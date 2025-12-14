Telangana Panchayat Elections Results2025

మెస్సి మెస్సి మెస్సి - సాకర్‌ మాంత్రికుడి మాయాజాలంలో ప్రేక్షకులు అమితానందం

కోల్‌కతాలో మెస్సి పర్యటన గందరగోళం - హైదరాబాద్​లో మెస్సి టూర్​ సక్సెస్​ - ఉప్పల్​ స్టేడియంలో మెస్సి వర్సెస్​ రేవంత్​ మ్యాచ్​ - మ్యాచ్​లో గోల్​ కొట్టిన రేవంత్​రెడ్డి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 14, 2025 at 9:14 AM IST

Updated : December 14, 2025 at 10:07 AM IST

Messi The GOAT India Tour : కొన్నిరోజులుగా దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసినా మెస్సి మెస్సి మెస్సి జపమే వినిపిస్తోంది. ఫుట్​బాల్​ ప్రేమికులు ఎంతో మెచ్చే మెస్సిని చూడడానికి సిద్ధమయ్యారు సరే. ఈ ఆట గురించి తెలియని వాళ్లు సైతం అతడి రాక కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూశారు. కానీ దేశంలో ఫుట్​బాల్​ను అమితంగా ప్రేమించే నగరమైన కోల్​కతాలో ఈ సాకర్​ మాంత్రికుడి ఈవెంట్​ అస్తవ్యస్తంగా మారినా, తీవ్ర గందరగోళం నెలకొన్నా? మెస్సికిది విఫల పర్యటన కాబోతోందా? తర్వాతి కార్యక్రమాలు షెడ్యూల్​ ప్రకారం కొనసాగుతాయా? అని ఎన్నో అనుమానాలు ప్రతి ఒక్కరిలో రేకెత్తాయి. కానీ ఉదయం కోల్​కతా నేర్పిన పాఠంతో రాత్రి మెస్సి ఈవెంట్​ను పకడ్బందీగా నిర్వహించి సాకర్ ప్రియులకు ఆనందాన్ని నింపారు హైదరాబాద్​ పోలీసులు.

ఉప్పల్​ స్టేడియంలో ఊర్రూతలు : మెస్సి ఈవెంట్​ సాగుతున్నంత సేపు ఉప్పల్​ స్టేడియం ఊర్రూతలూగిపోయింది. 40 వేల మంది అభిమానులు ఉప్పొంగిపోయారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డితో అర్జెంటీనా దిగ్గజం మెస్సి ఆడిన సరదా ఆట కావాల్సినంత కిక్కిచ్చింది. ఆట మాత్రమే కాక మెస్సి ప్రతి అడుగూ స్టేడియాన్ని హోరెత్తించింది. కోల్​కతా అనుభవంతో మెస్సిని ఎక్కువ మంది చుట్టుముట్టకుండా స్వేచ్ఛగా వదిలేయడంతో అభిమానులు అతణ్ని తనివితీరా చూసుకున్నారు.

హైదరాబాద్​ ఈవెంట్​లో ఏ గందరగోళం లేకుండా, ప్రశాంతంగా, ఉత్సాహభరితంగా సాగడంతో మెస్సి సైతం ఎంతో హుషారుగా కనిపించాడు. తనపై ఇంతటి ప్రేమను చూపిస్తున్న భారత అభిమానులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు. లోక్​సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్​ గాంధీ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అర్జెంటీనాకే చెందిన రోడ్రిగో డి పాల్​, ఉరుగ్వే స్టార్​ ఆటగాడు లూయిస్​ సువారెజ్​ సైతం స్టేడియంలో సందడి చేశారు.

అభిమానుల్లో జోష్​, చిన్నారుల్లో ఖుష్​ : దేశంలో ఫుట్​బాల్​కు అత్యంత ఆదరణ ఉన్న ప్రాంతం కోల్​కతా. అక్కడి నుంచే మూడు రోజుల భారత పర్యటనను మొదలు పెట్టాలని మెస్సి బృందం నిర్ణయించుకుంది. దీంతో ఆరంభమే అదిరిపోతుందని అంతా అనుకున్నారు. కానీ అనూహ్యంగా సాల్ట్​ లేక్​ స్టేడియంలో మెస్సి ఈవెంట్ గందరగోళంగా ముగిసింది. వేల రూపాయలు ఖర్చు చేసి టికెట్లు కొన్న అభిమానులకు సరిగా మెస్సి దర్శనం కూడా కాలేదు. అక్కడ అధికారులు, రాజకీయ నాయకులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు పెద్ద ఎత్తున మెస్సిని చుట్టుముట్టడంతో ఆ కార్యక్రమంలో ఏదీ ప్రణాళిక ప్రకారమే జరగలేదు.

