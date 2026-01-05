ETV Bharat / state

Published : January 5, 2026 at 4:34 PM IST

Enjoyment Surveys with Licensed Surveyors : తెలంగాణ భూభారతి చట్టం అమలులో భాగంగా గ్రామాల్లో భూసమస్యల పరిష్కార ప్రక్రియలో మరో అడుగు ముందుకు పడనుంది. ఈ ఏడాదిలో భూసర్వే జరగనుంది. అప్పుడు ఎప్పుడో నిజాం కాలంలో చేపట్టిన భూసర్వే, మ్యాప్​, నాటి రికార్డుల ఆధారంగా రెవెన్యూ కార్యకలాపాలు ఇప్పటి వరకు సాగుతున్నాయి. భూ కమతాలు పెరగటం, విస్తీర్ణాలు విభజనకు నోచుకోవటంతో హద్దులు మారిపోతున్నాయి. గ్రామాల్లో భూములకు సంబంధించిన అనేక సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. ఈ భూములకు సర్వే చేయడంతోనే పరిష్కారమవుతుందని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇప్పటికే కొత్త చట్టం ప్రకారం సర్వేయర్లను నియమించింది.

  • భూసర్వే చేయడానికి సుమారు 2 వేల ఎకరాల విస్తీర్ణం గల గ్రామాలను గుర్తించింది. ఈ గ్రామాల్లో ఎంజాయ్​మెంట్​ సర్వే నిర్వహించి కొత్తగా రికార్డులు తయారు చేయనుంది. ఇందులో సర్వే నంబర్ వారీగా పటం రూపొందిస్తుంది. వీటిన్నింటినీ ఆన్​లైన్​లో పొందుపరుస్తుంది. అనంతరం భూధార్​ నంబర్లను రైతులకు అందిస్తుంది.
  • ఇటీవల పైలెట్​ ప్రాజెక్ట్​లో భాగంగా రెవెన్యూ రికార్డు అందుబాటులో లేని ఎర్రుపాలెం మండలం ములుగుమాడులో రీసర్వే చేసి దస్త్రాలను తయారు చేసింది. ఈ ప్రక్రియ విజయవంతమవటంతో ఖమ్మం జిల్లాలో 70, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో 70 రెవెన్యూ గ్రామాల్లో భూముల ఎంజాయ్​మెంట్​ సర్వే చేయాలని నిర్ణయించింది.

లైసెన్స్‌డ్‌ సర్వేయర్లకు బాధ్యతలు : ఖమ్మంలో 280 మంది, భద్రాద్రి జిల్లాలో 90 మంది లైసెన్స్​డ్​ సర్వేయర్లు ఇప్పటికే శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్నారు. వీరు ఎంజాయ్​మెంట్​ సర్వే చేపట్టనున్నారు. ఒక్కో గ్రామానికి ఇద్దరు లైసెన్స్​డ్​ సర్వేయర్లను అప్పగించి కనీసం నెల రోజుల్లో సర్వే చేయాలని ప్రభుత్వం గడువు విధించింది. ఒక గ్రామంలో భూవిస్తీర్ణాన్ని నెల రోజుల్లో సర్వే చేసేందుకు రూ.40 వేలు, 2 వేల ఎకరాలు మించితే రూ.60వేలను సంబంధిత లైసెన్స్​డ్​ సర్వేయర్లకు చెల్లించనుంది. ఈ లైసెన్స్​డ్​ సర్వేయర్లు రోవర్​ పరికరాలతో సర్వే చేస్తారు. ఒక్కో జిల్లాకు 3 నుంచి 6 రోవర్స్​ను ప్రభుత్వం అదనంగా కేటాయించనుంది.

''ఎంపిక చేసిన 70 గ్రామాల్లో త్వరలో ఎంజాయ్​మెంట్​ సర్వే చేపడుతున్నాం. ఖమ్మం జిల్లాలో మూడు రోవర్స్​ ఉన్నాయి. మరో ఆరు రోవర్స్​ రావొచ్చు. లైసెన్స్​డ్​ సర్వేయర్లతో సర్వే చేయిస్తాం. మండల సర్వేయర్లు పర్యవేక్షిస్తారు. సర్వే పూర్తయ్యాక భూధార్​ నంబర్లను రైతులకు అందజేస్తాం.'' - శ్రీనివాసరెడ్డి, అదనపు కలెక్టర్​

భూముల రీసర్వే : ధరణి పోర్టర్​లో నమోదు చేసిన భూములు వివరాలు తప్పులుగా మారడంతో భూవివాదాలు సర్వ సాధారణమయ్యాయి. దీంతో వ్యవసాయ భూముల రీసర్వే కోసం ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఒక్కో జిల్లాలో పైలెట్​ ప్రాజెక్టుగా 70 గ్రామాలను ఎంపిక చేసి గ్రామానికి ఇద్దరు లైసెన్స్​డ్​ సర్వేయర్లను కేటాయించింది. మొదట 500 ఎకరాల్లోపు ఉన్న గ్రామాల్లో సర్వే చేపట్టనున్నారు. ఒక్కో గ్రామానికి ఇద్దరు లైసెన్స్​డ్ సర్వేయర్లను నియమించింది. ఇందులో ఒక్కో సర్వేయర్​కు రూ. 20 వేలు చెల్లిస్తుంది. అయితే గ్రామం రీసర్వే చేయడానికి ఆయా గ్రామాల్లో ఉన్న పరిస్థితులకు అనుగునంగా 15 రోజుల నుంచి మూడు నెలల సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది.

అనుభవం ఉన్న సాంకేతిక నిపుణులతో శిక్షణ : భూసర్వే చేయడానికి ప్రభుత్వం లైసెన్స్​డ్​ సర్వేయర్లను నియమించింది. వీరికి సుమారు మూడు నెలలపాటు శిక్షణ ఇచ్చింది. ఈ సర్వేయర్లకు సర్వే విభాగంలో అనుభవం ఉన్న సాంకేతిక నిపుణులు, మండల సర్వేయర్లు డీజీపీఎస్​ యంత్రాల సాయంతో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్​ భూముల్లో కొలతలు, హద్దులు ఏర్పాటు, పటాల రూపకల్పన తదితర అంశాలపై అభ్యర్థులకు శిక్షణ ఇచ్చారు. ఈ ట్రైనింగ్​ తర్వాత ప్రస్తుతం లైసెన్స్‌లు తీసుకున్న సర్వేయర్లు భూభారతి అర్జీల పరిశీలన, భూసర్వేలో కీలకంగా వ్యవహరించనున్నారు.

