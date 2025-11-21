ETV Bharat / state

ఆ జిల్లాలకు నాలుగు రోజులు వర్షాలే వర్షాలు

బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం - తెలంగాణలో నాలుగు రోజులు వర్షాలు - దీని ప్రభావంతో పెరిగిన చలి తీవ్రత

Rain Alert in Telangana
Rain Alert in Telangana (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 21, 2025 at 7:09 AM IST

2 Min Read
Rain Alert in Telangana : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో నాలుగు రోజుల పాటు కొన్ని జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈనెల 22 నుంచి 25 వరకు ఈ వర్షాలు కురవనున్నాయని సూచించింది. మరోవైపు రాష్ట్రంలో చలి తీవ్రత కొనసాగుతోందని వివరించింది. బుధవారం రాత్రి నుంచి గురువారం ఉదయం వరకు సంగారెడ్డి జిల్లా కోహీర్​లో 7.5 డిగ్రీల సెల్సియస్​ ఉష్ణోగ్రత నమోదు అయింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సాధారణం కన్నా 2.4 డిగ్రీల నుంచి 6.9 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయాయి.

కొన్ని ప్రాంతాల్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు : రాగల రెండు రోజులు రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కన్నా రెండు నుంచి మూడు డిగ్రీలు తక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. కొద్దిరోజులుగా సాయంత్రం 5 గంటలు దాటితే చాలు రాష్ట్రం మొత్తం చలితో గజగజ వణికిపోతుంది. ఉదయం 9 గంటలైనా ఆ ప్రభావం కొనసాగుతూనే ఉంది.

రాత్రి నుంచి ఉదయం వరకు చాలా ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణలోని కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్​ జిల్లాలో 7 డిగ్రీల సెల్సియస్​, సంగారెడ్డి 7.1, ఆదిలాబాద్‌ 7.7, వికారాబాద్‌ 8.1, రంగారెడ్డి 8.2, కామారెడ్డి 8.5, సిద్దిపేట 8.6, నిజామాబాద్‌ 8.9, జగిత్యాల 9, మెదక్‌ 9.3, నిర్మల్‌ 9.4, మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాల్లో 9.9 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ల వరకు నమోదవుతూ వస్తున్నాయి.

తెలంగాణలో చలి అధికం : తెలంగాణలో గత పది రోజులుగా చలి తీవ్రత ఉద్ధృతంగా కొనసాగుతోంది. ఇది బుధవారం మరింత అధికమైంది. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో రాత్రి పూట కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 8 డిగ్రీల సెల్సియస్​కు చేరగా మిగిలిన జిల్లాల్లో కూడా దాదాపు అదే పరిస్థితి నెలకొంది. గరిష్ఠ పగటి ఉష్ణోగ్రతలు కూడా 27.5 డిగ్రీల సెల్సియస్​కు తగ్గటంతో పొద్దంతా కాస్త చలితో కూడిన వాతావరణం ఉంటుంది. ఉష్ణోగ్రతల తగ్గుదలకు తోడుగా ఈదురుగాలులు వీస్తుండటంతో ప్రజలు చలి ప్రభావంతో తీవ్రంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం : ఏపీలో ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో శనివారం అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఆ తర్వాత 48 గంటల్లో ఇది పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా కదులుతూ వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో తుపాను బలపడుతుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. దీని ప్రభావంతో ఏపీలోని రాయలసీమ జిల్లాల్లోని చిత్తూరు, తిరుపతి, శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు, కృష్ణా, బాపట్ల, ప్రకాశం జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు నుంచి తేలికపాటి వర్షాలు కురుస్తాయని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. ఇప్పుడు దీని ప్రభావంతోనే తెలంగాణలోని కొన్ని జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురవనున్నాయి.

బంగాళాఖాతంలో మళ్లీ అల్పపీడనం! - రాబోయే రోజుల్లో మరింత పెరగనున్న చలి

