వెదర్ రిపోర్ట్ : నేడు, రేపు వర్షాలు - ఎల్లుండి నుంచి మరింత పెరగనున్న ఎండలు
రాష్ట్రంలో ఇవాళ, రేపు తేలిక పాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం - ఎల్లుండి నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మరింత పెరగనున్న ఎండ తీవ్రత - పలు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ
Published : May 18, 2026 at 4:47 PM IST|
Updated : May 18, 2026 at 5:40 PM IST
Telangana Weather Report : ద్రోణి, ఉపరితల చక్రవాత ఆవర్తనం ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో ఇవాళ, రేపు, ఎల్లుండి ఉరుములు మెరుపులు ఈదురు గాలులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఇవాళ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, నల్గొండ, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మేడ్చల్ మల్కాజ్ గిరి, సంగారెడ్డి,వికారాబాద్, మెదక్, కామారెడ్డి, మహబూబ్ నగర్, నాగర్ కర్నూల్, వనపర్తి,జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాల్లో ఉరుములు మెరుపులు ఈదురుగాలులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. రేపు నల్గొండ, రంగారెడ్డి,సంగారెడ్డి,వికారాబాద్, మెదక్, కామారెడ్డి, మహబూబ్ నగర్, నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాల్లో ఉరుములు మెరుపులు ఈదురుగాలులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది.
ఈ నెల 21 వరకు అప్రమత్తంగా ఉండాలి : మరోవైపు ఎల్లుండి నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎండ తీవ్రత మరింత పెరగనుంది. రానున్న 4 రోజులు ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని, వడగాలులు కూడా వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఈ నెల 21 వరకు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
క్యుములోనింబస్ మేఘాల కారణంగా వర్షాలు : ఈ రోజు 45 డిగ్రీల పైన ఉష్ణోగ్రత ఉండటంతో 7 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ను ప్రకటించింది. కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, ఆదిలాబాద్, జగిత్యాల, మంచిర్యాల, నిర్మల్, రాజన్న సిరిసిల్ల, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా నమోదయ్యే సూచనలు ఉన్నాయని తెలిపింది. మంగళవారం 5 జిల్లాలు, బుధ, గురువారాల్లో 7 జిల్లాల్లో వడగాలులు వీస్తాయని పేర్కొంది. ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే ప్రాంతాల్లో క్యుములోనింబస్ మేఘాల కారణంగా ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.
నిప్పుల కుంపటిలా మూడు జిల్లాలు : రికార్డు స్థాయి ఉష్ణోగ్రతలతో ఉత్తర తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని జిల్లాలు అల్లాడిపోతున్నాయి. ఆదివారం పగటిపూట నిర్మల్, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి జిల్లాలు నిప్పుల కుంపటిని తలపించాయి. నిజామాబాద్ జిల్లా భీమ్గల్ మండలంలో 45.7 డిగ్రీల సెల్సియస్ నమోదైంది. కాగా మోస్రా, భీమ్గల్ మండలాల్లో వడగాలులు వీచాయి. నిర్మల్ జిల్లా దస్తూరాబాద్లో 45.3 డిగ్రీల సెల్సియస్ నమోదైంది. కాగా దస్తూరాబాద్, తానూరులలో వడగాలులు నమోదయ్యాయి. కామారెడ్డి జిల్లా బాన్సువాడ మండలంలో 45.2 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది.
