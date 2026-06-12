విమానాశ్రయాలకు ఫేక్ బాంబ్ కాల్స్, మెయిల్స్ - ఇక జీవితకాలం నిషేధమే
మెయిల్స్, ఫోన్ల ద్వారా ఫేక్ బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్న గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు - రూ.లక్ష నుంచి రూ.కోటి వరకూ జరిమానా విధింపు - నిందితులపై కఠినంగా వ్యవహరించనున్న సివిల్ ఏవియేషన్ మంత్రిత్వశాఖ
Published : June 12, 2026 at 1:46 PM IST
Fake Bomb Threats To Airports : మే 21వ తేదీ 2026న తేదీన శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్కు ఉదయం 8 గంటల ప్రాంతంలో శంషాబాద్ కస్టమర్ సపోర్ట్ మెయిల్కు 3 మెసేజ్లు వచ్చాయి. ఫలానా విమానాల్లో బాంబులు ఉన్నాయి. ప్రయాణికుల ప్రాణాలకు ప్రమాదం పొంచి ఉందని దాని అర్థం. ఎయిర్పోర్ట్లోని బాంబ్ థ్రెట్ అసెస్మెంట్ కమిటీ మెంబర్స్ హుటాహుటిన ఆ విమానాల వద్దకు వెళ్లారు. ఆ విమానాలను వెంటనే రన్వేకు దూరంగా ఉంచాలంటూ పైలెట్లకు సూచించారు. క్షుణ్నంగా తనిఖీలు చేసి బాంబు లేదని నిర్ధారించడంతో ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
విమానాల్లో బాంబులు పెట్టామంటూ కొందరు గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు మెయిల్స్, ఫోన్ల ద్వారా చేస్తున్న ఫేక్ బెదిరింపులకు ఉదాహరణలు ఇలా ఉన్నాయి. శంషాబాద్తో పాటు దిల్లీ, బెంగళూరు, ముంబయి, చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్లకు తరచూ ఇలాంటివి వస్తున్నాయి. వీటికి చెక్ పెట్టేందుకు పౌరవిమానయాన సంస్థ అధికారులు సరికొత్త నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఫేక్ బెదిరింపు మెయిల్స్, కాల్స్ చేసినవారికి విమానంలో ప్రయాణించకుండా జీవితకాల నిషేధం విధించే యోచనలో ఉన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతితో ఈ నిర్ణయాన్ని త్వరలో అమలు చేసేందుకు సన్నాహాలు ప్రారంభించనున్నారు.
భారీ జరిమానా, ఐదేళ్ల జైలు : ఇండిగో సంక్షోభం అనంతరం ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి నుంచి విమానాల రాకపోకలు కొంత సాధారణ స్థితికి చేరుకునే వాతావరణం కనిపిస్తుండగా ఇదే సమయంలో దేశంలోని ప్రముఖమైన విమానాశ్రయాలకు బాంబు బెదిరింపులు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి - మే నెలల మధ్య వేర్వేరు ఎయిర్పోర్టులకు 32 బెదిరింపు మెయిల్స్, కాల్స్ వచ్చాయి. బాంబు నిర్వీర్య విభాగం, పోలీసులు తనిఖీలు చేసి వాటిని ఉత్తుత్తి కాల్స్గా నిర్ధారించారు. దీనిపై స్పందించిన పౌరవిమానయాన సంస్థ ఉన్నతాధికారులు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్(సెక్యూరిటీ), 2023 చట్టంలో కొన్ని నిబంధనలను సవరించారు. నిందితులకు రూ.లక్ష నుంచి రూ.కోటి వరకు జరిమానా విధించాలని, ఘటనల తీవ్రతను ఆధారంగా చేసుకుని ఐదేళ్ల జైలుశిక్ష విధించాలని తీర్మానించారు.
సరదా కోసం : ఉత్తుత్తి మెయిల్స్ చేస్తున్న వారి వివరాలను ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు, పోలీస్లు ఆరా తీయగా 80 శాతం మంది వ్యక్తిగత అవసరాలకో సరదా తీర్చుకునేందుకో ఇలా చేస్తున్నారనే విషయం తెలిసింది.
- బెంగళూరు విమానాశ్రయంలోని ఓ విమానంలో బాంబుందని ఏప్రిల్ 8న ఓ మెయిల్ పెట్టారు. అధికారులు నిందితుడిని వెతికి పట్టుకోగా తాను ఎయిర్పోర్ట్కు వెళ్లడం లేట్ అవుతుందేమోనని ఇలా చేసినట్లు నిందితుడు ఒప్పుకొవడంతో అధికారులు ఆశ్చర్యపోయారు.
- చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్కు 2నెలల క్రితం ఓ బెదిరింపు కాల్ వచ్చింది. బెంగళూరు వెళ్తున్న విమానంలో బాంబుందని గుర్తుతెలియని వ్యక్తి ఫోన్చేశాడు. గంటల్లోనే అతడిని నిఘావర్గాలు పట్టుకున్నాయి. గతంలో తాను విమానాశ్రయానికి రాగా పావుగంట ఆలస్యానికే చెక్-ఇన్ మూసేశారని, అందుకే ఇలా చేశానని అతడు చెప్పాడు.
- దిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్కు రెండేళ్ల క్రితం ఓ మెయిల్ వచ్చింది. భద్రతా అధికారులు, పోలీసులు మెయిల్ ఐడీ ద్వారా అడ్రస్ను గుర్తించగా 13 ఏళ్ల బాలుడు మెయిల్ పంపినట్టు గుర్తించారు. బాంబు బెదిరింపుతో విమానం ఆగిపోతే ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందామని సరదాగా బెదిరింపు మెయిల్ పెట్టినట్టు పోలీసులకు చెప్పాడు.
విమానయాన కంపెనీలకు తీవ్ర నష్టం : ఇది ఇలా ఉండగా విమానయాన కంపెనీలకు బెదిరింపు కాల్స్ వల్ల తీవ్ర నష్టం వాటిల్లడమే కాకుండా ముఖ్యమైన సమయం కూడా వృథా అవుతోంది. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా ఉండాలనే ఆలోచనతో విమానయాన శాఖ నిషేధం విధించేటువంటి నిర్ణయాలను తీసుకోవడానికి సమాయత్తం అవుతుంది. దీంతో ఈ బెదిరింపు కాల్స్, మెయిల్స్కు కొంత అడ్డుకట్ట పడే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
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