మెస్సి మెస్సి మెస్సి - సాకర్ మాంత్రికుడి మాయాజాలంలో ప్రేక్షకులు అమితానందం
కోల్కతాలో మెస్సి పర్యటన గందరగోళం - హైదరాబాద్లో మెస్సి టూర్ సక్సెస్ - ఉప్పల్ స్టేడియంలో మెస్సి వర్సెస్ రేవంత్ మ్యాచ్ - మ్యాచ్లో గోల్ కొట్టిన రేవంత్రెడ్డి
Published : December 14, 2025 at 9:14 AM IST|
Updated : December 14, 2025 at 10:07 AM IST
Messi The GOAT India Tour : కొన్నిరోజులుగా దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసినా మెస్సి మెస్సి మెస్సి జపమే వినిపిస్తోంది. ఫుట్బాల్ ప్రేమికులు ఎంతో మెచ్చే మెస్సిని చూడడానికి సిద్ధమయ్యారు సరే. ఈ ఆట గురించి తెలియని వాళ్లు సైతం అతడి రాక కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూశారు. కానీ దేశంలో ఫుట్బాల్ను అమితంగా ప్రేమించే నగరమైన కోల్కతాలో ఈ సాకర్ మాంత్రికుడి ఈవెంట్ అస్తవ్యస్తంగా మారినా, తీవ్ర గందరగోళం నెలకొన్నా? మెస్సికిది విఫల పర్యటన కాబోతోందా? తర్వాతి కార్యక్రమాలు షెడ్యూల్ ప్రకారం కొనసాగుతాయా? అని ఎన్నో అనుమానాలు ప్రతి ఒక్కరిలో రేకెత్తాయి. కానీ ఉదయం కోల్కతా నేర్పిన పాఠంతో రాత్రి మెస్సి ఈవెంట్ను పకడ్బందీగా నిర్వహించి సాకర్ ప్రియులకు ఆనందాన్ని నింపారు హైదరాబాద్ పోలీసులు.
ఉప్పల్ స్టేడియంలో ఊర్రూతలు : మెస్సి ఈవెంట్ సాగుతున్నంత సేపు ఉప్పల్ స్టేడియం ఊర్రూతలూగిపోయింది. 40 వేల మంది అభిమానులు ఉప్పొంగిపోయారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డితో అర్జెంటీనా దిగ్గజం మెస్సి ఆడిన సరదా ఆట కావాల్సినంత కిక్కిచ్చింది. ఆట మాత్రమే కాక మెస్సి ప్రతి అడుగూ స్టేడియాన్ని హోరెత్తించింది. కోల్కతా అనుభవంతో మెస్సిని ఎక్కువ మంది చుట్టుముట్టకుండా స్వేచ్ఛగా వదిలేయడంతో అభిమానులు అతణ్ని తనివితీరా చూసుకున్నారు.
హైదరాబాద్ ఈవెంట్లో ఏ గందరగోళం లేకుండా, ప్రశాంతంగా, ఉత్సాహభరితంగా సాగడంతో మెస్సి సైతం ఎంతో హుషారుగా కనిపించాడు. తనపై ఇంతటి ప్రేమను చూపిస్తున్న భారత అభిమానులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు. లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అర్జెంటీనాకే చెందిన రోడ్రిగో డి పాల్, ఉరుగ్వే స్టార్ ఆటగాడు లూయిస్ సువారెజ్ సైతం స్టేడియంలో సందడి చేశారు.
అభిమానుల్లో జోష్, చిన్నారుల్లో ఖుష్ : దేశంలో ఫుట్బాల్కు అత్యంత ఆదరణ ఉన్న ప్రాంతం కోల్కతా. అక్కడి నుంచే మూడు రోజుల భారత పర్యటనను మొదలు పెట్టాలని మెస్సి బృందం నిర్ణయించుకుంది. దీంతో ఆరంభమే అదిరిపోతుందని అంతా అనుకున్నారు. కానీ అనూహ్యంగా సాల్ట్ లేక్ స్టేడియంలో మెస్సి ఈవెంట్ గందరగోళంగా ముగిసింది. వేల రూపాయలు ఖర్చు చేసి టికెట్లు కొన్న అభిమానులకు సరిగా మెస్సి దర్శనం కూడా కాలేదు. అక్కడ అధికారులు, రాజకీయ నాయకులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు పెద్ద ఎత్తున మెస్సిని చుట్టుముట్టడంతో ఆ కార్యక్రమంలో ఏదీ ప్రణాళిక ప్రకారమే జరగలేదు.
