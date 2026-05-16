'నా కుమార్తెను మనోవేదనకు గురిచేయొద్దు' : బండి భగీరథ్ ​కేసులో బాధితురాలి తల్లి ఆవేదన

బండి భగీరథ్​ కేసులో లేఖ విడుదల చేసిన బాలిక తల్లి - సోషల్​ మీడియాలో తమ బిడ్డ ఫొటోలు, వీడియోలను బయటపెట్టొద్దని విజ్ఞప్తి - కేసును తప్పుదోవ పట్టించేందుకు అనేక కుట్రలు జరుగుతున్నాయని ఆవేదన

Victims Mother Letter on Bandi Case
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 16, 2026 at 9:51 AM IST

Updated : May 16, 2026 at 10:17 AM IST

Bandi Bhagirath Case Victims Mother Letter : తమది సాధారణ మధ్య తరగతి కుటుంబమని, తమకు ఎలాంటి రాజకీయ పలుకుబడి లేదని బండి భగీరథ్​ కేసులో బాలిక తల్లి మనోవేదన వ్యక్తం చేశారు. తమ కుమార్తెపై జరిగిన దారుణ ఘటనపై పేట్​ బషీరాబాద్​ పోలీస్ ​స్టేషన్​లో పోక్సో కేసు నమోదైందని, ఇలాంటి సమయంలో తమ కుమార్తె ఐడెంటిటీని బయటపెడుతున్నారని, ఈ నేపథ్యంలో తమ కుటుంబం భరించలేని మనోవేదన అనుభవిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ కేసు విచారణలో ఉండగా సోషల్​ మీడియాలో, యూట్యూబ్​ ఛానళ్లలో తమ బిడ్డ ఫొటోలు, వీడియోలను బయట పెట్టొద్దని ఆమె విజ్ఞప్తి చేశారు. శుక్రవారం ఆమె విడుదల చేసిన 4 పేజీల లేఖలో ఈ విషయాలను ప్రస్తావించారు.

లేఖలో వెల్లడించిన అంశాలివే :

మాయమాటలు చెప్పి - మభ్యపెట్టి : తమ కుమార్తె బండి భగీరథ్​కు 2025లో పరిచయమయ్యిందని ఆమె తన లేఖలో ప్రస్తావించారు. తన బిడ్డకు మాయమాటలు చెప్పి మభ్యపెట్టినట్లు పేర్కొన్నారు. ఆమెను వేర్వేరు ప్రాంతాలకు, అపార్ట్​మెంట్లకు తీసుకెళ్లాడని చెప్పుకొచ్చారు. ఆమె ఎంత ప్రతిఘటించినా తనతో శారీరక సంబంధం కోసం తీవ్ర ఒత్తిడికి గురిచేశాడని అన్నారు. ప్రధానంగా 2025 డిసెంబరు 31 అర్ధరాత్రి, 2026 జనవరి 1న మొయినాబాద్​లో ఆమెకు ఇష్టం లేకపోయినా బలవంతంగా మద్యం తాగించాడని ఆరోపించారు. తర్వాత ఆమెతో శారీరకంగా అనుచితంగా ప్రవర్తించాడని తెలిపారు. ఈ సంఘటన గుర్తొచ్చిన ప్రతిసారి తన కుమార్తె కళ్లల్లో భయం, తీవ్ర భావోద్వేగాలు కనిపించాయని వెల్లడించారు. ఆమె అనుభవిస్తున్న నరకయాతనను చూసి తాము భరించలేకపోయినట్లు తెలిపారు.

