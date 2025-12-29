30 లోపే ఫ్యాటీ లివర్, మధుమేహం, గుండెపోటు - యువతపై జీవనశైలి వ్యాధుల పంజా
యువతలో పెరుగుతున్న జీవనశైలి సంబంధిత వ్యాధులు - గతేడాదితో పోల్చితే కొన్ని వ్యాధులు దాదాపు 50 శాతం కంటే పెరిగాయి - వెల్లడించిన ప్రముఖ కార్పొరేట్ ఆస్పత్రి అధ్యయనం
Published : December 29, 2025 at 4:59 PM IST
Lifestyle Diseases In Youth : ఇటీవల కాలంలో యువతపై జీవనశైలి వ్యాధులు పంజా విసురుతున్నాయి. గతేడాదితో పోల్చితే కొన్ని వ్యాధులు దాదాపు 50 శాతంకంటే ఎక్కువే పెరిగినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఓ కార్పొరేట్ ఆస్పత్రి తమ అవుట్ పేషెంట్ విభాగానికి 355 రోజులుగా వచ్చిన పేషెంట్ల పరిస్థితిని విశ్లేషించి తాజాగా ఓ నివేదిక విడుదల చేసింది. అందులో పలు ఆశ్చర్యకర విషయాలు వెల్లడించింది.
నివేదిక ప్రకారం : మధుమేహం(షుగర్), అధికరక్తపోటు, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు, ఫ్యాటీ లివర్, బ్రెయిన్స్ట్రోక్, క్లోమగ్రంథి వాపు రోగుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. గతేడాదితో పోల్చితే 88 శాతం అధికంగా నమోదయ్యాయి. యువతలో సైతం హృదయ సంబంధిత అనారోగ్య సమస్యలు పెరుగుతున్నాయని స్టార్ ఆసుపత్రి హృద్రోగ నిపుణులు డాక్టర్ శ్రీకాంత్ యెర్రం వివరించారు. 20-30 ఏళ్ల వయసులో కూడా గుండె సంబంధిత సమస్యలతో వైద్యులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. రక్తపోటు(బీపీ), మధుమేహం, కోలెస్ట్రాల్లాంటి ప్రాథమిక ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకోని వారే అని తెలిపారు.
యువతలో మధుమేహం, ఊబకాయం సమస్యలు : మధుమేహం, ఊబకాయ సమస్యలతో ఎక్కువగా యువ ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు వస్తున్నారని వైద్యులు డాక్టర్ రోహిణి కస్తూరి వివరించారు. జీవనశైలి(లైఫ్స్టైల్) వ్యాధులకు చికిత్స తీసుకుంటున్న పేషెంట్లలో 20-30 శాతం మంది, 20-30 ఏళ్లలోపు వారేనని ఆమె తెలిపారు. ఫ్యాటీ లివర్, కొలెరెక్టల్ వ్యాధులు యువతలో ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయని డాక్టర్ రోహిణి అన్నారు.
కొలెరెక్టల్ క్యాన్సర్ కేసుల్లో 30-40 శాతం మంది 50 ఏళ్లలోపు వారే ఉన్నట్లు తమ పరిశీలనలో తేలిందని పేర్కొన్నారు. జీవనశైలి మార్చుకోవడం ద్వారా ఈ వ్యాధులకు దూరంగా ఉండొచ్చునని ఆమె సూచించారు. శరీరంలో ఏవైనా లక్షణాలు కనిపించినట్లయితే నిర్లక్ష్యం చేయకుండా పరీక్షలు చేయించుకోవాలన్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు అవసరం : ఇటీవల కాలంలో ఆహారపు అలవాట్లు కూడా ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. అందువల్ల ప్రధానంగా ఆహారపు అలవాట్లలో మార్పు చేసుకోవాలి అని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు మేలు :
కింద వివరించిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల బరువు, రక్తపోటు, మధుమేహం నియంత్రణలో ఉంటాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
- సీజనల్ పండ్లు తగుమొత్తంలో తీసుకోవాలి.
- జంక్ ఫుడ్స్, ఫాస్ట్ఫుడ్, డీప్ ఫ్రైలకు దూరంగా ఉండాలి.
- మద్యపానం, పొగతాగడం మానేయాలి.
- నిల్వపదార్థాలు, కూల్ డ్రింక్స్కు దూరంగా ఉండాలి.
- అధిక చక్కెర, ఉప్పుతో చేసిన పదార్థాలు తగ్గించాలి.
- రోజూ అరగంట వేగంగా నడక, సైక్లింగ్, యోగ చేయాలి.
ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి వచ్చిన పేషెంట్లలో వివిధ రకాల వ్యాధుల పెరుగుదల ఇలా (శాతాల్లో)
- గుండె జబ్బులు-12,
- ఆర్థో సమస్యలు-9,
- జీర్ణకోశ వ్యాధులు-43,
- కేన్సర్లు-40,
- న్యూరాలజీ సమస్యలు-57,
- కిడ్నీ, యురాలజీ-4,
- క్లోమ గ్రంథి, లివర్ సమస్యలు-88,
- పల్మనరీ-11,
- ఇతర ఇన్ఫెక్షన్లు-11
మరికొన్ని జాగ్రత్తలు :
నిత్యం అరగంట వ్యాయామం తప్పనిసరి : రోజులో ఓ అరగంట వ్యాయామం చేయడం తప్పనిసరి అని చెబుతున్నారు ఫిట్నెస్ నిపుణులు. వారంలో మొత్తంగా 4-6 గంటల సమయం ఇందుకు కేటాయిస్తే ఆరోగ్యానికి మంచిదని సూచిస్తున్నారు. వ్యాయామం, యోగా లేదంటే క్రీడల్లో ఏదో ఒకటి ఎంచుకోవాలని చెబుతున్నారు. లేదంటే సైకిల్ నడపటం కూడా మంచిదే.
మానసిక ఆరోగ్యం ముఖ్యం : సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతులుగా ఉండాలంటే మానసిక ఆరోగ్యం అనేది చాలా ముఖ్యం. ఎల్లప్పుడు నిరాశలో ఉండకుండా ఆశావహ దృక్పథం కలిగి ఉండాలి. ధ్యానంతో మనసును ముందుగా మెరుగుపర్చుకోవాలి అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఆందోళనలు వేధిస్తే మానసిక వైద్యులను సంప్రదించడం మంచిది. ప్రణాళికతో అడుగేస్తే జీవనశైలిని మార్చుకోవడం పెద్ద కష్టమేం కాదు.
తాగునీటి పాత్ర ఎంతో కీలకం : శరీరంలో జరిగే జీవక్రియలకు నీరు చాలా అవసరం. మూత్రం లేత పసుపు కలర్లో వస్తుందంటే నీటి శాతం తగ్గిందని తెలుసుకోవాలి. అందుకు అనుగుణంగా నీటి స్థాయిని పెంచాల్సి ఉంటుంది. అంటే తగు మొత్తంలో నీటిని తాగాలి.
6-8 గంటల నిద్ర : రోజులో కనీసం 6-8 గంటలు నిద్రపోవడం మంచిది. మత్తు పదార్థాల వినియోగానికి దూరంగా ఉండాలి. స్మార్ట్ఫోన్ ఇతర డిజిటల్ స్క్రీన్ సమయాన్ని తగ్గించుకోవాలి. రాత్రి 8 గంటల తర్వాత అత్యవసరమైతేనే స్క్రీన్లను వినియోగించాలి.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
