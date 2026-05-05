తెలంగాణలో రానున్న మూడు రోజులపాటు వర్షాలు - స్వల్పంగా తగ్గనున్న ఉష్ణోగ్రతలు
ఒక్కసారిగా ఆకాశం మేఘావృతమై జల్లులు పడే అవకాశం ఉందన్న వాతావరణ శాఖ - రానున్న రెండు మూడు రోజుల పాటు ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గే అవకాశం - క్యుములోనింబస్ ప్రభావం ఉంటుందన్న వాతావరణ శాఖ
Published : May 5, 2026 at 8:32 PM IST
Updated : May 5, 2026 at 8:55 PM IST
Light to Moderate Rains in Telangana : రాష్ట్రంలో కొద్ది రోజుల నుంచి పగటి పూట భానుడు నిప్పులు కురిపిస్తుంటే, సాయంత్రం వేళలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు ఆహ్లాదాన్ని పంచుతున్నాయి. దీంతో రాష్ట్రంలో విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి. ఒక వైపు మండుతున్న ఎండల వల్ల ప్రజలు వడదెబ్బకు గురవుతుంటే, మరోవైపు అకాల వర్షాల కారణంగా చేతికందిన పంటలు నేల పాలవుతుండటంతో అన్నదాతలు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. అయితే నేడు, రేపు, ఎల్లుండి తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ అధికారి శ్రీనివాస్ రావు వివరించారు. మరి ఏయే జిల్లాల్లో ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుందో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ఈ ప్రాంతాల్లో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు : ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 40 నుంచి 43 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయని వాతావరణ శాఖ అధికారి శ్రీనివాస్ రావు వివరించారు. ముఖ్యంగా ఈ ప్రభావం ఉత్తర తెలంగాణలో అధికంగా ఉందన్నారు. ఆదిలాబాద్లో గరిష్ఠంగా 45 డిగ్రీల వరకు నమోదయ్యాయని తెలిపారు. గడిచిన రెండు, మూడు రోజుల్లో అత్యధికంగా ఆదిలాబాద్, రామగుండం, నిజామాబాద్లో 42 నుంచి 45 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కాగా, మిగతా ప్రాంతాల్లో 40 నుంచి 41 డిగ్రీల వరకు కొనసాగుతున్నాయని వివరించారు.
జల్లులతో కాస్త ఉపశమనం : రానున్న రెండు, మూడు రోజుల్లో పలు ప్రాంతాల్లో రెండు, మూడు డిగ్రీల మేర ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గే అవకాశముందని ఐఎమ్డీ అధికారి తెలిపారు. క్యుములోనింబస్ మేఘాల వల్ల అక్కడక్కడ ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయన్నారు. మళ్లీ నాలుగో రోజు నుంచి క్రమంగా ఉష్ణోగ్రతలు పెరగొచ్చని ఆయన వెల్లడించారు.
ఈ జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయి : తూర్పు, దక్షిణ ప్రాంతాలైన భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబ్నగర్ జిల్లాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశముందని ఐఎమ్డీ అధికారి వివరించారు. అలాగే ఆయా ప్రాంతాల్లో గంటకు 20 నుంచి 30 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయన్నారు. అయితే, ఈ ప్రభావం ఎక్కువగా మధ్యాహ్నం తర్వాత ఉండొచ్చని తెలిపారు. ఈ రెండు, మూడు రోజుల్లో గాలి దిశలో మార్పుల కారణంగా తేమ శాతం పెరిగి ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గి కాస్త ఉపశమనం లభిస్తుందన్నారు. కానీ, ఈ ప్రభావం తగ్గిన వెంటనే మళ్లీ ఉష్ణోగ్రతలు పుంజుకుంటాయని అధికారి అన్నారు.
నగరాల్లో తగ్గని ఉక్కపోత : క్యుములోనింబస్ మేఘాలు, పశ్చిమ వైపు నుంచి, వర్షాలు కురిసిన ప్రాంతాల నుంచి తేమ గాలులు వీయడంతో కాస్త చల్లని వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. కానీ, నగరాల్లో గాలి పయనించేందుకు వీలు లేకపోవడం, ఎక్కువగా కాంక్రీటు నిర్మాణాలు పెరిగిపోవడం, రేడియేషన్ వంటి కారణాలతో హీట్ వేవ్స్ విడుదలవుతున్నాయని అధికారి తెలిపారు. పగటి పూట శోషించుకున్న ఉష్ణాన్ని రాత్రి విడుదల చేస్తుండటమే ఇందుకు కారణమన్నారు.
"మన ప్రదేశంలో మే నెలలో సాధారణంగా 39 నుంచి 43 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతుంటాయి. ఉత్తర తెలంగాణలో 43 నుంచి 44 డిగ్రీలు సాధారణ ఉష్ణోగ్రతలు కాగా, కొన్ని సందర్భాల్లో అది 45 నుంచి 46 వరకు రికార్డు స్థాయిలో నమోదవుతున్నాయి. రాష్ట్ర మధ్య భాగంలో ప్రధానంగా హైదరాబాద్ నగరం, చుట్టు ప్రాంతాల్లో 41 డిగ్రీలు నమోదు కావాల్సి ఉండగా, ప్రస్తుతం 42 నుంచి 43 డిగ్రీల వరకు కొనసాగుతున్నాయి" - శ్రీనివాస్ రావు, భారత వాతావరణ కేంద్రం, హైదరాబాద్
సరైన సమంలోనే రావొచ్చు! : నైరుతి పవనాలు ముందస్తుగానే ప్రవేశిస్తాయన్న విషయంపై అధికారి వివరణ ఇచ్చారు. సాధారణంగా నైరుతి రుతుపవాల గురించి మే 15న తుది నివేదిక విడుదలవుతుందని అధికారి శ్రీనివాస్ రావు వెల్లడించారు. అండమాన్ దీవులకు వచ్చేశాయన్న ప్రచారం సరైందేననీ, మే 15 నుంచి 20లోగా ప్రవేశిస్తాయి. ఇది సాధారణంగా ఎప్పటిలాగే జరిగుతోంది. అక్కడి నుంచి కేరళలో ప్రవేశించి మన వరకు వ్యాపిస్తాయి. ప్రస్తుతం వీటి గురించి ఇంకా స్పష్టత లేదు.