హైదరాబాద్లో కూడా అలాంటి పరిస్థితి తలెత్తుతుందా అన్న సందేహం కలిగింది. కానీ రాత్రి ఈవెంట్ మాత్రం ఫర్మెట్ మెస్సి షూట్అవుట్నే అని చెప్పాలి. ఎంతో ఆహ్లాదభరితంగా, స్ఫూర్తిదాయకంగా సాగింది. ఎంతో ఖర్చు పెట్టి ఈ ఈవెంట్కు వచ్చిన అభిమానులకు పూర్తి సంతృప్తినిచ్చేలా మెస్సి మైదానంలో గంట పాటు సందడి చేశాడు. ఈవెంట్లో కొన్ని ముఖ్య కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు.
చిన్నారులకు చిట్కాలు నేర్పిన మెస్సి : ఎగ్జిబిషన్ మ్యాచ్, పెనాల్టీ షూటౌట్లో సందడి చేయడంతో పాటు మెస్సి, రోడ్రిగో, సువారెజ్ చిన్నారులకు ఫుట్బాల్ చిట్కాలను నేర్పించారు. స్టేడియంలో మూడు చోట్ల ఏర్పాటు చేసిన క్లినిక్లలో పిల్లలతో కలిసి డ్రిబ్లింగ్, పాస్లు ఆడారు. చిన్నారులకు ఫుట్బాల్ ఎలా ఆడాలో ప్రత్యక్షంగా శిక్షణ ఇచ్చారు. ఫుట్బాల్ను నియంత్రించడం, పాస్ ఇవ్వడం వంటి ప్రాథమిక నైపుణ్యాలను పిల్లలకు చూపించారు. ఓవైపు సీఎం రేవంత్రెడ్డి, మరోవైపు మెస్సి ఆ ఇద్దరి మధ్యలో పిల్లలు బంతిని ఒక్కొక్కరు మరోవైపు కిక్ కొడుతూ స్టేడియంలోని అభిమానుల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపారు.
చిన్నారులతో కలిసి మైదానంలో నిమిషాలు పాటు ఫుట్బాల్ ఆడిన మెస్సి వారికి సూచనలు ఇచ్చారు. ఫుట్బాల్ దిగ్గజం ఇచ్చిన సూచనలతో పిల్లల్లో ఉత్సాహం రెట్టింపు అయింది. సుమారు 20 నిమిషాల పాటు రేవంత్, మెస్సి, రోడ్రిగో, సువారెజ్లు పిల్లలతో సరదాగా గడిపారు. పిల్లలతో ఫొటోలు దిగి, స్టేడియం అంతా తిరుగుతూ అభివాదం చేశారు. స్టాండ్స్లోకి ఫుట్బాల్లు తరలిస్తూ అభిమానుల్లో జోష్ను నింపారు.
మెస్సితో లక్ష్య అమూల్య ఆట : అర్జెంటీనా దిగ్గజ ఫుట్బాల్ ఆటగాడు లియోనల్ మెస్సిని చూడాలని వేల మంది అభిమానులు ఉప్పల్ స్టేడియానికి తరలివచ్చారు. కానీ కొంతమంది చిన్నారులకు అతడితో ఆడే అవకాశం కూడా దక్కింది. వారిలో ఈనాడు లక్ష్య క్రీడాకారిణి అమూల్య నందిని కూడా ఉంది. శనివారం ఉప్పల్ స్టేడియంలో మెస్సి జట్టుతో జరిగిన స్నేహపూర్వక మ్యాచ్లో సీఎం రేవంత్రెడ్డి సారథ్యంలోని సింగరేణి ఆర్ఆర్ జట్టుకు నందిని ప్రాతినిధ్యం వహించింది.
