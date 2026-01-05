భూభారతిలో హద్దులు గుర్తించేందుకు లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్లకు బాధ్యతలు
మరో అడుగుతో ముందుకు సాగిన భూసమస్యల పరిష్కార ప్రక్రియ - కొత్త చట్టం ప్రకారం సర్వేయర్లను నియమించిన ప్రభుత్వం - రోవర్ పరికరాలతో సర్వే చేయనున్న లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్లు
Published : January 5, 2026 at 4:34 PM IST
Enjoyment Surveys with Licensed Surveyors : తెలంగాణ భూభారతి చట్టం అమలులో భాగంగా గ్రామాల్లో భూసమస్యల పరిష్కార ప్రక్రియలో మరో అడుగు ముందుకు పడనుంది. ఈ ఏడాదిలో భూసర్వే జరగనుంది. అప్పుడు ఎప్పుడో నిజాం కాలంలో చేపట్టిన భూసర్వే, మ్యాప్, నాటి రికార్డుల ఆధారంగా రెవెన్యూ కార్యకలాపాలు ఇప్పటి వరకు సాగుతున్నాయి. భూ కమతాలు పెరగటం, విస్తీర్ణాలు విభజనకు నోచుకోవటంతో హద్దులు మారిపోతున్నాయి. గ్రామాల్లో భూములకు సంబంధించిన అనేక సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. ఈ భూములకు సర్వే చేయడంతోనే పరిష్కారమవుతుందని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇప్పటికే కొత్త చట్టం ప్రకారం సర్వేయర్లను నియమించింది.
- భూసర్వే చేయడానికి సుమారు 2 వేల ఎకరాల విస్తీర్ణం గల గ్రామాలను గుర్తించింది. ఈ గ్రామాల్లో ఎంజాయ్మెంట్ సర్వే నిర్వహించి కొత్తగా రికార్డులు తయారు చేయనుంది. ఇందులో సర్వే నంబర్ వారీగా పటం రూపొందిస్తుంది. వీటిన్నింటినీ ఆన్లైన్లో పొందుపరుస్తుంది. అనంతరం భూధార్ నంబర్లను రైతులకు అందిస్తుంది.
- ఇటీవల పైలెట్ ప్రాజెక్ట్లో భాగంగా రెవెన్యూ రికార్డు అందుబాటులో లేని ఎర్రుపాలెం మండలం ములుగుమాడులో రీసర్వే చేసి దస్త్రాలను తయారు చేసింది. ఈ ప్రక్రియ విజయవంతమవటంతో ఖమ్మం జిల్లాలో 70, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో 70 రెవెన్యూ గ్రామాల్లో భూముల ఎంజాయ్మెంట్ సర్వే చేయాలని నిర్ణయించింది.
లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్లకు బాధ్యతలు : ఖమ్మంలో 280 మంది, భద్రాద్రి జిల్లాలో 90 మంది లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్లు ఇప్పటికే శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్నారు. వీరు ఎంజాయ్మెంట్ సర్వే చేపట్టనున్నారు. ఒక్కో గ్రామానికి ఇద్దరు లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్లను అప్పగించి కనీసం నెల రోజుల్లో సర్వే చేయాలని ప్రభుత్వం గడువు విధించింది. ఒక గ్రామంలో భూవిస్తీర్ణాన్ని నెల రోజుల్లో సర్వే చేసేందుకు రూ.40 వేలు, 2 వేల ఎకరాలు మించితే రూ.60వేలను సంబంధిత లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్లకు చెల్లించనుంది. ఈ లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్లు రోవర్ పరికరాలతో సర్వే చేస్తారు. ఒక్కో జిల్లాకు 3 నుంచి 6 రోవర్స్ను ప్రభుత్వం అదనంగా కేటాయించనుంది.
''ఎంపిక చేసిన 70 గ్రామాల్లో త్వరలో ఎంజాయ్మెంట్ సర్వే చేపడుతున్నాం. ఖమ్మం జిల్లాలో మూడు రోవర్స్ ఉన్నాయి. మరో ఆరు రోవర్స్ రావొచ్చు. లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్లతో సర్వే చేయిస్తాం. మండల సర్వేయర్లు పర్యవేక్షిస్తారు. సర్వే పూర్తయ్యాక భూధార్ నంబర్లను రైతులకు అందజేస్తాం.'' - శ్రీనివాసరెడ్డి, అదనపు కలెక్టర్
భూముల రీసర్వే : ధరణి పోర్టర్లో నమోదు చేసిన భూములు వివరాలు తప్పులుగా మారడంతో భూవివాదాలు సర్వ సాధారణమయ్యాయి. దీంతో వ్యవసాయ భూముల రీసర్వే కోసం ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఒక్కో జిల్లాలో పైలెట్ ప్రాజెక్టుగా 70 గ్రామాలను ఎంపిక చేసి గ్రామానికి ఇద్దరు లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్లను కేటాయించింది. మొదట 500 ఎకరాల్లోపు ఉన్న గ్రామాల్లో సర్వే చేపట్టనున్నారు. ఒక్కో గ్రామానికి ఇద్దరు లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్లను నియమించింది. ఇందులో ఒక్కో సర్వేయర్కు రూ. 20 వేలు చెల్లిస్తుంది. అయితే గ్రామం రీసర్వే చేయడానికి ఆయా గ్రామాల్లో ఉన్న పరిస్థితులకు అనుగునంగా 15 రోజుల నుంచి మూడు నెలల సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది.
అనుభవం ఉన్న సాంకేతిక నిపుణులతో శిక్షణ : భూసర్వే చేయడానికి ప్రభుత్వం లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్లను నియమించింది. వీరికి సుమారు మూడు నెలలపాటు శిక్షణ ఇచ్చింది. ఈ సర్వేయర్లకు సర్వే విభాగంలో అనుభవం ఉన్న సాంకేతిక నిపుణులు, మండల సర్వేయర్లు డీజీపీఎస్ యంత్రాల సాయంతో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ భూముల్లో కొలతలు, హద్దులు ఏర్పాటు, పటాల రూపకల్పన తదితర అంశాలపై అభ్యర్థులకు శిక్షణ ఇచ్చారు. ఈ ట్రైనింగ్ తర్వాత ప్రస్తుతం లైసెన్స్లు తీసుకున్న సర్వేయర్లు భూభారతి అర్జీల పరిశీలన, భూసర్వేలో కీలకంగా వ్యవహరించనున్నారు.
