ఎవరికీ చెప్పవద్దని అంటూ ఆ సందర్భంలో చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి ఆయనను ఆదేశించినట్లు సిట్ గుర్తించింది. మద్యం కుంభకోణం కేసులో నిందితుడైన టి.ఈశ్వర్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డికి ప్రణోయ్ ప్రకాశ్ ఐఐటీలో క్లాస్మేట్. ఆ పరిచయంతో ఆయనకు సంబంధించిన డీకార్ట్ లాజిస్టిక్స్ ఆపరేషన్ మేనేజర్గా ప్రణోయ్ పనిచేసేవారు.
2019లో వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాజ్ కెసిరెడ్డి ద్వారా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఫీల్డ్ మానిటరింగ్ ప్రాజెక్టును ప్రణోయ్ ప్రకాశ్కు అప్పగించారు. ఈ ప్రాజెక్టు ప్రధాన విధి వైఎస్సార్సీపీ మద్యం ముఠాకు ముడుపులు చెల్లించిన కంపెనీల బ్రాండ్ల మద్యం మాత్రమే ప్రభుత్వ దుకాణాల్లో విక్రయించేలా చూడటం. కొంతకాలం పాటు హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్లోని రాజ్ కెసిరెడ్డి కార్యాలయంలో పని చేశారు. ఫీల్డ్ ఆపరేషన్ ఏజెన్సీ ప్రాజెక్ట్లో ప్రిన్సిపల్ అసోసియేట్గా కొన్నాళ్లు పనిచేశారు. విశాఖలో కాల్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేసి రామ్ ఇన్ఫో లిమిటెడ్ నుంచి లక్ష రూపాయల వరకు కూడా వేతనం తీసుకునేవారు. విశాఖపట్నంలోని కాల్ సెంటర్లో సుమారు 100 మంది వరకూ పనిచేసేవారు. వీరంతా ప్రతిరోజూ గ్రామ, వార్డు సచివాలయ వాలంటీర్లకు ఫోన్ చేసి డేటా సేకరించే వారని సిట్ తేల్చింది.
గత ఏడాది జూన్లో ప్రణోయ్ ప్రకాశ్ను సిట్ అధికారులు దుబాయ్ నుంచి భారత్కు రప్పించారు. సుదీర్ఘంగా విచారించారు. అప్పట్లో జరిగిన అక్రమాలకు సంబంధించి న్యాయాధికారి ఎదుట వాంగ్మూలం ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత దర్యాప్తుకు సహకరించకుండా విదేశాలకు పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించాడు. దీంతో లుక్-అవుట్ సర్క్యులర్ జారీ చేశారు. ఎట్టకేలకు ఇప్పుడు చిక్కాడు.
