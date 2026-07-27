తెలంగాణలో దంచికొట్టిన వాన - నేడు, రేపూ వర్షాలు
హైదరాబాద్ మహా నగరంలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వాన - బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్, మాదాపూర్ తదితర ప్రాంతాల్లో మోస్తరు వర్షం - నేడు, రేపు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపిన వాతావరణ శాఖ
Published : July 27, 2026 at 7:10 AM IST
Rain Forecast in Telangana : తెలంగాణలో నేడు, రేపు తేలిక పాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఆదివారం సైతం ఆకాశం ఒక్కసారిగా మేఘావృతమై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురిశాయి. హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఆదివారం రాత్రంతా ఎడతెరిపి లేకుండా వాన పడింది. మల్లాపూర్, దిల్సుఖ్నగర్, మలక్పేట్, చార్మినార్, సికింద్రాబాద్, ఉప్పల్, రామాంతాపూర్, తార్నాక, నాచారం, అబిడ్స్, కోఠి, అమీర్పేట్, బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్, మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి, కూకట్పల్లి, మియాపూర్ తదితర ప్రాంతాల్లో మోస్తరు వర్షం కురిసింది.
నిజామాబాద్లో రోడ్లన్నీ జలమయం : సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం దంచికొట్టింది. పట్టణంలోని ప్రధాన, అంతర్గత రహదారులు జలమయంగా మారాయి. బాగారెడ్డి విగ్రహం కూడలి, ఓవర్ బ్రిడ్జి చౌరస్తా చెరువును తలపించాయి. రోడ్డుపై భారీగా వరద నీరు నిలవడంతో వాహన రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలోనూ పలుచోట్ల వర్షం కురిసింది.
గంటపాటు కురిసిన వర్షానికి నిజామాబాద్ నగరంలోని రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. జోరు వానకు లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి వరద నీరు చేరింది. డిచ్పల్లి, ధర్పల్లి, ఇందల్వాయి మండలాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. బోధన్, నవీపేట, రెంజల్, సాలూర మండలాల్లో భారీ వర్షం దంచికొట్టింది. ఇవాళ, రేపు కూడా చోట్ల తేలిక పాటి వర్షాలు పడే అవకాశాలు ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
జూరాలకు మొదలైన వరద : ఎగువ ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రాజెక్టుల నుంచి జూరాల జలాశయానికి ఈ ఏడాది మొదటిసారిగా వరద ప్రవాహం మొదలైంది. జూరాలకు గత ఏడాది వరద ప్రవాహం మే నెలలో వస్తే, ఈ ఏడాది ఆలస్యంగా జులై చివరలో వరద మొదలైంది. జలాశయంలోకి 22,600 క్యూసెక్కుల వరద నీరు ప్రాజెక్టులోకి చేరుతుంది. జూరాల పూర్తి నీటి మట్టం 9.657 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం 5.897 టీఎంసీల నీరు నిలువ ఉంది. అటు ఆలమట్టి ప్రాజెక్టుకు 75 వేల క్యూసెక్కుల నీరు వచ్చి చేరుతుండగా, ప్రాజెక్టు నుంచి దిగువకు 35 వేల క్యూసెక్కులు నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. నారాయణపూర్ జలాశయానికి 35 వేల క్యూసెక్కులు నీరు చేరుతుండగా, ప్రాజెక్టు పది గేట్లు ఎత్తి దిగువకు 35 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని వదులుతున్నారు. ఇదే వరద ఇలాగే కొనసాగితే మూడు రోజుల్లో జూరాల జల విద్యుదుత్పత్తి ప్రారంభించి, దిగువకు నీటిని విడుదల చేయనున్నారు.
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