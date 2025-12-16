లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటీఫుల్ స్కామ్ - భారీగా డిపాజిట్లు రాగానే సొమ్ముతో పరార్
ఎల్బీఎఫ్ సంస్థలో కోట్లాది రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టి నష్టపోయిన సామాన్యులు - సొంత మనుషులతోనే సంస్థను పెట్టేసి వ్యవహారమంతా నడిపించిన నిర్వాహకులు దుర్గాప్రసాద్, శివాని దంపతులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Life is Beautiful Company Defrauded People Updates: లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటీఫుల్ (ఎల్బీఎఫ్) కుంభకోణంలో నిర్వాహకులు దుర్గాప్రసాద్, శివాని దంపతులు సొంత మనుషులతోనే సంస్థను పెట్టేసి వ్యవహారం నడిపించారు. కీలక బాధ్యతలను వీరే నిర్వహించారు. శివాని తండ్రి గోవిందరావు, దుర్గాప్రసాద్ సోదరుడు సీతారామాంజనేయులు ఇందులో కీలక పాత్రను పోషించారు.
డిపాజిట్ల సేకరణ నుంచి ముఖ్యాంశాల వరకు వీరే దగ్గరుండి చూశారు. ప్రాంతీయ హెడ్లు, అదే విధంగా జిల్లా బ్రాంచి మేనేజర్లుగా తమ సొంత వ్యక్తులనే నియమించుకున్నట్లు తెలిసింది. ప్రధాన నిందితురాలు శివాని కోసం పోలీసులు విస్తృతంగా గాలిస్తున్నారు. విస్సన్నపేట ఠాణాలో నమోదైనటువంటి కేసులో ఏ1గా శివానీని, మరికొందరి పేర్లను చేర్చారు. ఆమె దొరికితే దర్యాప్తులో మిగిలిన వారి పాత్ర ఆధారంగా పేర్లను చేర్చనున్నారు.
అనుమానిత రిజిస్ట్రేషన్లపైనా దృష్టి: ఈ ఏడాది మార్చిలో నిర్వాహకులు ఎల్బీఎఫ్ పేరుతో ట్రస్టు పెట్టి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించారు. ఇందులో దుర్గాప్రసాద్, శివాని, సభ్యులుగా నగేశ్, వీరాస్వామి, సీతారామాంజనేయులును చేర్చారు. ఈ ట్రస్టు వ్యవహారంపై కూపీ లాగుతున్నారు. శివాని తన పేరి మీద ఉన్న ఆస్తులను ఎవరికి రిజిస్టర్ చేయించిందో ఇంకా తేలాల్సి ఉంది. ఓ స్థలాన్ని తన అక్క కుమారుడు వంగల శివకిషోర్కు విక్రయించినట్లు వెలుగు చూసింది. ఇలా ఇంకెన్ని ఆస్తులను కుటుంబ సభ్యులు, బంధువుల పేరిట బదలాయించారో తేలాలి. కుటుంబీకుల పేరిట భారీగా బ్యాంకు ఖాతాలు ఉన్నాయి. ఇన్ని ఖాతాలు ఎందుకు తెరిచారనే అనుమానాలు వస్తున్నాయి.
అసలెవరీ మోహన్రెడ్డి? ఐదు నెలల కిందట సొమ్ము చెల్లించమని డిపాజిటర్లు నిర్వాహకుల వద్దకు వెళ్తే కంపెనీ నష్టాల్లో ఉందని, చాలా ఆస్తులు తనఖాలో ఉన్నాయన్నారు. మోహన్రెడ్డి వద్ద తనఖా పెట్టామని దుర్గాప్రసాద్, శివాని వెల్లడించారు. దస్తావేజులనూ చూపించినట్లు తెలిసింది. కానీ బాధితుల ఆ ఆస్తుల ఈసీ కాపీలను పరిశీలించగా నిర్వాహకుల పేరునే ఉన్నట్లు తేలిందని సమాచారం. అసలు మోహన్రెడ్డి ఎవరు? అతని పేరున తనఖా ఎందుకు పెట్టారో ప్రస్తుతం తేలాల్సి ఉంది.
శివాని డైరీలో నలుగురు కానిస్టేబుళ్ల పేర్లు: శివాని డైరీలో నలుగురు కానిస్టేబుళ్ల పేర్లు ఉన్నట్లు సమాచారం. వీరు రెడ్డిగూడెం లేదా విస్సన్నపేట స్టేషన్లో పనిచేసే వారా లేదా అనేది ఇంకా తేలలేదు. నిందితురాలు అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లక ముందు కానిస్టేబుళ్లు ఆమెను కలిశారు. తన భర్త టర్మ్ పాలసీ డబ్బులు రావాలనీ, అవి వస్తే సెటిల్ చేస్తానని హామీ ఇచ్చినట్లు తెలిసింది. మచిలీపట్నం నుంచి దుర్గాప్రసాద్ బంధువులు రెడ్డిగూడెం స్టేషన్కు వచ్చి శివాని కనిపించడం లేదని కేసు నమోదు చేయమని పోలీసులను కోరారు. దీనిపై పోలీసులు శివానీ తండ్రి గోవిందరావును పిలిచి మాట్లాడారు. తన కుమార్తెను, పిల్లలను విస్సన్నపేట బస్సు ఎక్కించాననీ, అంతకు మించి తనకు తెలీదని బుకాయించాడు. మిస్సింగ్ కేసు కోసం ఫిర్యాదు ఇవ్వకుండా వెళ్లినట్లు తెలిసింది.
అసలేం జరిగిందంటే? విస్సన్నపేటలోని లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటీఫుల్ పేరుతో సంస్థను ఏర్పాటు చేసి మూసివేసిన యజమానులపై స్థానిక ఎన్టీఆర్ కాలనీకి చెందిన బాధితుడు అట్టదేవర రాజేశ్ స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో ఆదివారం ఫిర్యాదు చేశాడు. ఎస్సై జి.రామకృష్ణ తెలిపిన వివరాల మేరకు ఫిర్యాదుదారు ఆ సంస్థ నిర్వాహకులైన దుర్గాప్రసాద్, శివాని దంపతులకు రాజేశ్ రూ.5,00,000లు పెట్టుబడి నిమిత్తం ఇచ్చారని దానికి సంబంధించి లాభాలు ఇవ్వకుండా ఉండటంతో రాజేశ్ పోలీసులను ఆశ్రయించారని తెలిపారు.
సంస్థ నిర్వాహకుడు దుర్గాప్రసాద్ ఇప్పటికే మృతి చెందగా ఆయన భార్య శివాని అజ్ఞాతంలో ఉన్నారని తనతో పాటు మరికొంత మంది ఎల్బీఎఫ్ సంస్థలో పెట్టుబడి పెట్టి మోసపోయినట్లు బాధితుడు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారని చెప్పారు. రాజేష్ ఫిర్యాదు మేరకు చీటింగ్, డిపాజిటర్ యాక్టు కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై వివరించారు. సంస్థ బాధితులు ఎవరు ఉన్నా స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేస్తే పరిశీలిస్తామని అన్నారు.
