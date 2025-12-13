Telangana Panchayat Elections Results2025

మెస్సీ రాకకు వేళాయే - ఉప్పల్​ స్టేడియంలో నేడు మెస్సీ x రేవంత్ రెడ్డి మ్యాచ్

హైదరాబాద్​లో ఫుట్​బాల్​ జోష్​ - ఫుట్​బాల్​ దిగ్గజం మెస్సీ వస్తుండటంతో అభిమానుల ఎదురుచూపులు - ఉప్పల్​ స్టేడియం వేదికగా జరగనున్న ఈవెంట్​ - మెస్సీ వర్సెస్​ రేవంత్​ మ్యాచ్​

Messi GOAT Tour of India
Messi GOAT Tour of India (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 13, 2025 at 8:33 AM IST

Messi GOAT Tour of India : ఫుట్‌బాల్‌ దిగ్గజం మెస్సీ హైదరాబాద్‌లో అడుగుపెట్టనున్నారు. గోట్ ఇండియా టూర్‌లో భాగంగా నేడు నగరానికి చేరుకోనున్నారు. సాయంత్రం 4 గంటలకు శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి చేరుకోనున్న మెస్సీ, నేరుగా ఫలక్‌నుమా ప్యాలెస్‌కు వెళ్తారు. అతనితో పాటు 200 మందితో కూడిన జంబో సిబ్బంది ఉంటుంది. వారందరికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భద్రత కల్పించనుంది. తొలుత ఫలక్‌నుమా ప్యాలెస్​లో 100 మందితో ఏర్పాటు చేసిన మీట్‌ అండ్ గ్రీట్ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. ఇందుకు ఒక్కొక్కరు రూ.10 లక్షలు వెచ్చించి మెస్సీ అభిమానులు టికెట్లు బుక్ చేసుకున్నారు. వీటిని మెస్సీ ఇండియా ఈవెంట్లు చూస్తున్న టీమ్‌ పర్యవేక్షిస్తుంది. ఫలక్‌నుమా ప్యాలెస్‌ నుంచి సాయంత్రం 6.30 గంటలకు మెస్సీ ఉప్పల్​ స్టేడియం చేరుకుంటారు.

ఉప్పల్​ స్టేడియంలో మెస్సీ - తెలంగాణ టీంతో ఫుట్​బాల్​ మ్యాచ్​ (ETV)

ప్రత్యేక రూట్​ మ్యాప్​ : మెస్సీ ఈవెంట్​లో భాగంగా నిర్వహకులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. పోలీసుల సూచనల ప్రకారం స్టేడియంలోని టికెట్ల ఆన్‌లైన్‌ విక్రయాన్ని 31 వేలకు కుదించారు. ఇప్పటికే 21 వేలకు పైగా టికెట్లు అమ్ముడైనట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. టికెట్లు విక్రయం అంతా డిస్ట్రిక్ట్ యాప్‌లో ఉన్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. మొత్తం 25 వేల మంది ఈవెంట్‌కు హాజరవుతారని అంచనా వేస్తున్నారు. యాప్‌లోనే టికెట్లు బుక్ చేసుకునే వారికి తమ సీట్ వరకు వెళ్లేందుకు ప్రత్యేక రూట్‌ మ్యాప్ ఉంటుందని నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి 7 గంటల వరకు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్ కాన్సెర్ట్, హైదరాబాద్ ర్యాపర్‌తో ప్రత్యేక షో ఉంటుందన్నారు.

