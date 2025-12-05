ETV Bharat / state

తిరుపతి కేంద్రంగా రైల్వే డివిజన్​ ఏర్పాటు చేయండి - రైల్వేమంత్రికి వినతి

ప్రతి ఏటా రూ.250 కోట్ల ఆదాయం - రాయలసీమకు దూరంగా ప్రధాన కార్యాలయం

leaders giving letter to union minister (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 12:38 PM IST

2 Min Read
MPs Wants Balaji Railway Division In Tirupati: రాష్ట్రంలోని బాలాజీ రైల్వే డివిజన్‌ దశాబ్దాలుగా పెండింగ్‌లో ఉంది. ప్రజల అవసరాల దృష్ట్యా దీనిని తిరుపతి కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేయాలని నాయకులు డిమాండ చేస్తున్నారు. తాజాగా టీడీపీ ప్రజాప్రతినిధుల నేతృత్వంలో బాలాజీ రైల్వే డివిజన్‌ సాధన సమితి సభ్యులు రైల్వే మంత్రి అశ్వినీవైష్ణవ్‌ను కలిసి తిరుపతి కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. పౌరవిమానయానశాఖ మంత్రి రామ్మోహన్‌నాయుడు, టీడీపీ పార్లమెంటరీ పార్టీనాయకుడు లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు, ఎంపీలు దగ్గుమళ్ల ప్రసాదరావుల నేతృత్వంలో డివిజన్‌ సాధన సమితి సభ్యులు గురువారం పార్లమెంటు భవన్‌లో రైల్వేమంత్రిని కలిసి వినతిపత్రం సమర్పించారు.

ప్రతి ఏటా రూ.250 కోట్ల ఆదాయం: దేశంలోనే అత్యంత రద్దీ పుణ్యక్షేత్రాలలో తిరుపతి ఒకటి. ప్రతి ఏటా రూ.250 కోట్ల ఆదాయాన్ని ఆర్జిస్తోంది. దక్షిణ కోస్తా రైల్వేజోన్‌లో అత్యధిక ఆదాయం ఆర్జిస్తున్న మూడో స్టేషన్‌గా ఈ ప్రాంతం నిలిచింది. కానీ ప్రస్తుతం ఉన్న జ్యూరిస్‌డిక్షనల్‌ ఎలైన్‌మెంట్‌ ఇక్కడ ప్రధాన సమస్యగా మారింది. దీని కారణంగా ఈ ప్రాంత రైల్వే అవసరాలు తీర్చడంలో చాలా చిక్కులు ఎదురవుతున్నాయి. రైల్వే డివిజన్​ను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం వల్ల సమస్యలు తగ్గుముఖం పడతాయని అనుకుంటున్నారు.

తిరుపతికి డివిజనల్‌ కార్యాలయం: దక్షిణ కోస్తా రైల్వేజోన్‌ ప్రధాన కార్యాలయాన్ని విశాఖపట్నంలో ఏర్పాటుచేయనున్నారు. ఇది రాయలసీమకు దూరంగా ఉంది. మరోవైపు విజయవాడ, గుంటూరు డివిజనల్‌ కార్యాలయాలు అమరావతి ప్రాంతంలో ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో డివిజనల్‌ ప్రధాన కార్యాలయం దక్షిణ రాయలసీమలోని తిరుపతి ప్రాంతానికి లేకుండా పోతోంది. అందుకే తిరుపతి కేంద్రంగా బాలాజీ డివిజన్‌ను ఏర్పాటు చేయడం న్యాయబద్ధంగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.

బాలాజీ రైల్వే డివిజన్​ ఏర్పాట్లు: దీనివల్ల ఈ ప్రాంత అవసరాలకు తగ్గట్టుగా వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకోడానికి వీలవుతుంది. కేంద్రమంత్రికి సమర్పించిన వినతిపత్రంలో తిరుపతి-ఒంగోలు, తిరుపతి-కాట్పాడి, పాకాల-ధర్మవరం, రేణిగుంట-ఎర్రగుంట్ల, ఎర్రగుంట్ల-నంద్యాల, శ్రీకాళహస్తి-నడికుడి, ఓబుళవారిపల్లె-కృష్ణపట్నం, కడప-బెంగుళూరుల మధ్య 1,550 కిలోమీటర్ల దూరం ఉన్న సెక్షన్లతో తిరుపతి డివిజన్‌ను ఏర్పాటుచేయాలని వారు కోరారు.

గతంలో ఈ విషయంపై నేతల చర్చలు: బాలాజీ రైల్వే డివిజన్​ గురించి పలు పార్టీ నేతలు సమావేశమై చర్చించుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే దీనిపై బాలాజీ రైల్వే డివిజన్ సాధన సభను నిర్వహించారు. తిరుమల శ్రీవారి పాదాల చెంత బాలాజీ రైల్వే డివిజన్ ప్రాముఖ్యత గురించి వివరించారు. ఈ విషయంలో రాయలసీమ ప్రాంత ప్రజలందరూ పార్టీలకు అతీతంగా భాగస్వాములు కావాలని బీజేపీ నేతలు విజ్ఞప్తి చేశారు. దీనికి కుప్పాల గిరిధర్ అధ్యక్షత వహించారు. దీంట్లో నగర కూటమి నేతలు, ప్రముఖులు, వివిధ కార్మిక ఆటో సంఘాల నాయకులు, ప్రజలు మమేకమై ఆదివారం ఈ సభను ఏర్పాటు చేశారు.

ప్రాంతాలకు అతీతంగా బాలాజీ రైల్వే డివిజన్‌: ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి నేతలు మాట్లాడుతూ రాజకీయ పార్టీలకు అతీతంగా బాలాజీ రైల్వే డివిజన్ సాధన కోసం కేంద్రం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల దృష్టికి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉందని అన్నారు. ప్రాంతాలకు అతీతంగా బాలాజీ రైల్వే డివిజన్‌ ఏర్పాటుకు నగర ప్రజలందరూ సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించాలని కోరారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా ఈ అంశంపై కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు తమ అభిప్రాయాలను తెలియజేయాలన్నారు.

