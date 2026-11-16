"మందుల ధరలు తగ్గించాలి" - పీఎం మోదీకి లింగంనేని రమేశ్ లేఖ
Ramesh letter to Prime Minister : మందుల ధరలను నియంత్రించేందుకు ఒక జాతీయ విధానాన్ని రూపొందించాలని కోరుతూ ప్రధానమంత్రి మోదీకి జనసేన రాజ్యసభ సభ్యుడు లింగంనేని రమేశ్ లేఖ రాశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 3:52 PM IST
మందుల ధరలను నియంత్రించేందుకు ఒక జాతీయ విధానాన్ని రూపొందించాలని కోరుతూ జనసేన రాజ్యసభ సభ్యుడు లింగంనేని రమేశ్ ప్రధానమంత్రి మోదీకి లేఖ రాశారు. క్యాన్సర్ మందులపై వ్యాపార మార్జిన్లను తగ్గించినందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, మధుమేహం, గుండె జబ్బులు, కిడ్నీ వ్యాధుల మందుల ధరలను కూడా సామాన్యులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ఆయన అభ్యర్థించారు.
అత్యవసర, ప్రాణరక్షక మందుల వ్యాపార మార్జిన్లపై శాస్త్రీయ, పారదర్శకమైన పరిమితులను విధించాలని ఆయన సూచించారు. గ్రామీణ ప్రాంతాలు, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో మరిన్ని 'జన్ ఔషధి' (సరసమైన మందుల) కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని కూడా ఎంపీ రమేశ్ పిలుపునిచ్చారు. తన లేఖలో, 'ఆయుష్మాన్ భారత్' పథకాన్ని వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నడుపుతున్న ఆరోగ్య బీమా కార్యక్రమాలతో అనుసంధానించాలని ఆయన అభ్యర్థించారు. మలేరియా, ఇతర అంటువ్యాధుల బారిన తరచుగా పడే గిరిజన ప్రాంతాలలో వైద్య మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయాలని ఆయన కోరారు.
Request for a Comprehensive National Framework to Ensure Affordable Medicines, Regulate Pharmaceutical Trade Margins and Strengthen Healthcare Accessibility @narendramodi @PMOIndia @PIB_India @PTI_News @ANI @ians_india @IndiaToday @timesofindia @IndianExpress @airnewsalerts @pibvijayawada @airnews_hyd #AffordableMedicines #HealthcareForAll #AffordableHealthcare #DrugPriceRegulation #HealthForAll #lingamaneniramesh— Lingamaneni Ramesh (@MPLingamaneni) November 16, 2026
నకిలీ మందుల బెడదను అరికట్టడానికి, డిజిటల్ మెడిసిన్-ట్రాకింగ్ వ్యవస్థను అమలు చేయాలని, అటువంటి అక్రమ కార్యకలాపాలలో పాల్గొన్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. నేషనల్ ఫార్మాస్యూటికల్ ప్రైసింగ్ అథారిటీ (NPPA), ఔషధ నియంత్రణ సంస్థలు, జిల్లా యంత్రాంగాల మధ్య సమన్వయం, పర్యవేక్షణను మెరుగుపరచాలని కూడా ఆయన సిఫార్సు చేశారు. అంతేకాకుండా, రాబోయే పార్లమెంటరీ సమావేశాల్లో వైద్య వృత్తి నిపుణులైన పార్లమెంట్ సభ్యులను భాగస్వాములను చేస్తూ, మందుల ధరలను తగ్గించడంపై ఒక ప్రత్యేక చర్చను నిర్వహించాలని ఆయన ప్రతిపాదించారు. ప్రధానమంత్రి మోదీ బలమైన నాయకత్వంలో పేదలకు ఆరోగ్య సంరక్షణను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడం సాధ్యమవుతుందని ఎంపీ రమేశ్ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.