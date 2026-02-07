ETV Bharat / state

తెలంగాణ హౌసింగ్‌ బోర్డు ఆధ్వర్యంలో ప్లాట్లు/ ఫ్లాట్ల వేలం - మీ సొంతింటి కలను నిజం చేసుకోండిలా

తెలంగాణ హౌసింగ్‌ బోర్డులో స్థలాల అమ్మకానికి నోటిