ఇవాళ, రేపూ రాష్ట్రంలో తేలికపాటి వర్షాలు - భాగ్యనగరంలో చల్లబడిన వాతావరణం
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అనేక చోట్ల తేలికపాటి వర్షాలు - సంగారెడ్డి జిల్లా వట్పల్లిలో రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా 6.4 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు -ఇవాళ, రేపూ రాష్ట్రంలో వానలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వెల్లడించిన వాతావరణ శాఖ
Published : March 17, 2026 at 8:05 AM IST|
Updated : March 17, 2026 at 8:20 AM IST
Rain Occurred In Telangana : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అనేక చోట్ల తేలిక పాటి వర్షాలు కురిశాయి. కర్ణాటక, తమిళనాడు మీదుగా కొమరిన్ ప్రాంతం వరకు ద్రోణి ఏర్పడింది. దీని ప్రభావంతో సోమవారం రాష్ట్రంలో వానలు కురిశాయి. కామారెడ్డి, నిజామాబాద్, నిర్మల్, యాదాద్రి భువనగిరి, నారాయణపేట, సంగారెడ్డి, మెదక్, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, మహబూబ్నగర్, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, వికారాబాద్ తదితర జిల్లాల్లో అనేక చోట్ల ఈదురుగాలులతో కూడిన వానలు కురిశాయి.
50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు : ఈ వర్షాల్లో భాగంగా సంగారెడ్డి జిల్లా వట్పల్లి మండలంలో రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా 6.4 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. ఇవాళ, రేపూ రాష్ట్రంలోని అనేక జిల్లాల్లో వానలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. వానల కారణంగా సుమారు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశమున్నట్లు తెలిపింది. రాష్ట్రంలో ఈ వర్షాల కారణంగా ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కన్నా తక్కువ స్థాయిలో నమోదయ్యాయి.
నగరంలో తేలిక పాటి వర్షాలు : రాష్ట్రంలో భానుడి భగభగలు పెరుగుతున్న సమయంలో భాగ్యనగరవాసులకు వరుణుడు కాస్త ఉపశమనం కల్పించాడు. ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా పెరుగుతున్నా, సాయంత్రమయ్యే సరికి వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. నగరంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలిక పాటి వర్షం కురిసింది. అయితే మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో వానలు కురిశాయి.
మోతీనగర్, సికింద్రాబాద్, ఖైరతాబాద్ తదితర ప్రాంతాల్లో మోస్తరు వర్షం కురిసింది. బాలానగర్ ప్రాంతంలో అత్యధికంగా 3.3 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదవ్వగా, ముషీరాబాద్లో అత్యల్పంగా 0.5 మిల్లీమీటర్ల వర్షం నమోదైంది. అల్వాల్లో 2.5 మి.మీ, తిరుమలగిరి, మూసాపేట్లలో 2 మి.మీ, ఖైరతాబాద్లో 1.8 మి.మీ, హిమాయత్నగర్ 1.3 మి.మీ, కుత్బుల్లాపూర్, మల్కాజిగిరిలో 1 మి.మీల వర్షం నమోదైంది. మంగళ, బుధవారాల్లోనూ నగరంలో ఆకాశం మేఘావృతమై తేలిక పాటి జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.