"మెస్సీ ఈవెంట్​కు టికెట్లు ఉన్న వాళ్లు మాత్రమే రావాలి. మీరు డిస్ట్రిక్​ యాప్​లో టికెట్​ బుక్​ చేసుకుంటే దాన్ని ప్రారంభ గేటులో స్కాన్​ చేసి తర్వాత లోపలికి పంపిస్తారు. అక్కడి నుంచి వారి సీటు వరకు ఎలా వెళ్లాలనే రూట్​ మ్యాప్​ ఉంటుంది. అలాగే మీరు ఏ గేట్​ ద్వారా లోపలికి వెళ్లాలనేది గూగుల్​ మ్యాప్​లో యాక్సెస్​ ఉంటుంది." - అనంతమ్​, ఈవెంట్​ ఆర్గనైజింగ్​ టీమ్​

ఆఖరులో మెస్సీ పెనాల్టీ షూట్​ అవుట్​ : ముందుగా సుమారు 30 మంది ఫుట్​బాల్ ఆడే చిన్నారులకు మెస్సీ క్లినిక్ నిర్వహిస్తారు. అనంతరం రేంవత్ రెడ్డి సభ్యుడిగా ఉన్న సింగరేణి ఆర్​ఆర్​, మెస్సీ సభ్యుడిగా ఉన్న అపర్ణ మెస్సీ జట్ల ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్ ప్రారంభమవుతుంది. మ్యాచ్ టైమ్‌లో చివరి 5 నిమిషాలు మెస్సీతో కలిసి రేవంత్ రెడ్డి మైదానంలోకి దిగుతారు. మ్యాచ్ పూర్తయిన తర్వాత మెస్సీ ఆల్‌ టైమ్ గ్రేటెస్ట్ అయిన పెనాల్టీ షూట్ అవుట్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత విన్నర్‌, రన్నర్ జట్లకు మెస్సీ, రేవంత్ రెడ్డిలు గోట్‌ కప్​ను అందిస్తారు. అనంతరం మెస్సీని తెలంగాణ తరఫున రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రత్యేకంగా సన్మానిస్తారు. ఇంతటితో మెస్సీ హైదరాబాద్ టూర్ ముగుస్తుందని మెస్సీ గోట్‌ టూర్‌ అడ్వైజర్‌ పార్వతి రెడ్డి వివరించారు. ఈ ఈవెంట్‌ను రాహుల్‌ గాంధీ కూడా వీక్షించనున్నారు.

పాసులు లేకుండా స్టేడియానికి రావొద్దు : మెస్సీ పర్యటన సందర్భంగా ఉప్పల్ స్టేడియం పరిసర ప్రాంతాల్లో 3 వేల మంది పోలీసులతో భద్రత ఏర్పాటు చేసినట్లు రాచకొండ కమిషనర్‌ సుధీర్‌బాబు తెలిపారు. ఈవెంట్ కోసం టికెట్లు ఉన్న వాళ్లే రావాలని, స్టేడియానికి వచ్చే వాళ్లు ప్రజా రవాణా వినియోగించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. డిజిటల్ టికెట్లు కావడంతో నెట్​వర్క్​ సమస్య రాకుండా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశామని తెలిపారు. ఈవెంట్​ అనంతరం మెస్సీ రాత్రికి హైదరాబాద్​లోనే బస చేసి, తెల్లవారుజామున ముంబయి వెళ్తారు.

"స్టేడియం దగ్గర ఏ పాస్​లు అమ్మబడవు. అన్ని పాసులు ఆన్​లైన్​లోనే అమ్మడం జరిగింది. పాస్​లు లేని వ్యక్తులు స్టేడియం వద్దకు రావద్దు. ప్రేక్షకులు సహకరిస్తేనే ఈవెంట్​ సాఫీగా సాగుతుంది. స్టేడియానికి వచ్చే వాళ్లు ప్రజా రవాణా వినియోగించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. డిజిటల్​ టికెట్లు కావడంతో నెట్​వర్క్​ సమస్య రాకుండా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశాం." - సుధీర్​ బాబు, రాచకొండ సీపీ

టికెట్ ఉన్న వారే మెస్సీ మ్యాచ్​కు రండి - డిస్ట్రిక్ట్ యాప్​లో బుక్ చేసుకోండి

హైదరాబాద్​లో రేపే మెస్సీ మ్యాచ్ - 4 సెక్టార్లుగా ఉప్పల్​ స్టేడియం