హైదరాబాద్​లో కూడా అలాంటి పరిస్థితి తలెత్తుతుందా అన్న సందేహం కలిగింది. కానీ రాత్రి ఈవెంట్​ మాత్రం ఫర్మెట్​ మెస్సి షూట్​అవుట్​నే అని చెప్పాలి. ఎంతో ఆహ్లాదభరితంగా, స్ఫూర్తిదాయకంగా సాగింది. ఎంతో ఖర్చు పెట్టి ఈ ఈవెంట్​కు వచ్చిన అభిమానులకు పూర్తి సంతృప్తినిచ్చేలా మెస్సి మైదానంలో గంట పాటు సందడి చేశాడు. ఈవెంట్లో కొన్ని ముఖ్య కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు.

చిన్నారులకు చిట్కాలు నేర్పిన మెస్సి : ఎగ్జిబిషన్​ మ్యాచ్​, పెనాల్టీ షూటౌట్​లో సందడి చేయడంతో పాటు మెస్సి, రోడ్రిగో, సువారెజ్​ చిన్నారులకు ఫుట్​బాల్​ చిట్కాలను నేర్పించారు. స్టేడియంలో మూడు చోట్ల ఏర్పాటు చేసిన క్లినిక్​లలో పిల్లలతో కలిసి డ్రిబ్లింగ్, పాస్​లు ఆడారు. చిన్నారులకు ఫుట్​బాల్​ ఎలా ఆడాలో ప్రత్యక్షంగా శిక్షణ ఇచ్చారు. ఫుట్​బాల్​ను నియంత్రించడం, పాస్​ ఇవ్వడం వంటి ప్రాథమిక నైపుణ్యాలను పిల్లలకు చూపించారు. ఓవైపు సీఎం రేవంత్​రెడ్డి, మరోవైపు మెస్సి ఆ ఇద్దరి మధ్యలో పిల్లలు బంతిని ఒక్కొక్కరు మరోవైపు కిక్​ కొడుతూ స్టేడియంలోని అభిమానుల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపారు.

చిన్నారులతో కలిసి మైదానంలో నిమిషాలు పాటు ఫుట్​బాల్​ ఆడిన మెస్సి వారికి సూచనలు ఇచ్చారు. ఫుట్​బాల్​ దిగ్గజం ఇచ్చిన సూచనలతో పిల్లల్లో ఉత్సాహం రెట్టింపు అయింది. సుమారు 20 నిమిషాల పాటు రేవంత్​, మెస్సి, రోడ్రిగో, సువారెజ్​లు పిల్లలతో సరదాగా గడిపారు. పిల్లలతో ఫొటోలు దిగి, స్టేడియం అంతా తిరుగుతూ అభివాదం చేశారు. స్టాండ్స్​లోకి ఫుట్​బాల్​లు తరలిస్తూ అభిమానుల్లో జోష్​ను నింపారు.

మెస్సితో లక్ష్య అమూల్య ఆట : అర్జెంటీనా దిగ్గజ ఫుట్​బాల్​ ఆటగాడు లియోనల్​ మెస్సిని చూడాలని వేల మంది అభిమానులు ఉప్పల్​ స్టేడియానికి తరలివచ్చారు. కానీ కొంతమంది చిన్నారులకు అతడితో ఆడే అవకాశం కూడా దక్కింది. వారిలో ఈనాడు లక్ష్య క్రీడాకారిణి అమూల్య నందిని కూడా ఉంది. శనివారం ఉప్పల్​ స్టేడియంలో మెస్సి జట్టుతో జరిగిన స్నేహపూర్వక మ్యాచ్​లో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి సారథ్యంలోని సింగరేణి ఆర్​ఆర్​ జట్టుకు నందిని ప్రాతినిధ్యం వహించింది.

