భారీగా డిపాజిట్లు రాగానే సొమ్ము పక్కదారి - అజ్ఞాతంలోకి లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటీఫుల్ సీఈవో
కోట్లాది రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టి నష్టపోయిన సామాన్యులు - బాధితుల ఫిర్యాదుతో దర్యాప్తు కోసం ప్రత్యేక బృందాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 15, 2025 at 10:56 AM IST
Life Is Beautiful Company Defrauded People: 'ప్రస్తుతం మన భవిష్యత్తు ఏంటి, రాబోయే తరాలకు భరోసా ఏంటి, వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని పేదలు, మధ్యతరగతి ప్రజలు ఆర్థికంగా ఎదిగేందుకు తోడ్పాటు అందిస్తామని' రంగురంగుల బ్రోచర్లతో ఊరూరా తిరిగి శివాని, దుర్గాప్రసాద్ దంపతులు అందరినీ నమ్మించారు. భారీగా డిపాజిట్లు రాగానే సొమ్ము పక్కదారి పట్టించి బోర్డు తిప్పేశారు. భారీ సంఖ్యలో సామాన్యులు లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటీఫుల్ సంస్థలో కోట్లాది రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టి నష్టపోయారు. సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్ల్యూయన్సర్లతో భారీగా ప్రచారం చేశారు. ఆ తరువాత మచిలీపట్నం, భవానీపురం, విస్సన్నపేట, రాజోలు, కాకినాడ, ఏలూరు, ఖమ్మం, తదితర చోట్ల కార్యాలయాలు స్థాపించి డిపాజిట్లు వసూలు చేసి నిండా ముంచేశారు.
ప్రత్యేక బృందాలు: విస్సన్నపేట ఠాణాలో గత శుక్రవారం రాత్రి ఈ సంస్థపై కేసు పెట్టారు. ఇంకా పలువురు బాధితులు వరుసపెట్టి వెళ్తున్నారు. భారీగా బాధితులతో ముడిపడిన అంశం కావడంతో దర్యాప్తు కోసం పోలీసులతో ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తం ఎంత వసూలు చేశారు, ఇప్పటికి ఎంత చెల్లించారు? డిపాజిట్దారులకు ఇచ్చిన బాండ్లు పరిశీలించనున్నారు. సంస్థ బ్యాంకు ఖాతాల నుంచి సొమ్ము ఎక్కడికి తరలింది, నిర్వాహకులు బినామీ పేర్లతో ఆస్తులు ఏమైనా కొన్నారా అని తేల్చనున్నారు. బ్యాంకు లావాదేవీల స్టేట్మెంట్లు తీసుకొని ఖాతాలను ఫ్రీజ్ చేయనున్నారు. దుర్గాప్రసాద్, శివానిల బంధువుల ఆస్తులను కూడా పరిశీలించనున్నారు. బాధితుల చిట్టా తయారీలో పోలీసులు నిమగ్నమయ్యారు.
బంధువుల పేర్లతో రిజిస్ట్రేషన్: రెడ్డిగూడెం మండలంలో శివాని కనిపిస్తే పట్టుకున్నారని ప్రచారం జరిగినా పోలీసులు ధ్రువీకరించలేదు. శుక్రవారం మద్దెలపర్వలో ఆమె తల్లిదండ్రుల ఇంటికి బాధితులు వెళ్లి పరిశీలించగా 250 గ్రాముల బంగారు నగలు కొన్న రశీదులు దొరికాయి. నూజివీడులో ఓ దుకాణంలో ఏడాదిలోపు కొన్న బిల్లులు కనిపించాయి. శివాని, ఆమె బంధువులు కొందరు కనిపించడం లేదని బాధితులు చెప్తున్నారు. సంస్థకు చెందిన 7 కరెంటు ఖాతాల నుంచి కుటుంబీకులు, బంధువుల బ్యాంకు ఖాతాలకు రూ.2-3 కోట్లు బదిలీ అయినట్లు భావిస్తున్నారు. శివాని స్థలాలు కొన్ని ఆమె బంధువుల పేరుతో రిజిస్ట్రేషన్ చేసినట్లు గుర్తించారు.
నిలదీసిన వారికీ అరకొరే: పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలనే లక్ష్యంగా చేసుకుని నిర్వాహకులు డిపాజిట్లు వసూలు చేశారు. వీరిలోనూ డ్వాక్రా మహిళలే ఎక్కువగా ఉన్నారు. వీరికి రుణాలు మంజూరు అవగానే ఊళ్లలో సమావేశాలు పెట్టి, సంస్థలో పెట్టుబడి పెట్టాలని అధిక వడ్డీ ఆశ చూపారు. దీంతో చాలాచోట్ల పొదుపు మహిళలు ఎక్కువగా డిపాజిట్లు చేశారు. బంగారాన్ని, ఇంటి పత్రాలను సైతం తనఖా పెట్టి మరీ డిపాజిట్ చేశారు. మార్చి నుంచే చెల్లింపులు ఆగాయి. గట్టిగా నిలదీసిన వారికీ అరకొరే ఇచ్చారు. మరికొందరికి చెక్కులిచ్చి చేతులు దులుపుకొన్నారు.
యాజమాన్యంపై కేసు: విస్సన్నపేటలో లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటీఫుల్ పేరుతో సంస్థను ఏర్పాటు చేసి మూసేసిన యజమానులపై స్థానిక ఎన్టీఆర్ కాలనీకి చెందిన బాధితుడు అట్టదేవర రాజేష్ విస్సన్నపేట పోలీస్ స్టేషన్లో ఆదివారం ఫిర్యాదు చేశారు. ఎస్సై జి.రామకృష్ణ తెలిపిన వివరాల మేరకు ఫిర్యాదుదారు ఆ సంస్థ నిర్వాహకులైన దుర్గాప్రసాద్, శివాని దంపతులకు రాజేష్ రూ.5,00,000లు పెట్టుబడి నిమిత్తం ఇచ్చారని దానికి సంబంధించి లాభాలు ఇవ్వకుండా ఉండటంతో రాజేష్ పోలీసులను ఆశ్రయించారని తెలిపారు.
సంస్థ నిర్వాహకుడు దుర్గాప్రసాద్ ఇప్పటికే మృతి చెందగా ఆయన భార్య శివాని అజ్ఞాతంలో ఉన్నారని తనతో పాటు మరికొంత మంది ఎల్బీఎఫ్ సంస్థలో పెట్టుబడి పెట్టి మోసపోయినట్లు బాధితుడు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారని చెప్పారు. రాజేష్ ఫిర్యాదు మేరకు చీటింగ్, డిపాజిటర్ యాక్టు కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై వివరించారు. సంస్థ బాధితులు ఎవరు ఉన్నా స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేస్తే పరిశీలిస్తామని అన్నారు.
చదివింది టెన్త్ క్లాస్, కానీ ట్రేడింగ్ పేరుతో రూ.400 కోట్లు వసూళ్లు - కొలిక్కి వచ్చిన అద్విక కేసు దర్యాప్తు!
విలాసాలకే రూ.35 కోట్లు - అద్విక ట్రేడింగ్ కంపెనీ కేసులో కొత్తకోణాలు