ETV Bharat / state

హైదరాబాద్ క్యూర్ పరిధిలో ఎల్‌ఐజీ ఇందిరమ్మ ఇళ్ల డ్రా తేదీలు ఖరారు - ఎక్కడ, ఎప్పుడంటే?

క్యూర్ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్లపై మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి సమీక్ష - ఇందిరమ్మ టవర్ల నిర్మాణానికి టెండర్లు పూర్తి - ఈనెల 27, 28, 29, 30 తేదీల్లో డ్రా ద్వారా ఇళ్ల కేటాయింపు

హైదరాబాద్ క్యూర్ పరిధిలో ఎల్‌ఐజీ ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నమూనా
హైదరాబాద్ క్యూర్ పరిధిలో ఎల్‌ఐజీ ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నమూనా (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 25, 2026 at 6:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

LIG Indiramma Houses Allotted Through Draw : హైదరాబాద్ క్యూర్ పరిధిలో ఎల్‌ఐజీ ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు 40,900 మంది అర్హులను గుర్తించినట్లు రాష్ట్ర హౌసింగ్ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి వెల్లడించారు. ఈ నెల 27 నుంచి నాలుగు రోజుల పాటు లాటరీ ద్వారా ఇళ్లు కేటాయించనున్నట్లు చెప్పారు. ఇళ్లు రాని వారికి రూ.10 వేలు తిరిగి ఇస్తామని మంత్రి తెలిపారు. టవర్ల నిర్మాణానికి టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తయిందని వెల్లడించారు. ఎల్బీనగర్, గోషామహల్, నాంపల్లి, ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గాల్లో ఇందిరమ్మ టవర్ల కోసం సెప్టెంబరు 3 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి పేర్కొన్నారు.

ఇందిరమ్మ టవర్ల నిర్మాణం, దరఖాస్తులు, లాటరీ ప్రక్రియపై సచివాలయంలో పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించారు. క్యూర్‌లోని 16 నియోజకవర్గాల్లో రూ.807 కోట్ల 40 లక్షలతో నిర్మించనున్న ఇందిరమ్మ టవర్ల కోసం 60,720 మంది దరఖాస్తు చేశారు. దరఖాస్తుల్లో 40,900 మంది అర్హులు 19,820 అనర్హులుగా తేలినట్లు మంత్రి తెలిపారు.

డ్రా రాకుంటే రూ.10 వేల తిరిగి ఇస్తాం : అర్హులకు ఈ నెల 27 నుంచి 30 వరకు వివిధ ప్రాంతాల్లోని ఫంక్షన్‌హాళ్లలో దరఖాస్తుదారుల సమక్షంలో పారదర్శకంగా డ్రా ద్వారా ఇండ్లు కేటాయించనున్నారు. ఈ నెల 27న రాయదుర్గం, కేపీహెచ్‌బీ కాలనీ, మైలార్‌దేవ్‌పల్లి, రెడ్‌హిల్స్ 28వ తేదీన కౌకూర్, పాటిగడ్డ, జల్‌పల్లి, కుల్సుంపురాలో లాటరీ ప్రక్రియ ఉంటుందని మంత్రి తెలిపారు. ఈ నెల 29న జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే కాలనీ, బోయిన్‌పల్లి, బండ్లగూడ ఎల్‌ఐజీ కాలనీ, నందిముసలిగూడలో 30వ తేదీన గాజుల రామారం, అంబర్‌పేట సిటీపోలీస్‌లైన్, గడ్డిఅన్నారం ఆర్‌అండ్‌బీ క్వార్టర్స్, పోచారం ఎల్‌ఐజీ కాలనీలో డ్రా నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. ఇళ్లు రాని వారికి రూ.10 వేల తిరిగి ఇవ్వనున్నట్లు చెప్పారు.

ఆత్మగౌరవంతో జీవించే అవకాశం : ఎల్‌బీనగర్, గోషామహల్, ముషీరాబాద్, చంద్రాయణగుట్ట నియోజకవర్గాల్లో ఎల్‌ఐజీ ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం దరఖాస్తుల గడువు సెప్టెంబరు 3తో ముగియనుంది. ఒక్కో నియోజకవర్గంలో 480 చొప్పున ఫ్లాట్లు నిర్మిస్తున్నట్లు తెలిపారు. పేదలకు అపార్టుమెంట్‌లో ఒక ఫ్లాటు ఇవ్వడం కాదని, ఒక కుటుంబానికి నగరంలో విలువైన ఆస్తి, భద్రమైన భవిష్యత్‌, ఆత్మగౌరవంతో జీవించే అవకాశం కల్పించడమే ఇందిరమ్మ టవర్ల లక్ష్యమని మంత్రి తెలిపారు.

ఏడాదిలోగా లబ్ధిదారులకు ఇళ్లు : లబ్ధిదారులకు కేటాయించే ఇంటి వరకు సుమారు 60 లక్షల నుంచి కోటి రూపాయల వరకు ఉంటుందని మంత్రి అన్నారు. స్థలం ఉచితంగా ఇవ్వడంతో పాటు రిజిస్ట్రేషన్, రూ.5 లక్షల సబ్సిడీ ప్రభుత్వమే ఇస్తోందనిన్నారు. లబ్ధిదారుడు రూ.6 లక్షలు నాలుగు విడుతల్లో చెల్లించే అవకాశం కల్పించినట్లు చెప్పారు. ఇందిరమ్మ ఇండ్ల టవర్లకు కేపీహెచ్‌బీ కాలనీలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ఇటీవల లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ఏడాదిలోగా లబ్ధిదారులకు ఇళ్లు అప్పగించనున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు.

మరో నాలుగు నియోజకవర్గాల్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ - నేటి నుంచే ప్రారంభం

'క్యూర్​' పరిధి ఇందిరమ్మ ఇండ్ల పథకానికి వడివడిగా అడుగులు - రూ. 660 కోట్లతో టెండర్ల ప్రక్రియ

TAGGED:

PONGULETI SRINIVASA REDDY
ఎల్‌ఐజీ ఇందిరమ్మ ఇళ్లు
LIG INDIRAMMA HOUSE
INDIRAMMA HOUSES ALLOT THROUGH DRAW

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.