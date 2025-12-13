ఉప్పల్ స్టేడియంలో మెస్సి V/S రేవంత్‌ రెడ్డి - ఎవరు ఎన్ని గోల్స్ చేశారంటే?

Telangana Panchayat Elections Results2025

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 13, 2025 at 8:53 PM IST

Choose ETV Bharat

Lionel Messi And CM Revanth Reddy Friendly Football Match : కోట్లాది అభిమానులను సొంతం చేసుకున్న ఫుట్‌బాల్‌ దిగ్గజం మెస్సికి హైదరాబాద్‌లో ఘనస్వాగతం లభించింది. హైదరాబాద్‌ రావడంతో అభిమానులు ఉర్రూతలూగారు. అర్జెంటీనా దిగ్గజాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూసేందుకు ఉప్పల్‌ స్టేడియానికి అభిమానులు భారీగా తరలివచ్చారు. మెస్సి మెస్సి అనే నివాదాలతో ఉప్పల్‌ మైదానం మారుమోగింది.

సాయంత్రం శంషాబాద్‌ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న మెస్సి బృందానికి ఘనస్వాగతం లభించింది.క్రీడాభిమానులు పలువురు కాంగ్రెస్ నేతలు అయనకు అడుగడున స్వాగతం పలికారు. వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన క్రీడాభిమానులు బ్యానర్లు పట్టుకొని ఫుట్‌ బాల్ దిగ్గజానికి స్వాగతం పలికారు.

శంషాబాద్‌ విమానాశ్రయం నుంచి నేరుగా మెస్సి బృందం ఫలక్‌నుమా ప్యాలెస్‌కు వెళ్లింది. అక్కడ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి మెస్సికి స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ఫలక్ నుమా ప్యాలెస్‌లో 100 మందితో ఏర్పాటు చేసిన ' మీట్ అండ్ గ్రీట్' కార్యక్రమంలో మెస్సి పాల్గొన్నారు. ఇందుకు ఒక్కొక్కరు పది లక్షల వెచ్చించి మెస్సి అభిమానులు టికెట్లు బుక్ చేసుకున్నారు.

అనంతరం తర్వాత ఫలక్‌నుమా ప్యాలెస్ నుంచి మెస్సి ఉప్పల్ స్టేడియానికి చేరుకున్నారు. తొలుత 30 మంది చిన్నారులకు మెస్సి ఫుట్‌బాల్‌ట్రైనింగ్‌ ఇచ్చారు. అనంతరం అర్జెంటీనా ఫుట్‌బాల్‌ దిగ్గజం లియోనెల్‌ మెస్సి 'గోట్‌ టూర్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా' కొనసాగింది. గోట్‌ కప్‌ పేరుతో ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో ఎగ్జిబిషన్‌ ఫుట్‌బాల్‌ మ్యాచ్‌ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మెస్సి, సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి జట్ల మధ్య ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్‌ జరిగింది. సింగరేణి ఆర్‌ఆర్‌ టీమ్‌ తరఫున మైదానంలో దిగిన రేవంత్‌ రెడ్డి గోల్‌ కొట్టారు. మెస్సి రెండో గోల్స్‌ రాబట్టారు. మ్యాచ్‌ ప్రారంభానికి ముందు ఇరు జట్లతో కలిసి మెస్సి, రేవంత్‌ ఫొటోలు దిగారు. గ్యాలరీలో ఉన్న అభిమానులకు మెస్సి ఫుట్‌బాల్ కిక్‌ చేసి గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చారు. రాహుల్‌ గాంధీతో పాటు ప్రియాంకగాంధీ కుమారుడు, కుమార్తె ఫుట్‌బాల్‌ మ్యాచ్‌ను వీక్షించారు.

మ్యాచ్ టైమ్‌లో చివరి 5 నిమిషాలు రేవంత్‌రెడ్డి మెస్సితో కలిసి ఫుట్‌బాల్‌ ఆడారు. మ్యాచ్ పూర్తయిన తర్వాత మెస్సి ఆల్ టైమ్ గ్రేటెస్ట్ అయిన పెనాల్టీ షూట్ అవుట్ చేశారు.

మెస్సి ఉప్పల్‌ స్టేడియానికి రాకముందు అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన లేజర్ షో అలరించింది. రాహుల్ సిప్లిగంజ్ మ్యూజికల్ ఈవెంట్, సింగర్‌ మంగ్లి బృందం పాటలు ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగించాయి.

