ETV Bharat / state

ఉప్పల్​ స్టేడియంలో మెస్సి vs​ రేవంత్​ మ్యాచ్​ - గోల్​ కొట్టిన రేవంత్​రెడ్డి

కోల్‌కతాలో మెస్సి పర్యటన గందరగోళం - హైదరాబాద్​లో మెస్సి టూర్​ సక్సెస్​ - ఉప్పల్​ స్టేడియంలో మెస్సి వర్సెస్​ రేవంత్​ మ్యాచ్​ - మ్యాచ్​లో గోల్​ కొట్టిన రేవంత్​రెడ్డి

Messi The GOAT India Tour 2025
Messi The GOAT India Tour 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 14, 2025 at 1:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Messi The GOAT India Tour 2025: కొన్నిరోజులుగా దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసినా సోషల్ మీడియాలో మెస్సి మెస్సి మెస్సి పేరే వినిపిస్తోంది. ఫుట్​బాల్​ ప్రేమికులు ఎంతో మెచ్చే మెస్సిని చూసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఈ ఆట గురించి తెలియని వాళ్లు సైతం అతడి రాక కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూశారు. కానీ దేశంలో ఫుట్​బాల్​ను అమితంగా ప్రేమించే నగరమైన కోల్​కతాలో ఈ సాకర్​ మాంత్రికుడి ఈవెంట్​ అస్తవ్యస్తంగా మారినా, తీవ్ర గందరగోళం పరిస్థితులు నెలకొన్నా? మెస్సికిది విఫల పర్యటన కాబోతోందా? తర్వాతి కార్యక్రమాలు షెడ్యూల్​ ప్రకారం కొనసాగుతాయా? లేదా? అని ఎన్నో అనుమానాలు ప్రతి ఒక్కరిలో రేకెత్తాయి. కానీ ఉదయం కోల్​కతా నేర్పిన పాఠంతో హైదరాబాద్​లో రాత్రి మెస్సి ఈవెంట్​ను పకడ్బందీగా నిర్వహించారు. సాకర్ ప్రియులకు ఆనందాన్ని నింపారు హైదరాబాద్​ పోలీసులు.

ఉప్పల్​ స్టేడియంలో మెస్సి వర్సెస్​ రేవంత్​ మ్యాచ్​ - గోల్​ కొట్టిన రేవంత్​రెడ్డి (ETV Bharat)

మెస్సి ఆడిన సరదా ఆట: మెస్సి ఈవెంట్​ సాగుతున్నంత సేపు ఉప్పల్ స్టేడియం అంతటా ఫ్యాన్స్ సందడి వాతావరణం నెలకొంది. 40,000 మంది అభిమానులు ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోయారు. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్​రెడ్డితో అర్జెంటీనా ఫుట్​బాల్ లెజెండ్ మెస్సి ఆడిన సరదా ఆట కావాల్సినంత కిక్కు ఇచ్చింది. ఆట మాత్రమే కాక మెస్సి ప్రతి అడుగు కూడా స్టేడియాన్ని హోరెత్తించింది. కోల్​కతా అనుభవంతో మెస్సిని ఎక్కువ మంది చుట్టుముట్టకుండా స్వేచ్ఛగా వదిలేయడంతో అభిమానులు అతణ్ని తనివితీరా చూసి మురిసిపోయారు.

హైదరాబాద్​ ఈవెంట్​లో ఎలాంటి గందరగోళ పరిస్థితులు నెలకొన్నలేదు. ఈ కార్యక్రమం ప్రశాంతంగా, ఉత్సాహభరితంగా సాగడంతో మెస్సి సైతం ఎంతో హుషారుగా కనిపించాడు. తనపై ఇంతటి ప్రేమను చూపిస్తున్న ఇండియా అభిమానులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు. లోక్​సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్​ గాంధీ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అర్జెంటీనాకు చెందిన రోడ్రిగో డి పాల్​, ఉరుగ్వే స్టార్​ ఆటగాడు లూయిస్​ సువారెజ్​ సైతం స్టేడియంలో సందడి చేశారు.

కోల్​కతా మెస్సి ఈవెంట్ గందరగోళంగా: దేశంలో ఫుట్​బాల్​కు అత్యంత ఆదరణ ఉన్న ప్రాంతం కోల్​కతా. అక్కడి నుంచే 3 రోజుల భారత పర్యటనను మొదలు పెట్టాలని మెస్సి బృందం నిర్ణయించుకుంది. దీంతో ఆరంభమే అదిరిపోతుందని అంతా అనుకున్నారు. కానీ అనూహ్యంగా సాల్ట్​ లేక్​ స్టేడియంలో మెస్సి ఈవెంట్ గందరగోళంగా ముగిసింది. వేల రూపాయలు ఖర్చు చేసి టికెట్లు కొన్న అభిమానులకు నిరాశ మిగిలింది. సరిగా మెస్సీ చూడలేకపోయామని ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేశారు. అక్కడ అధికారులు, రాజకీయ నాయకులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు పెద్ద ఎత్తున మెస్సిని చుట్టుముట్టారు. దాంతో ఆ కార్యక్రమంలో ఏదీ ప్రణాళిక ప్రకారమే జరగలేదు.

