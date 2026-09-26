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ఏపీలో వాహనదారులకు అలర్ట్ - HRSP ఉంటేనే ఫిట్‌నెస్‌ స్లాట్

మీ వాహనాలకు హై సెక్యూరిటీ నంబర్‌ ప్లేట్‌ ఉందా? అది లేకుంటే వాహనాలకు ఫిట్‌నెస్‌ సర్టిఫికెట్‌ పొందలేరని తెలుసా? ఎందుకంటే ఏటీఎస్‌లో సామర్థ్య పరీక్షస్లాట్‌ బుకింగ్‌కు దీన్ని లింక్‌ చేశారు.

HSRP Must for Fitness Test Slot in AP
వాహనదారులకు అలర్ట్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 1:33 PM IST

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HSRP Must for Fitness Test Slot in AP : సరకు, ప్రజారవాణా వాహనాలకు ఫిట్‌నెస్‌ సర్టిఫికెట్‌ పొందాలంటే హై సెక్యూరిటీ రిజిస్ట్రేషన్‌ ప్లేట్‌ (హెచ్‌ఎస్‌ఆర్‌పీ) తప్పనిసరి చేస్తూ కేంద్రం నిబంధనను అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. ఇంతకాలం ఈ విషయాన్ని పట్టించుకోని వాహనదారులు ఇప్పుడు వాటిని అమర్చుకునేందుకు కంగారు పడుతున్నారు. ఏపీలోని వాహనాలకు ఫిట్‌నెస్‌ సర్టిఫికెట్లను ఆటోమేటిక్‌ ఫిట్‌నెస్‌ స్టేషన్లలో జారీ చేస్తున్నారు. అక్కడ ఫిట్‌నెస్‌ పరీక్షకు వెళ్లాలంటే ఆన్‌లైన్‌లో ముందుగా స్లాట్‌ బుక్‌ చేసుకోవాలి.

నాలుగు రోజుల నుంచి వాహనదారులు ఎవరైనా ఫిట్‌నెస్‌ పరీక్ష స్లాట్‌ బుక్‌ చేసుకునేందుకు ఆన్‌లైన్‌లో ప్రయత్నిస్తే ఆ వాహనానికి చెందిన హై సెక్యూరిటీ రిజిస్ట్రేషన్‌ ప్లేట్‌ (హెచ్‌ఎస్‌ఆర్‌పీ)లోని యూనిక్‌ నంబర్ ఎంటర్​ చేయాలని అడుగుతోంది. ఎక్కువ మంది వాహనదారులు ఇంతకాలం హెచ్‌ఎస్‌ఆర్‌పీ గురించి పట్టించుకోలేదు. తీరా ఇప్పుడు ఫిట్‌నెస్‌కు తప్పనిసరి చేయడంతో ఆందోళనకు లోనవుతున్నారు.

హెచ్‌ఎస్‌ఆర్‌పీ ఉంటేనే వాహనాలకు ఫిట్‌నెస్‌ (ETV)

కొన్ని రాష్ట్రాల్లోని ఏటీఎస్‌లకు వాహనం తీసుకెళ్లకుండానే ఫిట్‌నెస్‌ సర్టిఫికెట్లు జారీ చేస్తున్నట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి వచ్చింది. ఓ లారీకి ఫిట్‌నెస్‌ పరీక్ష చేయాల్సి ఉంటే, దానికి బదులు వేరొక వాహనాన్ని ఏటీఎస్‌లో చూపించి, దాని నంబర్ ప్లేట్ మార్పుచేసి ఫిట్‌నెస్‌ పరీక్ష చేసినట్లు చూపుతున్నారు. ఇలాంటి ఏటీఎస్‌ల అనుమతులు రద్దు చేసినా కూడా పూర్తిస్థాయిలో నియంత్రించలేకపోతున్నారు. దీంతో హెచ్‌ఎస్‌ఆర్‌పీ తప్పనిసరి చేస్తూ కేంద్ర రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ నాలుగు రోజుల కిందట ఆదేశాలను అమల్లోకి తెచ్చింది. వాహన రిజిస్ట్రేషన్‌ సర్టిఫికెట్‌ (ఆర్‌సీ)కి, ఈ యూనిక్‌ కోడ్‌కు అనుసంధానం ఉండటంతో ఈ కోడ్‌ నమోదు చేస్తేనే ఏటీఎస్‌లో స్లాట్‌ బుకింగ్‌ అవుతోంది.

అన్ని వాహనాలకు హెచ్​ఎస్ఆర్​పీ : అన్ని వాహనాలకు హై సెక్యూరిటీ రిజిస్ట్రేషన్‌ ప్లేట్‌ అమర్చుకునే నిబంధన మోర్త్‌ 2009లో కేంద్రం అమల్లోకి తెచ్చింది. మన రాష్ట్రంలో 2013 చివర్లో దీని అమల్లోకి తెచ్చారు. ఎక్కువ మంది వాహనదారులు హెచ్​ఎస్​ఆర్​పీలు అమర్చుకోకుండా బయట షాపుల్లో నంబర్ ప్లేట్లు తయారు చేయించి, వాటిని అమర్చుకున్నారు. ఇప్పుడు వీళ్లంతా హెచ్​ఎస్ఆర్​పీల కోసం వెతుకులాట మొదలుపెట్టారు. 2019 ఏప్రిల్‌ తర్వాత కొనుగోలు చేసిన వాహనమైతే సంబంధిత డీలర్‌ను సంప్రదిస్తే ఐదారు రోజుల్లో సిద్ధం చేసి దీనిని అమర్చుతారు.

2019కి ముందు కొనుగోలు చేసిన వాహనమైనా సంబంధిత వాహన కంపెనీ డీలర్లను సంప్రదించి హెచ్​ఎస్​ఆర్​పీకి అయ్యే ఫీజు చెల్లిస్తే ఐదారు రోజుల్లో అమర్చుతారు. హెచ్ఎస్​ఆర్​పీలో రిజిస్ట్రేషన్‌ నంబర్​తో పాటు అశోకచక్ర హోలోగ్రామ్, దానికి కింద అంతర్జాతీయ రిజిస్ట్రేషన్‌ కోడ్‌, దాని కింద చిన్న అక్షరాల్లో యూనిక్‌ నంబర్ ఉంటాయి. ఇప్పుడీ యూనిక్‌ నంబరే కీలకంగా మారింది. దీంతో ఏపీలో నాలుగు రోజులుగా ఏటీఎస్​ కేంద్రాల్లో ఫిట్‌నెస్‌ కోసం వచ్చే వాహనాల సంఖ్య తగ్గిపోయింది. గతంలో ఓ సెంటర్‌కు రోజుకు సగటున 800-100 వాహనాలు ఫిట్‌నెస్‌ కోసం వచ్చేవనుకుంటే ఇప్పుడు 20-25 మాత్రమే వస్తున్నాయి. వారం తర్వాత మళ్లీ గతం మాదిరిగా వాహనాలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.

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