'నా కుమార్తెను మనోవేదనకు గురిచేయొద్దు' : బండి భగీరథ్ కేసులో బాధితురాలి తల్లి ఆవేదన
బండి భగీరథ్ కేసులో లేఖ విడుదల చేసిన బాలిక తల్లి - సోషల్ మీడియాలో తమ బిడ్డ ఫొటోలు, వీడియోలను బయటపెట్టొద్దని విజ్ఞప్తి - కేసును తప్పుదోవ పట్టించేందుకు అనేక కుట్రలు జరుగుతున్నాయని ఆవేదన
Published : May 16, 2026 at 9:51 AM IST|
Updated : May 16, 2026 at 10:17 AM IST
Bandi Bhagirath Case Victims Mother Letter : తమది సాధారణ మధ్య తరగతి కుటుంబమని, తమకు ఎలాంటి రాజకీయ పలుకుబడి లేదని బండి భగీరథ్ కేసులో బాలిక తల్లి మనోవేదన వ్యక్తం చేశారు. తమ కుమార్తెపై జరిగిన దారుణ ఘటనపై పేట్ బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్లో పోక్సో కేసు నమోదైందని, ఇలాంటి సమయంలో తమ కుమార్తె ఐడెంటిటీని బయటపెడుతున్నారని, ఈ నేపథ్యంలో తమ కుటుంబం భరించలేని మనోవేదన అనుభవిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ కేసు విచారణలో ఉండగా సోషల్ మీడియాలో, యూట్యూబ్ ఛానళ్లలో తమ బిడ్డ ఫొటోలు, వీడియోలను బయట పెట్టొద్దని ఆమె విజ్ఞప్తి చేశారు. శుక్రవారం ఆమె విడుదల చేసిన 4 పేజీల లేఖలో ఈ విషయాలను ప్రస్తావించారు.
లేఖలో వెల్లడించిన అంశాలివే :
మాయమాటలు చెప్పి - మభ్యపెట్టి : తమ కుమార్తె బండి భగీరథ్కు 2025లో పరిచయమయ్యిందని ఆమె తన లేఖలో ప్రస్తావించారు. తన బిడ్డకు మాయమాటలు చెప్పి మభ్యపెట్టినట్లు పేర్కొన్నారు. ఆమెను వేర్వేరు ప్రాంతాలకు, అపార్ట్మెంట్లకు తీసుకెళ్లాడని చెప్పుకొచ్చారు. ఆమె ఎంత ప్రతిఘటించినా తనతో శారీరక సంబంధం కోసం తీవ్ర ఒత్తిడికి గురిచేశాడని అన్నారు. ప్రధానంగా 2025 డిసెంబరు 31 అర్ధరాత్రి, 2026 జనవరి 1న మొయినాబాద్లో ఆమెకు ఇష్టం లేకపోయినా బలవంతంగా మద్యం తాగించాడని ఆరోపించారు. తర్వాత ఆమెతో శారీరకంగా అనుచితంగా ప్రవర్తించాడని తెలిపారు. ఈ సంఘటన గుర్తొచ్చిన ప్రతిసారి తన కుమార్తె కళ్లల్లో భయం, తీవ్ర భావోద్వేగాలు కనిపించాయని వెల్లడించారు. ఆమె అనుభవిస్తున్న నరకయాతనను చూసి తాము భరించలేకపోయినట్లు తెలిపారు.
