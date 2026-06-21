సైకిల్ ఎక్కుదాం, కాలుష్యానికి చెక్ పెడదాం - మళ్లీ అందుబాటులోకి అద్దె సైకిళ్లు!
ఒకప్పుడు పదుల కిలోమీటర్లు సైకిల్ పైనే ప్రయాణం - ప్రజల్లో సైకిల్ తొక్కే అలవాటు పెంచేందుకు హైదరాబాద్కు చెందిన ఒక సైక్లింగ్ క్లబ్తో కలిసి ఒక ప్రత్యేక ముసాయిదాను సిద్ధం చేసిన కేంద్రం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 21, 2026 at 10:02 PM IST
Rental Bicycles Set To Return : ఒకప్పుడు పదుల కిలోమీటర్లు సైకిల్ పైనే ప్రయాణం సాగేది. ఇప్పుడు పక్క వీధికి వెళ్లాలన్నా ద్విచక్ర వాహనం కావాల్సిందే. దీని వల్ల ఇంధనం కాలిపోయి, కాలుష్యం ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుకుంది. ఈ ముప్పును తప్పించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సన్నద్ధమైంది. హైదరాబాద్కు చెందిన సైక్లింగ్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో ఓ ముసాయిదాను సిద్ధం చేశారు. ప్రజల్లో సైకిల్ వాడకాన్ని మళ్లీ పెంచడమే ఈ ప్రణాళిక ముఖ్య ఉద్దేశం.
కాలుష్య కోరల్లో : ఒకప్పుడు ఇరవై కిలోమీటర్లు సైకిల్ తొక్కడం చాలా సాధారణం. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి పూర్తిగా మారింది. ప్రజల ఆర్థిక స్థోమత పెరిగింది. ద్విచక్ర వాహనాల వాడకం ఎక్కువైంది. అడుగు దూరం వెళ్లాలన్నా బండి తీస్తున్నారు. ఇంధన వినియోగం విపరీతంగా పెరిగింది. ఫలితంగా గాలిలో కాలుష్యం కూడా అదే స్థాయిలో పెరిగిపోయింది. ఏక్యూఐ లెక్కలు భయపెడుతున్నాయి. ఈ ఏడాదిలో కోనసీమ జిల్లాలోని ప్రజలకు కేవలం ఒక్క రోజు మాత్రమే ఆరోగ్యవంతమైన గాలి లభించిందంటే పరిస్థితి అర్థం చేసుకోవచ్చు. దీన్ని బట్టి పరిస్థితి ఎంత తీవ్రంగా ఉందో మీరే ఊహించుకోవచ్చు.
మళ్లీ అద్దె సైకిళ్ల కాలం : ఈ ప్రమాదం నుంచి బయటపడాలంటే సైకిల్ వాడకం పెరగాలి. గతంలో చాలా మందికి సొంత వాహనాలు ఉండేవి కావు. గ్రామాల నుంచి పనుల కోసం ప్రజా రవాణా ద్వారా పట్టణాలకు చేరుకునేవారు. బస్సులు దిగాక అద్దె సైకిళ్లు తీసుకునేవారు. వాటి పైనే వెళ్లి తమ పనులు ముగించుకునేవారు. దశాబ్దం క్రితం వరకు కూడా అమలాపురం గడియార స్తంభం వద్ద అద్దె సైకిళ్లు దొరికేవి. రాజోలు, ముమ్మిడివరం, రావులపాలెం లాంటి పట్టణాల్లోనూ ఈ సదుపాయం ఉండేది. ఇప్పుడు ఈ అద్దె సైకిళ్ల విధానాన్ని మళ్లీ తీసుకురావాలని కొత్త ముసాయిదాలో ప్రతిపాదించారు.
పన్ను రాయితీలు :సైకిల్ వాడేవారికి, అమ్మేవారికి ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వాలని ముసాయిదాలో నిర్ణయించారు. ప్రస్తుతం సాధారణ సైకిళ్లపై 12 శాతం జీఎస్టీ వసూలు చేస్తున్నారు. దీనిని విద్యుత్ (ఈ-బైక్) సైకిళ్లతో సమానంగా 5 శాతానికి తగ్గించనున్నారు. సైకిళ్లు, ఈ-బైకులు అద్దెకు ఇచ్చే వ్యాపారులకు కూడా లాభం చేకూర్చనున్నారు. వీరికి ఆదాయపు పన్ను చట్టం సెక్షన్ 80డీ కింద పన్ను మినహాయింపులు ఇవ్వాలని ప్రతిపాదించారు. ప్రతి కార్పొరేట్ సంస్థ తమ సీఎస్ఆర్ నిధుల్లో 10 శాతాన్ని సైక్లింగ్ కోసం కేటాయించాలి. సైకిల్ ట్రాక్లు, ఇతర మౌలిక వసతుల కల్పన కోసం ఆ నిధులను ఖర్చు చేయాలని సూచించారు.
అమలాపురంలో సైక్లింగ్ సందడి : కొనసీమ జిల్లాలో సైక్లింగ్ పట్ల మళ్లీ ఆసక్తి పెరుగుతోంది. జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో వారాంతాల్లో ప్రజలు సైక్లింగ్ చేస్తున్నారు. దీనిపై అందరికీ అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. అమలాపురానికి చెందిన 50 మంది ఒక బృందంగా ఏర్పడ్డారు. వీరు ప్రతి ఆదివారం సైకిళ్లపై యాత్రలు చేస్తున్నారు. గ్రామీణ దారుల్లో ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ ప్రయాణిస్తున్నారు. చుట్టుపక్కల ఉన్న పర్యాటక ప్రాంతాలను సందర్శిస్తూ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.
చిన్న మార్పు, పెద్ద ప్రయోజనం : మనం చిన్న మార్పు చేసుకుంటే ఎన్నో లాభాలు ఉంటాయి. అమలాపురం పట్టణాన్ని ఒక ఉదాహరణగా తీసుకుందాం. కలెక్టరేట్, ఎస్పీ కార్యాలయం, మున్సిపల్ ఆఫీసు, స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధుల కార్యాలయాలు అన్నీ గడియార స్తంభం నుంచి 4 కిలోమీటర్ల పరిధిలోనే ఉన్నాయి. ఈ పనుల కోసం బండి వాడాల్సిన అవసరం లేదు. సైకిల్ పై వెళ్తే నిమిషాల్లో చేరుకోవచ్చు. అలాగే దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చేవారు కచ్చితంగా ప్రజా రవాణాను వాడాలి. జిల్లాలోని ఇతర ప్రాంతాల నుంచి అమలాపురానికి సుమారు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది. సొంత వాహనం వాడితే రెండు లీటర్ల పెట్రోల్ కాలిపోతుంది. అదే బస్సులో వస్తే డబ్బు ఆదా అవుతుంది. ఇంధనం మిగులుతుంది. వాయు కాలుష్యం తగ్గుతుంది. పర్యావరణం బాగుంటేనే మన ఆరోగ్యం పదిలంగా ఉంటుంది.
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