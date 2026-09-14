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బొజ్జ గణపయ్య చిన్ని సందేశం - ఆచరిస్తే జీవితం ఆనందమయం

వినాయక చవితి వేడుకలు ప్రారంభమయ్యాయి. విభిన్న రకాల గణేశుడి విగ్రహాలు వాడావాడలో కొలువుదీరాయి. దేవుణ్ని దర్శించి, కోరుకున్నది నెరవేరాలని గణపయ్యను ప్రార్థిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో గణనాథుడు కూడా మనకు కొన్ని జీవిత సందేశాలు చెబుతున్నాడు.

గణేశుడు
lord ganesh (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2026 at 10:38 AM IST

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Lord Vinayaka Life Lessons : ఇతర పండుగలతో పోలిస్తే వినాయక చవితి ప్రత్యేకత వేరు. ఇది అన్ని వర్గాల వేడుక. విఘ్నేశ్వరుణ్ని విభిన్న రూపాల్లో దర్శించేలా విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేసుకొని, తొమ్మిది రోజులపాటు ఆరాధించి, ఆఖరి రోజు నిమజ్జనం చేస్తారు. గణాలకు అధిపతి అయినందున లంబోధరుణ్ని గణపతి అంటారు. గణనాథుడు నవరాత్రుల సందర్భంగా స్వయంగా భూలోకానికి వచ్చి భక్తుల విఘ్నాలను తొలగించి, కోరికలను తీరుస్తాడని నమ్మకం. అయితే వినాయకుడు కూడా మనతో కొన్ని మంచి మాటలు పంచుకుంటున్నాడు! మరి అవేంటో తెలుసుకుందాం.

మెదడుకు పని చెప్పాలి సుమా
మొబైల్​ ఫోన్లు వచ్చిన తర్వాత పుస్తకాలు చదవడం బాగా తగ్గిపోయింది. ప్రతి విషయానికి ఫోన్లను విరివిగా వినియోగిస్తూ సృజనాత్మకతను కోల్పోతున్నారు. రాష్ట్రంలో సుమారు 41 వేలకు పైగా పాఠశాలల్లో 66 లక్షలకు మందికి పైగా విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు. ఇదివరకు ఏమైనా సందేహాలు వస్తే పుస్తకాల్లో సమాధానం వెదికేవారు. ఇప్పుడు ప్రతీ దానికి ఏఐ జవాబిస్తోంది. దీంతో చిన్న చిన్న విషయాలను సైతం గుర్తుంచుకోకుండా ఇంటర్నెట్​పై ఆధారపడాల్సిన ప్రమాదం ఏర్పడింది. అందుకే మానసికంగా, శారీరకంగా ఉల్లాసంగా ఉండేందుకు పుస్తక పఠనం, ఆటలు, ఇతర కృత్యాలకు అలవాటు పడేలా పిల్లలను ప్రోత్సహించండి.

మత్తులో మగ్గిపోకండి
చాపకింద నీరులా గంజాయి ముప్పు పొంచి ఉంది. ఇటీవల నగరాల్లోనే కాకుండా గ్రామాల్లోనూ గంజాయి గుప్పుమంటోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇప్పటిదాకా 4 వేలకు పైచిలుకు నమోదయ్యాయి. పోలీసులకు చిక్కని వారు కోకొల్లలు. దీన్ని బట్టి చూస్తే గంజాయి తీవ్రత ఎంత మేరకు ఉందో ఊహించుకోవచ్చు. మరోవైపు మద్యం జోలికి వెళ్లొద్దు, మత్తులో వాహనాలు నడపొద్దన్నా పెడచెవిన పెడుతూనే ఉన్నారు. ఏటా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సగటున 3.2 లక్షల మంది డ్రంక్​ అండ్ డ్రైవ్ కేసుల్లో పట్టుబడుతున్నారు.

ఇదిలా ఉండగా ఈజీ మనీ కోసం అలవాటుపడి ఆన్​లైన్ బెట్టింగ్, జూదం, మట్కాలకు పాల్పడుతూ ఉన్న సొమ్ములు సైతం పోగొట్టుకుంటున్నారు. ఆ ఊబిలోంచి బయటకు రావాలి. కష్టేఫలి అన్న సత్యాన్ని గ్రహించండి.

ఆరోగ్యంగా ఉండటమే అసలైన వేడుక
ఇంట్లో అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది. ఇటీవల చిన్న ప్రాయం నుంచే ఊబకాయం బారిన పడుతున్నారు. ప్రతి ఇంట్లో ఒక్కరైనా మధుమేహంతో బాధపడుతున్నారు! అందుకే రోజులో కొంత సమయం కేటాయించి శారీరక శ్రమతో పాటు యోగా, ధ్యానం చేయాలి. జంక్ ఫుడ్​ జోలికి పోవద్దు. వానాకాలంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. లేదంటే దోమలే బెడదతో డెంగీ, మలేరియా ప్రబలొచ్చు. తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి. 'ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం' అన్న మాట గుర్తుంచుకోండి.

ఇప్పటి నుంచి మట్టి విగ్రహాలే ప్రతిష్ఠించండి
పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించడం అందరి బాధ్యత, నీటిని వృథా చేయొద్దు, మొక్కలు నాటండి అని మొత్తుకుంటున్నా ఎవరైనా వింటున్నారా? రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 14 వేలకు పైగా ప్రభుత్వ నర్సరీలున్నాయి. వాటిలో ఉచింతగా మొక్కలు ఇస్తున్నారు. తీసుకెళ్లి నాటండి. రాష్ట్రంలో రోజుకు వేల టన్నుల ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. కేవలం హైదరాబాద్​లోనే సుమారు 12 వందల టన్నులకు పైగా ప్లాస్టిక్​ డంప్ చేస్తున్నారని అధికారుల గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. నేను పర్యావరణహిత దేవుడినని మీకు తెలుసు కదా? అయినా ఇంకా పీవోపీ ప్రతిమలే ఎందుకు? ఇక నుంచైనా కేవలం మట్టి విగ్రహాలనే ప్రతిష్ఠించండి.

అపజయాలకు కుంగిపోవద్దు
రాష్ట్రంలో 30 ఏళ్లలోపు సుమారు 92 లక్షలకు పైగా యువకులు ఉన్నారు. వీరిలో అత్యధికులు విద్యార్థులే. జీవితంలో ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకోవాలంటే విద్యార్థి దశ ఎంతో కీలకం. అందుకే ఈ సమయం నుంచే సాధన అవసరం. అపజయాలు విజయానికి చేరే మార్గంలో ఓ భాగమే. ఓడిపోయామని నిరాశకు గురికాకండి. పట్టుదలతో ప్రయత్నించండి. అప్పుడే లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటారు.

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