హైదరాబాద్​లోనూ అలాంటి పరిస్థితి తలెత్తుతుందా అన్న సందేహం కలిగింది. కానీ రాత్రి ఈవెంట్​ మాత్రం ఫర్మెట్​ మెస్సి షూట్​అవుట్​నే అని చెప్పాలి. ఎంతో ఆహ్లాదభరితంగా, స్ఫూర్తిదాయకంగా సాగింది. ఎంతో ఖర్చు పెట్టి ఈ ఈవెంట్​కు వచ్చిన అభిమానులకు పూర్తి సంతృప్తినిచ్చేలా మెస్సి మైదానంలో గంట పాటు సందడి చేశారు. ఈవెంట్లో కొన్ని ముఖ్య కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు.

చిన్నారులకు మెస్సి ఫుట్​బాల్​ చిట్కాలు: ఎగ్జిబిషన్​ మ్యాచ్​, పెనాల్టీ షూటౌట్​లో సందడి చేయడంతో పాటు మెస్సి, సువారెజ్, రోడ్రిగో చిన్నారులకు ఫుట్​బాల్​ చిట్కాలను నేర్పించారు. స్టేడియంలో 3 చోట్ల ఏర్పాటు చేసిన క్లినిక్​లలో పిల్లలతో కలిసి డ్రిబ్లింగ్, పాస్​లు ఆడారు. ఫుట్​బాల్​ ఎలా ఆడాలో చిన్నారులకు ప్రత్యక్షంగా శిక్షణ ఇచ్చారు. ఫుట్​బాల్​ను నియంత్రించడం, పాస్​ ఇవ్వడం వంటి ప్రాథమిక నైపుణ్యాలను పిల్లలకు మెస్సి చూపించారు. ఓవైపు సీఎం రేవంత్​రెడ్డి, మరోవైపు మెస్సి ఆ ఇద్దరి మధ్యలో పిల్లలు బంతిని ఒక్కొక్కరు మరోవైపు కిక్​ కొడుతూ స్టేడియంలోని అభిమానుల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపారు.

చిన్నారులతో కలిసి మైదానంలో కొన్ని నిమిషాలు పాటు మెస్సి ఫుట్​బాల్​ ఆడి, వారికి సూచనలు ఇచ్చారు. ఫుట్​బాల్​ దిగ్గజం ఇచ్చిన సూచనలతో పిల్లల్లో ఉత్సాహం రెట్టింపు అయింది. సుమారు 20 నిమిషాల పాటు రేవంత్​, మెస్సి, రోడ్రిగో, సువారెజ్​లు పిల్లలతో మైదానంలో సరదాగా గడిపారు. పిల్లలతో ఫొటోలు దిగారు. ఆ తర్వాత స్టేడియం అంతా తిరుగుతూ అభివాదం చేశారు. స్టాండ్స్​లోకి ఫుట్​బాల్​లు తరలిస్తూ అభిమానుల్లో జోష్​ను నింపారు.

మెస్సితో లక్ష్య అమూల్య ఆట: అర్జెంటీనా దిగ్గజ ఫుట్​బాల్​ ఆటగాడు లియోనల్​ మెస్సిని చూడాలని వేలాదిమంది అభిమానులు ఉప్పల్​ స్టేడియానికి తరలివచ్చారు. కానీ కొంతమంది చిన్నారులకే అతడితో ఆడే అవకాశం దక్కింది. వారిలో ఈనాడు లక్ష్య క్రీడాకారిణి అమూల్య నందిని కూడా ఉంది. శనివారం ఉప్పల్​ స్టేడియంలో మెస్సి జట్టుతో జరిగిన స్నేహపూర్వక మ్యాచ్​లో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి సారథ్యంలోని సింగరేణి ఆర్​ఆర్​ జట్టుకు నందిని ప్రాతినిధ్యం వహించింది.

ఉప్పల్ స్టేడియంలో మెస్సి మేనియా - హైదరాబాద్ టూర్ సూపర్ సక్సెస్

మెస్సి మేనియా- అతడ్ని చూసేందుకు కొత్త కపుల్ హనీమూన్ క్యాన్సిల్

TAGGED:

LIONEL MESSI GOAT TOUR OF INDIA
MESSI TOUR OF HYDERABAD
మెస్సీ ఇండియా టూర్​ 2025
MESSI AT UPPAL STADIUM
MESSI INDIA TOUR 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.