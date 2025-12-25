యువతవైపు దూసుకొస్తున్న 'లైఫ్ స్టైల్ వ్యాధులు' - అసలేంటీ ముప్పు?
యువతకు ముప్పుగా లైఫ్ స్టైల్ వ్యాధులు - పెళ్లి వయసు రాకముందే చతికిల పడుతున్న యువత - సర్వత్రా ఆందోళన రేపుతున్న వైద్య నిపుణుల అధ్యయనం - ప్రతి 100 మందిలో 10 మందికి
Published : December 25, 2025 at 2:07 PM IST
Lifestyle diseases Attacked Human Body : నేడు మారుతున్న జీవనశైలికి జనాలు పిట్టల్లా రాలిపోతున్నారు. 80 ఏళ్లు ముసలివాళ్లను కదిలిస్తే ఆ రోజుల్లో మా తిండి వేరు, మా పద్ధతులు వేరు అంటూ నాటి రోజులను గుర్తు చేసుకుంటారు. ఒకప్పుడు ఆసుపత్రులకు వెళితే వృద్ధులు మాత్రమే కనిపించేవారు. కానీ నేడు ఆ కాలం పోయింది. తెల్లజుట్టు రాకముందే ఆసుపత్రుల క్యూ లైన్స్లో యువకులు డాక్టర్ను సంప్రదించడానికి నిలబడతున్నారు.
ఇంకా తక్కువ వయసులోనే గుండె జబ్బులు వస్తున్నాయి. పెళ్లి వయసు రాకముందే మధుమేహం ఎటాక్ చేస్తోంది. నిన్నటివరకూ ఆరోగ్యంతో నవ్వుతూ తిరిగిన యువకులు హఠాత్తుగా ఉండుండి కుప్పకూలిపోతున్నారు. దేశానికి, సమాజానికి పట్టుకొమ్మలైన యువతే నేడు లైఫ్ స్టైల్ వ్యాధులు ఛిన్నాభిన్నం చేస్తున్నాయి. బయటకు కనిపించింత దృఢంగా లోపల అవయవాలు ఉండటం లేదని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇప్పుడిది సర్వత్రా ఆసక్తిని రేపుతోంది. అసలు లైఫ్ స్టైల్ వ్యాధులు అంటే ఏమిటో చూద్దామా?
కలవరపెడుతున్న బ్రెయిన్స్ట్రోక్, ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య : మద్యం, ఇతర మత్తు పదార్థాలకు బానిసలు అవటంతో 20 ఏళ్లలోపు వయసు వారూ ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. గంజాయి, వివిధ రకాల రంగులు, కాల్చిన టైర్ల వాసన పీల్చి మత్తును తీసుకోవటం వల్ల 30 ఏళ్లకే బ్రెయిన్స్ట్రోక్, క్యాన్సర్ వంటి కేసులు నమోదవుతున్నట్ల వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ప్రధాన కారణాలు :
- నేటి యువత సాఫ్ట్వేర్, ఐటీ, ఇతర ఉద్యోగాలు చేస్తూ నిత్యం 10 గంటలకు పైగా కూర్చొనే విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. శారీరక శ్రమ లేకపోవటం వల్ల ఊబకాయం అనేది పెరుగుతోంది. ఇది మధుమేహం, గుండె జబ్బులకు ప్రధాన కారణం అవుతోంది.
- పనిలో డెడ్లైన్లు, ఒత్తిడి వల్ల యువతలో రక్తపోటు సమస్య అనేది సర్వసాధారణం అవుతోంది.
- జంక్ఫుడ్, సమయపాలన లేని భోజనం మధుమేహానికి దారితీస్తోంది.
వైద్య నిపుణుల అధ్యయన వివరాలు :
- గుండె జబ్బులు, మధుమేహం, ఊబకాయం, అధిక రక్తపోటు తదితర వ్యాధులతో ఆసుపత్రుల్లో చేరుతున్న వారిలో 30 ఏళ్లలోపు యువతనే 20-30 శాతం మంది ఉంటున్నారు.
- 40 ఏళ్ల వయసులో ప్రతి నలుగురిలో ఒకరు గుండెపోటు ముప్పును ఎదుర్కొంటున్నారు.
- 30-40 ఏళ్ల వారిలో బ్రెయిన్స్ట్రోక్, గుండె జబ్బులు, క్యాన్సర్ వంటివి ఎక్కువగా బయట పడుతున్నాయి.
- ఈ ఏడాది ప్రతి అవయవానికి సంబంధించిన వ్యాధులు 15 నుంచి 20 శాతం పెరిగిపోతున్నాయి.
మారుతున్న జీవనశైలిని మార్చుకుందాం ఇలా :
- రోజుకు కనీసం 30-45 నిమిషాల శారీరక వ్యాయామం తప్పనిసరిగా చేయాలి.
- కూర్చొని పని చేసే వారు ప్రతి అర్థ గంటకు లేదా గంటకు ఒకసారి విరామం తీసుకోవాలి.
- సమతులమైన ఆహారం, తగినంత నిద్ర ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
- మద్యపానం, ధూమపానానికి దూరంగా ఉంటే ఎంతో మంచిది.
- ఎక్కువగా ఒత్తిడికి గురికాకుండా చూసుకోవాలి.
- నిత్యం నవ్వుతూ ఆనందంగా ఉండాలి.
ఉదాహరణలు :
- ఖమ్మం జిల్లా తల్లాడకు చెందిన గుండల రాకేశ్(25) షటిల్ ఆడుతూ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయాడు. తోటివారు ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లేలోగా అప్పటికే గుండెపోటుతో మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు.
- సుజాతనగర్ మండలానికి చెందిన 13 ఏళ్ల బాలిక ఎనిమిదేళ్ల ప్రాయంలోనే మధుమేహం వ్యాధితో బాధుపడుతోంది. ఇప్పుడు ఇన్సులిన్ తీసుకునే స్థాయికి వ్యాధి తీవ్రత పెరగడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
ప్రతి 100 మందిలో 10 మందికి చక్కెర, రక్తపోటు : ఈ ఎన్సీడీ(అసాంక్రమిత వ్యాధులు) గుర్తించేందుకు రాష్ట్రంలోని వైద్యారోగ్యశాఖ ఏడాది పొడవునా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తోంది. ఇందులో ప్రతి 100 మందిలో 10 మందికి చక్కెర, రక్తపోటు సమస్యలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎక్కువ శాతం 25-35 ఏళ్లలోపు వారు బాధితులుగా ఉండటం గమనార్హం. ఇప్పుడు ఈ సమస్య ప్రపంచంలో ఉన్న మానవాళిని డెంజర్ జోన్లోకి పడేస్తుంది.
చలికాలంలో "గుండెపోటు"కు కారణాలివే! - వైద్య నిపుణులు ఏం చెప్తున్నారంటే!