ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావం - రాయలసీమ జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు!
రేపు, ఎల్లుండి రాయలసీమ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు - స్వల్పంగా తగ్గనున్న ఎండ తీవ్రత - ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 29, 2026 at 10:11 PM IST
Rain Alert to Andhra Pradesh : రాయలసీమ, పరిసర ప్రాంతాలపై విస్తరించి ఉన్న ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో రేపు(సోమవారం), ఎల్లుండి(మంగళవారం) రాయలసీమ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించంది. దీని ప్రభావంతో రేపు, ఎల్లుండి ఎండ తీవ్రత స్వల్పంగా తగ్గే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితుల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ అధికారులు సూచించారు. ఆకస్మికంగా ఉరుములతో కూడిన వర్షం పడేటప్పుడు చెట్ల కింద పొలాలు, బహిరంగ ప్రాంతాల్లో ఉండరాదని హెచ్చరించారు.
మరోవైపు రేపు విజయనగరం జిల్లా బాడంగి, మెరకముడిదాం, తెర్లాం, వంగర మండలాలు, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా బలిజిపేట, గరుగుబిల్లి, జియమ్మవలస, సీతానగరం మండలాలు, పోలవరం జిల్లా చింతూరు, కూనవరం మండలాల్లో వడగాల్పులు ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉన్నట్లు విపత్తు నిర్వహణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఎల్లుండి 12 మండలాల్లో వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు.
ఆ జిల్లాల్లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు : నేడు(ఆదివారం) నెల్లూరు జిల్లా గూడూరు 42.4 డిగ్రీలు, మార్కాపురం జిల్లా నందనమారెల్ల 42.3 డిగ్రీలు, కృష్ణా జిల్లా పెద్దపారుపూడి 42.1 డిగ్రీలు, కడప జిల్లా పొట్టిపాడులో 41.9 డిగ్రీలు, తిరుపతి జిల్లా నాగలాపురం, చిత్తూరు జిల్లా సింధురాజపురంలో 41.7 డిగ్రీలు, విజయనగరం జిల్లా రాజాంలో 41.2, పల్నాడు జిల్లా నూజెండ్ల, ప్రకాశం జిల్లా కొండపి, నంద్యాలలో 40.8, తూర్పుగోదావరి జిల్లా చిట్యాలలో 40.4 డిగ్రీలు, కర్నూలు జిల్లా తోవిలో 40.2 డిగ్రీలు, శ్రీకాకుళం జిల్లా కొల్లివలసలో 40.1 డిగ్రీల చొప్పున గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనట్లు విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు.
తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు : మరోవైపు రాష్ట్రంలో ఎండ మండిపోతోంది. నిన్న(శనివారం) అత్యధికంగా మార్కాపురం జిల్లా బొట్లగూడూరులో 42.6 డిగ్రీల గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. తిరుపతి జిల్లా రేణిగుంటలో 42, చిత్తూరు జిల్లా నగరిలో 41.2, వైఎస్సార్ కడప జిల్లా ఒంటిమిట్టలో 41 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. 48 ప్రాంతాల్లో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 40 డిగ్రీలు దాటాయి. అలాగే ఉపరితల ఆవర్తనం, ద్రోణి ప్రభావంతో రాబోయే 4 రోజుల్లో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.
