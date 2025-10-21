వర్గపోరాటాలు ఉన్నంతకాలం ప్రజాయుద్ధం కొనసాగుతుంది : అభయ్ పేరుతో లేఖ
2011 నుంచి దండకారణ్యంలో గడ్డు పరిస్థితి - వర్గపోరాటాలు ఉన్నంతకాలం ప్రజాయుద్ధం కొనసాగుతుంది - ప్రజలే తిరిగి ఉద్యమిస్తారనడానికి నేపాల్ ఉదంతమే నిదర్శనం - ఏం జరిగినా మావోయిస్టు పార్టీ మాత్రం లొంగిపోదని లేఖ
Published : October 21, 2025 at 8:05 PM IST
Maoist Letter By Abhay : మావోయిస్టు పార్టీలో లేఖల యుద్ధం కొనసాగుతునే ఉంది. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో క్యాడర్ను కాపాడుకునేందుకు ఆయుధాలు అప్పగించి లొంగిపోవడం మినహా మరో మార్గం లేదని కేంద్ర కమిటీ, పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు మల్లోజుల వేణుగోపాల్ ఎలియాస్ సోనూ బహిరంగ లేఖ రాయడం, ఆ తర్వాత సహచరులతో కలిసి మహారాష్ట్ర సీఎం ఎదుట లొంగిపోవడం తెలిసిందే. దీనికి ప్రతిగా కేంద్ర కమిటీ ఆధికార ప్రతినిధి అభయ్ పేరుతో ఆదివారం మరో లేఖ విడుదల చేశారు. సోనూ లొంగుబాటు విప్లవద్రోహం, పార్టీ విచ్ఛిన్నకర చర్యగా భావిస్తున్నామని అందులో పేర్కొన్నారు.
మావోయిస్టు పార్టీ లొంగిపోదు : సోనూ, దండకారణ్యం ప్రత్యేక జోనల్ కమిటీ, ఉత్తర సబ్జోనల్ ఇన్ఛార్జి సతీశ్ లాంటి వారు ఎంతమంది ప్రత్యర్థులకు లొంగిపోయినా మావోయిస్టు పార్టీ మాత్రం లొంగిపోదు అని అభయ్ లేఖలో పేర్కొన్నారు. వర్గాలు, వర్గ పోరాటాలు ఉన్నంతకాలం ప్రజాయుద్ధం కొనసాగుతునే ఉంటుందని తెలిపారు. తాత్కాలికంగా ఎదురు దెబ్బలు తగులుతున్నా ధైర్యసాహసాలతో ముందుకు సాగుతామని వెల్లడించారు. 2011 నుంచి దండకారణ్యంలో గడ్డు పరిస్థితి ఎదుర్కొంటూ వచ్చిన విప్లవోద్యమం 2018 నాటికి తాత్కాలిక వెనుకంజకు గురైందని అన్నారు. అప్పటి నుంచి సోనూలో బలహీనత బయటపడుతూ వచ్చిందని వివరించారు.
ప్రత్యర్థి ముందు మోకరిల్లేలా : '2020లో జరిగిన కేంద్ర కమిటీ సమావేశంలో విప్లవ ఆచరణలో కొన్ని లోపాలపై స్వీయ విశ్లేషణలతో కూడిన ఒక పత్రాన్ని ఆయన ప్రవేశపెట్టారు. దీన్ని కేంద్ర కమిటీ తిరస్కరించింది. ఆ తర్వాత జరిగిన సమావేశాల్లోనూ సోనూలోని తప్పుడు రాజకీయ భావాలను సరిదిద్దడానికి పార్టీ కృషి చేసింది. ఈ సంవత్సరం మే నెలలో పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి బసవరాజు మరణించిన తర్వాత సోనూలో దీర్ఘకాలంగా పేరుకుపోయిన సైద్ధాంతిక, రాజకీయ బలహీనతలు ప్రత్యర్థి ముందు మోకరిల్లేలా చేశాయి' అని అభయ తెలిపారు.
ప్రాణభీతికి నిదర్శినం : 'మావోయిస్టు పార్టీ అనుసరిస్తున్న సైనిక పంథా ఓటమిపాలయ్యే పరిస్థితి ఉందని, అందుకే ఆయుధాలను అప్పగించి లొంగిపోవడం మినహా మరో మార్గంలేదని పత్రికా ప్రకటన చేయడం సోనూ ప్రాణభీతికి నిదర్శనం. ఇలాంటి లొంగుబాట్ల వల్ల విప్లవోద్యమం శాశ్వత ఓటమికి గురికాదు. ఓడిపోయినా పీడిత వర్గాలకు ప్రేరణగా నిలిచిన ఉద్యమాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ప్రజలే తిరిగి ఉద్యమిస్తారనడానికి ఇటీవల నేపాల్ ఉదంతమే నిదర్శనం. మారుతున్న విప్లవయుద్ధ స్వాభావిక లక్షణాలకు తగ్గట్టుగా పార్టీ రాజకీయ సైనిక పంథాను మరింత సుసంపన్నం చేసుకుని విప్లవోద్యమాన్ని కొనసాగిద్దామని దేశ ప్రజానీకానికి పిలుపునిస్తున్నాం' అని అభయ్ లేఖలో పేర్కొన్నారు.
