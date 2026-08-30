విశాఖ బీచ్లలో ప్రమాదాలు - యారాడలో యువకుడు గల్లంతు - లైఫ్గార్డ్ చొరవతో ఆర్కే బీచ్లో తప్పిన ముప్పు
విశాఖపట్నంలోని వేర్వేరు బీచ్లలో రెండు ఘటనలు - యారాడ బీచ్లో అలల తాకిడికి అక్షయ్ కుమార్ అనే యువకుడు గల్లంతు - యువకుడి కోసం రెస్క్యూ టీమ్ల సాయంతో పోలీసుల ముమ్మర గాలింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 30, 2026 at 2:19 PM IST
Visakhapatnam Beach Rescue : సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో పర్యాటకుల నిర్లక్ష్యం ప్రాణాల మీదకు తెస్తోంది. ఈత నిషేధిత ప్రాంతం అని అధికారులు, లైఫ్ గార్డ్స్ ఎంతగా మొత్తుకుంటున్నా కొందరు వినడం లేదు. ఆ హెచ్చరికలను పెడచెవిన పెట్టి సముద్రంలోకి దిగి ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు. తాజాగా విశాఖపట్నంలోని వేర్వేరు బీచ్లలో రెండు ప్రమాదాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఆర్కే బీచ్లో ఓ వ్యక్తి ప్రాణాపాయం నుంచి తృటిలో తప్పించుకోగా, యారాడ బీచ్లో ఓ యువకుడు సముద్రంలో గల్లంతయ్యాడు.
తప్పిన పెను ప్రమాదం : విశాఖ నగరంలోని ఆర్కే బీచ్ పర్యాటకులతో ఎప్పుడూ రద్దీగా ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ సముద్రపు అలల ఉద్ధృతి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అకస్మాత్తుగా రాకాసి అలలు ఎగసిపడుతుంటాయి. అందుకే ఇక్కడ ఈత కొట్టడాన్ని అధికారులు నిషేధించారు. అయితే, నగరంలోని రెల్లి వీధికి చెందిన చిన్న ఈశ్వరరావు (56) అనే వ్యక్తి ఆర్కే బీచ్కు వచ్చాడు. స్నానం కోసం నీట్లోకి వెళ్లేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. ఇది ఈత నిషేధిత ప్రాంతం అని, లోపలికి వెళ్లొద్దని అక్కడే ఉన్న లైఫ్ గార్డ్స్ ఎంతగా వారించినా అతను వినలేదు. ఆ హెచ్చరికలను బేఖాతరు చేస్తూ నిర్లక్ష్యంగా సముద్రంలోకి దిగాడు.
ప్రాణదాతగా నిలిచిన లైఫ్ గార్డ్ : నీట్లోకి దిగిన కొద్దిసేపటికే ఈశ్వరరావు ఉద్ధృత కెరటాల మధ్యలో చిక్కుకుపోయాడు. ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడుతున్న అలల తాకిడికి తట్టుకోలేక నీటిలో మునిగిపోయాడు. ప్రాణభయంతో కాపాడాలంటూ ఆర్తనాదాలు చేశాడు. ఇది గమనించిన బీచ్ లైఫ్ గార్డ్ ధనరాజు వెంటనే అప్రమత్తమయ్యాడు. ప్రాణాలకు తెగించి సముద్రంలోకి దూకాడు. వేగంగా ఈదుకుంటూ వెళ్లి ఈశ్వరరావును పట్టుకున్నాడు. అలల ఉద్ధృతికి ఎదురొడ్డి, అతికష్టం మీద అతడిని సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేర్చాడు. దీంతో అక్కడ ఉన్న వారంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ప్రాణదాత అయిన లైఫ్ గార్డ్ ధనరాజును అందరూ అభినందించారు.
యారాడ బీచ్లో విషాదం : విశాఖ పరిధిలోని గాజువాక ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రసిద్ధ పర్యాటక కేంద్రం యారాడ బీచ్లో విషాదం చోటుచేసుకుంది. సముద్రపు అలల ఉద్ధృతికి ఓ యువకుడు గల్లంతయ్యాడు. నేవీ కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు వ్యక్తులు ఉదయాన్నే యారాడ బీచ్ సందర్శనకు వెళ్లారు. సముద్ర తీరంలో సరదాగా గడుపుతున్నారు. ఆ సమయంలో ఒక్కసారిగా అలల తాకిడి అనూహ్యంగా పెరిగింది. చూస్తుండగానే అలలు వారిని చుట్టుముట్టాయి.
కొనసాగుతున్న గాలింపు చర్యలు : అలల తాకిడి ఒక్కసారిగా పెరగడంతో వారంతా సముద్రంలో ప్రమాదంలో చిక్కుకున్నారు. నీటి ప్రవాహం, అలల ధాటికి అక్షయ్ కుమార్ (20) అనే యువకుడు సముద్రంలోకి గల్లంతయ్యాడు. మిగిలిన ముగ్గురు అతికష్టం మీద సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేరుకుని బయటపడ్డారు. తమ కళ్లెదుటే అక్షయ్ కుమార్ సముద్రంలో కొట్టుకుపోవడంతో వారు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే విశాఖ న్యూపోర్టు పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. రెస్క్యూ టీమ్లు, గజ ఈతగాళ్ల సాయంతో గల్లంతైన యువకుడి కోసం గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. బీచ్లకు వచ్చే పర్యాటకులు అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించవద్దని, లైఫ్ గార్డ్స్ సూచనలు తప్పనిసరిగా పాటించాలని పోలీసులు మరోసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
విజయవాడలో విషాదం - కృష్ణానదిలో ఈతకు దిగి ముగ్గురు యువకులు మృతి
గోదావరిలో దూకి దంపతుల గల్లంతు - సోషల్ మీడియాలో దంపతుల ఆడియో, వీడియోలు