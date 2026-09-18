అంధులకు మూడో నేత్రం 'రుద్ర' - వాయిస్ కమాండ్తో బ్రెయిలీ ప్రింటర్ను కనిపెట్టిన తెలుగమ్మాయి
దేశంలోనే తొలిసారిగా వాయిస్ కమాండ్తో పనిచేసే సరికొత్త బ్రెయిలీ ప్రింటర్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. జాతీయ స్థాయిలో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచి ప్రతిష్టాత్మక 'జేమ్స్ డైసన్ అవార్డు'ను సొంతం చేసుకుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 12:23 PM IST
Lingampalli Himaja Wins James Dyson Award : "బటన్లు నొక్కాలంటే కష్టంగా ఉంది అక్కా. మేం మాట్లాడితే ప్రింట్ అయ్యే మెషీన్ ఉంటే బాగుంటుంది కదా." ఓ అంధ విద్యార్థిని అడిగిన ఈ మాటే ఆ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థినిని ఆలోచింపజేసింది. వారి కష్టాలు తీర్చేందుకు ఓ వినూత్న ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టేలా చేసింది. ఫలితంగా దేశంలోనే తొలిసారిగా వాయిస్ కమాండ్తో పనిచేసే సరికొత్త బ్రెయిలీ ప్రింటర్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. జాతీయ స్థాయిలో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచి ప్రతిష్టాత్మక 'జేమ్స్ డైసన్ అవార్డు'ను సొంతం చేసుకుంది. ఏలూరు జిల్లాకు చెందిన తెలుగమ్మాయి లింగంపల్లి హిమజ సాధించిన ఈ ఘనత విశేషాలివీ.
ఆ చిన్నారి మాటలతో మారిన ఆలోచన : హిమజ స్వస్థలం ఏలూరు జిల్లా చింతలపూడి. తండ్రి కిశోర్ కుమార్ రైతు కాగా, తల్లి వాణి ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయురాలు. హిమజ ప్రస్తుతం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరంలోని విష్ణు మహిళా యూనివర్సిటీలో బీటెక్ (ఈఈఈ) నాలుగో సంవత్సరం చదువుతోంది. తాను నేర్చుకున్న విద్య సమాజానికి ఉపయోగపడాలనేది ఆమె సంకల్పం. అందులో భాగంగానే అంధ విద్యార్థుల కోసం ప్రింటర్ చేయాలనుకుంది. సాధారణంగా వారు స్టైలస్ పద్ధతిలో పేపర్పై పదేపదే సూదితో గుచ్చి అక్షరాలు చదవాలి. ఇలా గుచ్చడం వల్ల వేలిమొనలు గట్టిపడి కొన్నాళ్లకు స్పర్శను కోల్పోతారు. దీనికి పరిష్కారంగా హిమజ మొదట ఆరు బటన్లతో పనిచేసే ప్రింటర్ను తయారు చేసింది. దాని గురించి అంధ విద్యార్థులకు వివరిస్తుండగా ఓ చిన్నారి వాయిస్ కమాండ్ ప్రింటర్ గురించి అడిగింది.
అలెక్సా సాయంతో ప్రాజెక్ట్ 'రుద్ర' : ఆ విద్యార్థిని అడిగిన ప్రశ్నతో హిమజ తన ప్రాజెక్టును మరింత ఆధునీకరించింది. ప్రొఫెసర్ జొన్నల రోహిత్ బాలాజీ సలహాలు, సూచనలతో సరికొత్త ఆవిష్కరణకు ప్రాణం పోసింది. అలెక్సా అనుసంధానంతో వాయిస్ ఓవర్ బ్రెయిలీ ప్రింటర్ సిస్టమ్ను తయారు చేసింది. శివునికి మూడో కన్ను ఎలాగో అంధ విద్యార్థులకు ఈ పరికరం అలా ఉపయోగపడాలనే ఉద్దేశంతో దీనికి సముచితంగా 'రుద్ర' అని పేరు పెట్టింది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థుల ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించేందుకు 'జేమ్స్ డైసన్ ఫౌండేషన్' ప్రతి ఏటా అవార్డులు ఇస్తుంది. ఈ ఏడాది మార్చిలో హిమజ తన 'రుద్ర' ప్రాజెక్టును ఈ అవార్డుకు నామినేట్ చేసింది. ఎన్నో దశల్లో పరిశీలనల అనంతరం జాతీయ స్థాయిలో ఈ ప్రాజెక్ట్ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. అవార్డు కింద ఆమెకు రూ.6.09 లక్షల ప్రోత్సాహకాన్ని ప్రకటించారు. అంతేకాకుండా, అంతర్జాతీయ స్థాయిలోనూ టాప్-20 జాబితాలో రుద్ర ప్రాజెక్ట్ నిలవడం విశేషం. దీని తుది ఫలితాలను డిసెంబర్లో న్యూయార్క్ లేదా పారిస్లో ప్రకటించనున్నారు.
ఎలా పనిచేస్తుందంటే? : ఈ బ్రెయిలీ ప్రింటర్కు ముందుగా అలెక్సాను ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు. అంధ విద్యార్థులు అలెక్సాకు వాయిస్ ద్వారా కమాండ్ ఇవ్వగానే అది దాన్ని టెక్స్ట్గా మారుస్తుంది. ఆ తర్వాత ప్రాసెసర్కు వెళ్లి బ్రెయిలీ లిపి రివర్స్ ప్యాటర్న్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. మనం మాట్లాడిన మాటను అలెక్సా స్వీకరించి, మళ్లీ మనకు వినిపించి కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటుంది. ఒకవేళ అందులో తప్పు ఉంటే వెంటనే డిలీట్ చేసి, మార్పులు చేసుకోవచ్చు. ఇందులోని స్టెప్పర్ మోటార్ల సాయంతో కాగితంపై బ్రెయిలీ అక్షరాలు కచ్చితమైన స్థానంలో ప్రింట్ అవుతాయి. ఒక పదాన్ని గరిష్ఠంగా 12 నుంచి 13 అక్షరాల వరకు విభజించి ఇది ముద్రిస్తుంది. ఈ పరికరాన్ని మరింత చిన్నదిగా చేసి అంధ విద్యార్థులకు సులభంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే తన తదుపరి లక్ష్యమని హిమజ చెబుతోంది.
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