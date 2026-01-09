సంతృప్తినివ్వని జాబ్​ - నలుగురికి ఉపాధి కల్పించాలనే ఆశయంతో గోలిసోడా బిజినెస్

ETV Bharat / state

Lingeswara Rao Quits his Software Job and Starts Goli Soda Business: ప్రముఖ సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీలో ఉద్యోగం. మహా నగరంలో ఆకర్షణీయమైన జీవితం. అవన్నీ ఆ యువకుడికి తృప్తినివ్వలేదు. నలుగురికి ఉపాధి కల్పించాలనే ఆశయంతో ట్రెండింగ్‌లో ఉన్న గోలి సోడా ఇండస్ట్రీని ప్రారంభించాడు. నేడు గోలిసోడాను అగ్ర రాజ్యం అమెరికాకు ఎగుమతి చేస్తున్నాడు. ఆ యువకుడే విజయవాడకు చెందిన లింగేశ్వరరావు.

యువత ఆలోచనల్లో క్రమంగా మార్పు వస్తోంది. ఉద్యోగం కన్నా వ్యాపారం వైపే భవిష్యత్తు అడుగులు బాగుంటాయని భావిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తమకి మెచ్చిన వ్యాపారాలను ఎంపిక చేసుకొని రాణిస్తున్నారు. లింగేశ్వరరావు సైతం అదే బాటలో పయనిస్తున్నాడు. మూడేళ్ల క్రితం స్విస్ బ్రాండ్ పేరుతో గోలి సోడాను ప్రారంభించాడు. లియో ఎంటర్ప్రైజెస్ పేరుతో విజయవాడ రూరల్ మండలం జక్కంపూడిలో యూనిట్ పెట్టాడు.

సాఫ్ట్‌వేర్ జాబ్‌ వదిలి గోలిసోడా బిజినెస్ - కోటి రూపాయలకు పైగా టర్నోవర్! (ETV)

కోటి రూపాయలకు పైగానే టర్నవర్: డిగ్రీలో బీసీఏ పూర్తి చేసిన ఈ యువకుడు. అనంతరం ఇన్ఫోసిస్​లో ఉద్యోగం సాధించాడు. సుమారు 5 ఏళ్లకు పైగానే బెంగళూరు, హైదరాబాద్, మంగళూరులో వృత్తి నిర్వహించాడు. తర్వాత వ్యాపారం చేస్తే కొన్ని కుటుంబాలకైనా ఉపాధి కల్పించొచ్చనే ఆలోచనతో కుటుంబ సభ్యులను ఒప్పించాడు లింగేశ్వరరావు. భార్య సైతం ఇందుకు సహకరించడంతో సోడా హెల్దీ విష్ బ్రాండ్ పేరుతో గోలి సోడా పెట్టాడు.

'నేను ఏదైనా వ్యాపారం ప్రారంభించాలి అనుకునే సమయంలో గోలీసోడా ట్రెండ్ మొదలైంది. ట్రెండ్​కు అనుగుణంగా క్వాలిటీ అండ్​ హైజినిక్​గా ఒక ప్రొడక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఆలోచించాను. మా సోడా పేరు స్విస్ సోడా. ట్యాగ్ లైన్ వచ్చి హెల్దీ విష్. మనం ఏమైనా తాగాలి, తినాలి అన్నా హెల్దీగా ఉండాలి.' - లింగేశ్వరరావు, స్విస్ గోలిసోడా స్థాపకుడు

గోలిసోడా యూనిట్ పెట్టే ముందు దీనిపై కొన్ని నెలలపాటు లింగేశ్వరరావు రిసెర్చ్ చేశాడు. ఆన్లైన్, ఆఫ్‌లైన్ వేదికలుగా పలు యూనిట్లు తిరిగాడు. ట్రెండింగ్​లో ఉన్న వ్యాపారం అయితే రాణించగలమని అనుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే స్విస్ సోడా హెల్దీ విష్ బ్రాండ్ పేరుతో గోలి సోడా పెట్టాడు. రూ.50 లక్షల రూపాయలతో ఈ యూనిట్​ను ప్రారంభించగా ఇప్పుడు కోటి రూపాయలకు పైగానే టర్నోవర్ ఉందని చెబుతున్నాడు లింగేశ్వరరావు.

5 రెట్లు పెరిగిన విక్రయాలు: లింగేశ్వరరావు వ్యాపారంలో కుటుంబ సభ్యులు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఆయన తమ్ముడు గోకుల్ ఎంబీఏ పూర్తైన అనంతరం అన్నకు సహాయంగా ఉంటున్నాడు. మెుదటితో పోలిస్తే ఇప్పుడు 5 రెట్లు విక్రయాలు పెరిగాయని దీన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తామని చెబుతున్నాడు గోకుల్‌.

ప్రధానమంత్రి ఉపాధి కల్పన పథకమైన కేంద్ర ప్రభుత్వం స్కీమ్ రాయితీతో యూనిట్ పెట్టామని పేర్కొన్నారు లింగేశ్వరరావు భార్య హర్షిత. కృష్ణా, గుంటూరు, తూర్పు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలతో పాటు తమ సోడాలను పంపుతున్నట్లు అక్కడ పనిచేసే జనరల్ మేనేజర్ శ్రీనివాస్ చెప్పారు. ఈ ప్రాంతాలతో పాటు అమెరికా, ఆస్ట్రేయాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నామన్నారు. క్వాలిటీతో చేస్తున్నందునే తమ ఉత్పత్తులకు ప్రాధాన్యం లభిస్తోందని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

10 రకాల రుచుల్లో గోలీ సోడా: గోలీ సోడా యూనిట్​లో సీసాలను శుభ్రంగా ఉంచేందుకు ప్రత్యేకమైన వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. మూడంచల వ్యవస్థలో సీసాను శుభ్రం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం 10 రకాల రుచుల్లో గోలీ సోడా తయారు చేస్తున్నామని ఆపరేషన్ మేనేజర్ సుదీంద్ర చెబుతున్నారు.

వ్యాపారంలో యువత రాణించేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు యువత కోసం అనేక పథకాలను తీసుకొచ్చాయనీ రాయితీలు ఇస్తూ ప్రోత్సహిస్తున్నాయంటున్నారు జిల్లా పరిశ్రమలశాఖ అధికారి మధు. బ్యాంకర్లతో మాట్లాడి, పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు అనువైన స్థలం, వివరాలన్నీ తమ అధికారులు అందిస్తారని తెలిపారు.

పది మందికి ఉపాధి కల్పించాలనే తపనే తన భవిష్యత్తుకు పునాది అయిందని దాంట్లోనే నిజమైన తృప్తి ఉంటుందని అంటున్నాడు లింగేశ్వరరావు.

