అటకెక్కిన ఎత్తిపోతల పథకాలు - ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో లక్షల ఎకరాలకు నీరు అందించాల్సిన పథకాలు నిర్వీర్యం
ఎత్తిపోతల నిర్వహణను గాలికొదిలేసిన జలవనరుల శాఖ - గత ప్రభుత్వంలో తీవ్ర నిర్లక్ష్యానికి గురైన ఎత్తిపోతల పథకాలు - మరమ్మతులకు నోచుకోక రైతులకు అవస్థలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 12:00 PM IST
Condition Of Lift Irrigation Schemes In Krishna District : ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో ఎత్తిపోతల పథకాల నిర్వహణ పూర్తిగా అటకెక్కింది. లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు అందించాల్సిన ఈ పథకాలను జలవనరులశాఖ గాలికి వదిలేసింది. గత ప్రభుత్వంలో తీవ్ర నిర్లక్ష్యానికి గురైన ఈ ఎత్తిపోతల పథకాలు మరమ్మతులకు నోచుకోకపోవడం రైతులను అవస్థలకు గురిచేస్తోంది. పూర్తిగా మెట్టప్రాంతమైన ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో లక్షలాది ఎకరాలకు సాగునీరు అందించే ఈ పథకాలను అటు కాలువల పనులతోనే సమాంతరంగా చేపట్టి మరమ్మతులు పూర్తిచేసి ఖరీఫ్ నాటికి అందుబాటులోకి తీసుకురావాల్సి ఉండగా ఆ దిశగా అటు అధికారులు, ఇటు ప్రభుత్వం ఆలోచించలేదు. ఇప్పటికప్పుడు పనులు ప్రారంభించినా ఈ ఖరీఫ్ లో సాగు పనులు ప్రారంభమయ్యే నాటికి నీళ్లు అందే పరిస్థితి కనిపించడంలేదు.
ఎత్తిపోతల పథకాలు పూర్తిగా నిర్వీర్యం : ఎత్తిపోతల పథకాల నిర్వహణలో తీవ్ర నిర్లక్ష్యం నెలకొంది. అడుగడుగునా ప్రభుత్వాల వైఫల్యాలను ఎత్తిచూపుతోంది. వైఎస్సార్సీపీ నిర్లక్ష్యం చేసిన పథకాలను సంస్కరిస్తామని రెండేళ్ల క్రితం పాలకులు చెప్పినా పనులు మాత్రం ప్రతిపాదనలు దాటడంలేదు. దీంతో 1.30 లక్షల ఎకరాల్లోని వేలాది మంది రైతులు సాగునీరు లేక అవస్థలు పడుతున్నారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామ, జగ్గయ్యపేట, మైలవరం, తిరువూరు, విజయవాడ గ్రామీణ మండలాలకు సాగునీరు అందించే ఎత్తిపోతల పథకాలు పూర్తిగా నిర్వీర్యమయ్యాయి.
నందిగామ, జగ్గయ్యపేట పరిధిలో 30వేల ఎకరాలకు పైగా నీరందించే వేదాద్రి కంచల ఎత్తిపోతల పథకం మూలకు చేరింది. ఇందులో నీటి సరఫరా చేసే నాలుగు మోటర్లు మూలకు చేరాయి. పైపు లైన్లు అనేక చోట్ల పగిలిపోయాయి. నందిగామ మండలం మాగల్లు, కొణతమాత్మకూరు పథకాలు ఎందకూ కొరగాకుండా పోయాయి. వీటి ద్వారా వెయ్యి ఎకరాలకు పైగా సాగు నీరు అందుతుంది. మాగల్లు పథకంలో మోటార్లు పూర్తిగా పాడయ్యాయి. కొణతమాత్మకూరులో కిలోమీటరు మేర పైపు గల్లంతైంది.
మరమ్మతుల కోసం రూ.4.05 కోట్ల ప్రతిపాదనలు : ఇబ్రహీంపట్నం, మైలవరం, జి.కొండూరు, విజయవాడ గ్రామీణలో 13.5 వేల ఎకరాలకు ఆధారమైన తారకరామ ఎత్తిపోతల పథకం నిర్వీర్యమైంది. మొత్తం 15 మోటార్లలో మూడు కూడా పని చేయటం లేదు. దీని మరమ్మతుల కోసం అధికారులు రూ.4.05 కోట్ల ప్రతిపాదనలు పెట్టినా ఇప్పటికీ నయా పైసా రాలేదు. చందర్లపాడు మండలంలోని పోపూరు, కాసరబాద, కుక్కునూరు, కొడవటికల్లు, పున్నవల్లి వెలదికొత్తపాలెం, చింతలపాడు-2, ఏటూరు, కంచికచర్లలోని మున్నలూరు, మొగులూరు పథకాలకు కృష్ణా నది ఉద్ధృతంగా ఉంటేనే నీరు అందుతుంది. నీటి పాయను ఈ పథకాల దిశగా మళ్లించాల్సి ఉన్నా పట్టించుకోవటం లేదు.
మరమ్మతులకు రూ.61 కోట్లు అవసరం : ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో మొత్తం ఎత్తిపోతల పథకాలు 137 కాగా ఈ పథకాల ద్వారా మొత్తం లక్షా 30ఎకరాలకు పైగా ఆయకట్టు సాగవుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ పథకాల్లో 92 పథకాలు పూర్తిగా దెబ్బతినగా వీటి మరమ్మతులకు రూ.61 కోట్లు అవసరంకానున్నాయి. ఎక్కువ పథకాల్లో మోటార్లు పాడవడం, పైపు లైన్లు పగిలిపోవటం, విద్యుత్తు పరికరాలు మాయం కావటంతో పని చేయటం లేదు. వెంటనే బాగు చేస్తే గాడినపడే అవకాశం ఉన్నా ఏళ్ల తరబడి మూలన పడడంతో ఇప్పుడు మరమ్మతులు చేసినా పని చేస్తాయో లేదో ప్రశ్నార్థకంగా మారింది.
కూటమి అధికారం చేపట్టిన వెంటనే అధికారులు మరమ్మతులకు రూ.61కోట్ల ప్రతిపాదనలు పెట్టారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో కంచల వేదాద్రి ఎత్తిపోతల పథకానికి ప్రభుత్వం నిధులు మంజూరు చేసిందని త్వరలోనే పనులు ప్రారంభిస్తామని నీటి సంఘాల నాయకులు చెబుతున్నారు. ఇప్పటికే నాలుగు సీజన్లు పూర్తికాగా మరో నెల రోజుల్లో ఖరీఫ్ సీజన్ ప్రారంభమవుతుంది. మిగిలిన పథకాలకు సైతం ఇప్పుడు నిధులు వచ్చినా పనులు పూర్తై నీళ్లు అందించే అవకాశం కనిపించడం లేదు.
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