సంజయ్ వద్దకెళ్లి - భయంతో వెనక్కొచ్చి : ఈ సంవత్సరం జనవరి నెలలో ఆతడితో తన కుమార్తెకు సంబంధాలు తెగిపోయాక ఆమె తీవ్ర మానసిక వేదనకు లోనయ్యిందని లేఖలో పేర్కొన్నారు. నెమ్మదిగా భయం నుంచి బయటపడటంతో మార్చి, ఏప్రిల్​ నెలల్లో చట్టపరమైన మార్గాలు ఉన్నాయా అని అన్వేషించామని తెలిపారు. అయితే ఆశ్చర్యకరంగా ఏప్రిల్​ 21న తామే బ్లాక్​మెయిల్​, ఎక్స్​టార్షన్​కు పాల్పడుతున్నట్టు తమ కుటుంబంపై ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తినట్లు ఆమె వెల్లడించారు. దీంతో తమ కుటుంబ సభ్యులు భయాందోళనలకు లోనైనట్లు ప్రస్తావించారు. సాధారణ పౌరులుగా తాము నిస్సహాయ స్థితిలో ఉండిపోయామన్నారు. మరుసటి రోజు (ఏప్రిల్​ 22న) సంగప్ప అనే వ్యక్తి తమ ఇంటికి వచ్చి మధ్యవర్తిత్వం జరిపినట్లు ప్రస్తావించారు. దీంతో ఏప్రిల్​ 23న కేంద్ర హోం శాఖ సహాయమంత్రి బండి సంజయ్​ను ఆయన నివాసంలో కలిసినట్లు చెప్పారు. బాధతో కుమిలిపోతున్న కుమార్తె తల్లిదండ్రులుగా తమకు రక్షణ లభిస్తుందేమో అని ఆశించామన్నారు. అయితే అక్కడ తామే భయంతో వెనుదిరగాల్సి వచ్చినట్లు వెల్లడించారు.

ప్రజల నుంచి తీవ్ర ఒత్తిడి రావడంతో : తమ కుమార్తెను లైంగికంగా వేధిస్తున్నాడంటూ బండి భగీరథ్​పై ఫిర్యాదు చేసేందుకు పేట్​బషీరాబాద్​ పోలీస్​స్టేషన్​కు వెళ్లామని తెలిపారు. అయితే అక్కడి సిబ్బంది కావాలనే ఆలస్యం చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. తొలుత బెయిలబుల్​ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. తర్వాత ప్రజల నుంచి తీవ్ర ఒత్తిడి రావడంతో సిట్​ ఏర్పాటు చేశారని, ఆపై నాన్ ​బెయిలబుల్​ సెక్షన్ల కింద మార్చారని ఆమె లేఖలో ప్రస్తావించారు.

తాను మాత్రం స్వేచ్ఛగా తిరుగుతూ : దర్యాప్తు సకాలంలో పూర్తి చేయకపోవడంతో తమ కుటుంబం భయాందోళనకు గురవుతున్నట్లు వెల్లడించారు. అయితే తప్పు చేసిన బండి భగీరథ్​ మాత్రం స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్నాడని అన్నారు. ఎలాంటి రాజకీయ ఒత్తిళ్లకు తావులేకుండా న్యాయ విచారణ జరపాలని ఆమె కోరారు. తానే తప్పు చేశానంటూ బండి భగీరథ్ పంపించిన మెసేజ్​లు, చాట్స్​ ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. వాటిని తొలగించక ముందే, తారుమారు చేయకముందే ఈ డిజిటల్​ ఆధారాలను సేకరించి ఫోరెన్సిక్​ పరీక్షలు నిర్వహించాలన్నారు. పేట్ ​బషీరాబాద్​ పోలీస్​స్టేషన్​లోని సీసీటీవీ ​కెమెరాల ఫుటేజ్​, జనర్​ డైరీ ఎంట్రీస్​, స్టేషన్​ రికార్డ్స్​, ఎఫ్​ఐఆర్ లాంటి ఇతర సాక్ష్యాధారాలను భద్రపరచాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. సాంకేతిక ఆధారాలను తారుమారు చేసేందుకే బాలిక వయసును తెరపైకి తీసుకొచ్చినట్లు వెల్లడించారు. ఈ కేసును తప్పుదోవ పట్టించేందుకు అనేక కుట్రలు జరుగుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అయితే వాస్తవాలను ఎవరూ మార్చలేరని ఆమె లేఖలో వెల్లడించారు.

