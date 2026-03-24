ఒకప్పుడు ఆమెకు అడవే లోకం - ఇప్పుడు ఊరికి ఆమే ఆధారం
గిరిజనులకు వలలు, బోట్లు ఇప్పించడంలో కీలక భూమిక - లింగమ్మ కృషిని గుర్తించిన ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ డెమొక్రసీ సంస్థ - మహిళా దినోత్సవ కార్యక్రమంలో జాతీయ అవార్డు ప్రదానం
Published : March 24, 2026 at 7:55 AM IST
Amaragiri Sarpanch Inspiring Story : ఒకప్పుడు ఆమె అడవే లోకంగా బతికిన సాధారణ గిరిజన చెంచు మహిళ. వెట్టికి పనిచేస్తూ, దుర్భర జీవితాన్ని అనుభవించిన కూలీ. ఇప్పుడు ఆమె గ్రామానికి సర్పంచ్. నిర్బంధ కూలీ నుంచి సర్పంచ్గా ఆమె ప్రయాణాన్ని చూసి ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ డెమొక్రసీ సంస్థ తాజాగా దిల్లీలో నిర్వహించిన మహిళా దినోత్సవ కార్యక్రమంలో జాతీయ అవార్డు ప్రదానం చేసింది. నాగర్కర్నూల్ జిల్లా కొల్లాపూర్ మండలం అమరగిరి సర్పంచ్ పురుసాల లింగమ్మ విజయగాథపై ప్రత్యేక కథనం.
దుంపలు తిని, మంచినీళ్లు తాగి జీవనం : ఇక్కడ కనిపిస్తున్న మహిళ పేరు పురుసాల లింగమ్మ. నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా కొల్లాపూర్ మండలం అమరగిరి గ్రామ సర్పంచ్. కానీ ఏళ్లుగా ఆమె అనుభవించింది మాత్రం సాధారణ గిరిజన మహిళలు అనుభవించిన దుర్భర జీవితమే. నిత్యం అడవిలోకి వెళ్లి బంక, తేనే, కుంకుడు కాయలు, దుంపల్లాంటివి సేకరించి సంతల్లో అమ్ముకుని జీవనం సాగించేది. అటవీ ఉత్పత్తులు దొరకకుంటే దుంపలు తిని, మంచి నీళ్లు తాగి కడుపు నింపుకోవాల్సిందే.
30 ఏళ్లు వెట్టిచాకిరీలోనే : శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ నిర్మించడంతో మత్స్య సంపద పెరిగి చేపల వేట గిరిజనుల వృత్తిగా మారిపోయింది. భూముల్లేవు, వ్యవసాయం లేదు. వేట తప్ప మరో ఉపాధి లేదు. అప్పటికే లింగమ్మకు పెళ్లైంది, పిల్లలున్నారు. దీంతో ఆమెకు కుటుంబ పోషణ భారమైంది. చేపల వేట కోసం దళారులను ఆశ్రయించాల్సి వచ్చింది. దళారులు అప్పు కింద వలలు ఇచ్చేవారు. వారానికోసారి బియ్యం, ఇతర సరుకులు అందించి వేటకు వెళ్లమనేవారు. తీరం వెంట గుడిసెలు వేసుకుని అక్కడే ఉండి చెంచులు చేపలు పట్టేవాళ్లు. పట్టిన చేపలను దళారులు తీసుకెళ్లేవారు. కూలీ కూడా ఇచ్చేవారు కాదు. ఇచ్చిన వలల ఖరీదు ఎక్కువంటూ అప్పు తీరే వరకూ పని చేయాల్సిందేనని ఆదేశించే వారు. అలా 30 ఏళ్లు వెట్టిచాకిరీలోనే లింగమ్మ జీవితం గడిచిపోయింది.