సంజయ్ వద్దకెళ్లి - భయంతో వెనక్కొచ్చి : ఈ సంవత్సరం జనవరి నెలలో ఆతడితో తన కుమార్తెకు సంబంధాలు తెగిపోయాక ఆమె తీవ్ర మానసిక వేదనకు లోనయ్యిందని లేఖలో పేర్కొన్నారు. నెమ్మదిగా భయం నుంచి బయటపడటంతో మార్చి, ఏప్రిల్ నెలల్లో చట్టపరమైన మార్గాలు ఉన్నాయా అని అన్వేషించామని తెలిపారు. అయితే ఆశ్చర్యకరంగా ఏప్రిల్ 21న తామే బ్లాక్మెయిల్, ఎక్స్టార్షన్కు పాల్పడుతున్నట్టు తమ కుటుంబంపై ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తినట్లు ఆమె వెల్లడించారు. దీంతో తమ కుటుంబ సభ్యులు భయాందోళనలకు లోనైనట్లు ప్రస్తావించారు. సాధారణ పౌరులుగా తాము నిస్సహాయ స్థితిలో ఉండిపోయామన్నారు. మరుసటి రోజు (ఏప్రిల్ 22న) సంగప్ప అనే వ్యక్తి తమ ఇంటికి వచ్చి మధ్యవర్తిత్వం జరిపినట్లు ప్రస్తావించారు. దీంతో ఏప్రిల్ 23న కేంద్ర హోం శాఖ సహాయమంత్రి బండి సంజయ్ను ఆయన నివాసంలో కలిసినట్లు చెప్పారు. బాధతో కుమిలిపోతున్న కుమార్తె తల్లిదండ్రులుగా తమకు రక్షణ లభిస్తుందేమో అని ఆశించామన్నారు. అయితే అక్కడ తామే భయంతో వెనుదిరగాల్సి వచ్చినట్లు వెల్లడించారు.
ప్రజల నుంచి తీవ్ర ఒత్తిడి రావడంతో : తమ కుమార్తెను లైంగికంగా వేధిస్తున్నాడంటూ బండి భగీరథ్పై ఫిర్యాదు చేసేందుకు పేట్బషీరాబాద్ పోలీస్స్టేషన్కు వెళ్లామని తెలిపారు. అయితే అక్కడి సిబ్బంది కావాలనే ఆలస్యం చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. తొలుత బెయిలబుల్ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. తర్వాత ప్రజల నుంచి తీవ్ర ఒత్తిడి రావడంతో సిట్ ఏర్పాటు చేశారని, ఆపై నాన్ బెయిలబుల్ సెక్షన్ల కింద మార్చారని ఆమె లేఖలో ప్రస్తావించారు.
తాను మాత్రం స్వేచ్ఛగా తిరుగుతూ : దర్యాప్తు సకాలంలో పూర్తి చేయకపోవడంతో తమ కుటుంబం భయాందోళనకు గురవుతున్నట్లు వెల్లడించారు. అయితే తప్పు చేసిన బండి భగీరథ్ మాత్రం స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్నాడని అన్నారు. ఎలాంటి రాజకీయ ఒత్తిళ్లకు తావులేకుండా న్యాయ విచారణ జరపాలని ఆమె కోరారు. తానే తప్పు చేశానంటూ బండి భగీరథ్ పంపించిన మెసేజ్లు, చాట్స్ ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. వాటిని తొలగించక ముందే, తారుమారు చేయకముందే ఈ డిజిటల్ ఆధారాలను సేకరించి ఫోరెన్సిక్ పరీక్షలు నిర్వహించాలన్నారు. పేట్ బషీరాబాద్ పోలీస్స్టేషన్లోని సీసీటీవీ కెమెరాల ఫుటేజ్, జనర్ డైరీ ఎంట్రీస్, స్టేషన్ రికార్డ్స్, ఎఫ్ఐఆర్ లాంటి ఇతర సాక్ష్యాధారాలను భద్రపరచాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. సాంకేతిక ఆధారాలను తారుమారు చేసేందుకే బాలిక వయసును తెరపైకి తీసుకొచ్చినట్లు వెల్లడించారు. ఈ కేసును తప్పుదోవ పట్టించేందుకు అనేక కుట్రలు జరుగుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అయితే వాస్తవాలను ఎవరూ మార్చలేరని ఆమె లేఖలో వెల్లడించారు.
