విజయవాడ ఉత్సవ్ 2.0 - అభినందనలు తెలుపుతూ ప్రధాని మోదీ లేఖ
Vijayawada Utsav : విజయవాడ సాంస్కృతిక వైభవాన్ని చాటిచెప్పే విజయవాడ ఉత్సవ్ 2.0కు ప్రధాని మోదీ అభినందనలు తెలిపారు. ఏపీ ఆర్థిక, సాంస్కృతిక, ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో విజయవాడకు ప్రత్యేక స్థానముందని అన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 11:33 AM IST
Letter from PM Modi Regarding Vijayawada Utsav : విజయవాడ ఉత్సవ్ 2.0 వేడుకలు నేటి నుంచి ఆరంభం కానున్నాయి. ఈ సందర్భంగా విజయవాడ సాంస్కృతిక వైభవాన్ని చాటిచెప్పే విజయవాడ ఉత్సవ్ 2.0కు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అభినందనలు తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక, సాంస్కృతిక, ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో విజయవాడకు ప్రత్యేక స్థానముందని స్పష్టం చేశారు. పవిత్ర కృష్ణా నది, పూజ్యనీయ కనకదుర్గ ఆలయంతో ఈ నగరం గొప్ప వారసత్వానికి నిలయంగా నిలుస్తోందని వివరించారు. విజయవాడ ఉత్సవ్ సంప్రదాయాలను భావితరాలకు అందించడంతోపాటు స్థానిక కళాకారులు, పారిశ్రామికవేత్తలకు కొత్త అవకాశాలను కల్పిస్తుందని, పర్యాటక రంగానికి ఊతమిస్తుందని తెలిపారు.
నైపుణ్యాభివృద్ధిపై కూడా ఉత్సవం దృష్టి సారించడం సంతోషకరమన్నారు. అభివృద్ధి చెందిన భారత్ దిశగా పయనిస్తూనే నగరాలు తమ ప్రత్యేక సాంస్కృతిక గుర్తింపును కాపాడుకోవడం ముఖ్యమని పేర్కొన్నారు. విజయవాడ ఉత్సవ్ విజయవంతం కావాలని ఆకాంక్షిస్తూ, ఈ కార్యక్రమానికి అభినందనలు తెలుపుతూ సీఎం చంద్రబాబు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, విజయవాడ ప్రజలకు ప్రధాని మోదీ లేఖ రాశారు.
మోదీ అందించిన అభినందనలు స్ఫూర్తినిచ్చాయి : విజయవాడ ఉత్సవ్ 2.0కు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అందించిన అభినందనలు స్ఫూర్తినిచ్చాయని ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్(చిన్ని) అన్నారు. విజయవాడ ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని గుర్తించి, పర్యాటక రంగం, స్థానిక కళాకారులు, పారిశ్రామికవేత్తలను ప్రోత్సహించేలా ప్రధాని సందేశం ఇవ్వడంపై కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్ నాయకత్వంలో విజయవాడ ఉత్సవ్ 2.0ను నగర సంప్రదాయాలు, వారసత్వం, గర్వాన్ని చాటిచెప్పేలా ఘనంగా నిర్వహించేందుకు కట్టుబడి ఉన్నామని స్పష్టం చేశారు. ప్రధాని ఆశీస్సులు విజయవాడను మరింత ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు ప్రేరణనిస్తాయని ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ తెలిపారు.
కాగా నగరంలోని సింగ్నగర్ మాకినేని బసవపున్నయ్య స్టేడియం, పున్నమిఘాట్, సిద్ధార్థ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కళాశాల వేదికలపై విజయవాడ ఉత్సవ్ 2.0 కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. నేడు కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్నాయుడు ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై ఉత్సవ్ను ప్రారంభించనున్నారు. ఆధ్యాత్మిక పర్యాటకానికి ఊతమిచ్చేలా విజయవాడ ఉత్సవ్ను నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలతో పాటు స్థానిక కళాకారులను ప్రోత్సహించేలా నగరంలోని తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో పలు రకాల పోటీలను నిర్వహిస్తున్నారు. పలువురు సినీ ప్రముఖులు, నటీనటులు ఈ వేడుకల్లో పాల్గొననున్నారు.
ఘనంగా విజయవాడ ఉత్సవ్ 2.0 - నగర వైభవాన్ని దేశమంతా చాటేలా నిర్వహణ