"నేనేం చదువుకోలేదు. అటవీ ఉత్పత్తులు తింటూనే జీవనం సాగించే వాళ్లం. అవేం దొరక్కుంటే నీరు తాగి కడుపు నింపుకునేవాళ్లం. దళారులు అప్పివ్వడం, మేము వాళ్ల కింద పనిచేయడం ఇదే జరిగేది. వాళ్లు ఎంతిస్తే అంతే తీసుకునే వాళ్లం. మేము వారం మొత్తం చేపలు పట్టినా చేతికి మాత్రం రూ.500 ఇచ్చేవారు." - పురుసాల లింగమ్మ, అమరిగిరి సర్పంచ్
వెట్టిచాకిరి నుంచి విముక్తి : 2016లో స్వచ్ఛంద సంస్థల చొరవతో ఉన్నతాధికారులు వారికి వెట్టిచాకిరీ నుంచి విముక్తి కల్పించారు. ప్రభుత్వం, స్వచ్ఛంద సంస్థల సహకారంతో గిరిజనులకు వలలు, బోట్లు, వాహనాలు ఇప్పించడంలో లింగమ్మ కీలక భూమిక పోషించారు. ఇప్పుడు గిరిజనులే సొంతంగా చేపలు పట్టి, అమ్మి లాభాలు గడిస్తున్నారు. గిరిజనుల పక్షాన కొట్లాడి, వారి జీవితాల్ని మెరుగుపరిచిన లింగమ్మను పొదుపు సంఘానికి అధ్యక్షురాలిని చేశారు. ఆ తర్వాత మండల సమాఖ్యకు సైతం కోశాధికారిగా ఆమె ప్రాతినిథ్యం వహించారు.
"ఇన్నాళ్లూ వెట్టిచాకిరీలోనే జీవితం గడిచిపోయింది. కనీసం సంపాదన లేదు. ఈ విషయాన్ని అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లాం. ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం మాకు సహకరించింది. మూడు బోట్లు, ఓ వాహనం, వలలు అందించి, చేపల కంపెనీని ఏర్పాటు చేసింది. దీంతో మేమే సొంతంగా చేపలను హైదరాబాద్ వరకు తీసుకెళ్లి విక్రయిస్తున్నాం." - పురుసాల లింగమ్మ, అమరిగిరి సర్పంచ్
జాతీయ అవార్డు ప్రదానం : ఇటీవల జరిగిన సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో లింగమ్మ సొంత తమ్ముడి మీదే పోటీ పడి గెలిచారు. చెంచులకు ఇళ్లు నిర్మించడంలో, చేపల కంపెనీ ఏర్పాటుకు కృషి చేసినందుకు లింగమ్మను గ్రామస్థులు ప్రజాప్రతినిధిగా గెలిపించారు. లేబర్ నుంచి గ్రామ సర్పంచ్గా లింగమ్మ చేసిన ప్రయాణం, గిరిజనుల తరఫున ఆమె జరిపిన పోరాటాన్ని గురించి తెలుసుకున్న ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ డెమొక్రసీ సంస్థ దిల్లీలో నిర్వహించిన మహిళా దినోత్సవ కార్యక్రమంలో జాతీయ అవార్డును ప్రకటించింది. అవార్డు అందుకోవడం పట్ల లింగమ్మ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. తనలాగా తన గ్రామానికి చెందిన గిరిజనులు, చెంచులు దుర్భర జీవితం అనుభవించకూడదని, ఉన్నత చదువులు చదివి ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడాలని కోరుకుంటోంది.
ఆమె జీవితం ఒక స్ఫూర్తి : అడవే లోకంగా, సమాజానికి దూరంగా, చదువు లేకుండా ఇప్పటికీ దుర్భర జీవితాలు గడుపుతున్న గిరిజన, చెంచు మహిళలకు పురుసాల లింగమ్మ జీవితం ఒక స్ఫూర్తి. అవకాశాల్ని అందిపుచ్చుకుంటే ఎవరి జీవితంలోనైనా ఎదుగుదల సాధ్యమని చెప్పేందుకు లింగమ్మ ఓ నిదర్శనం.
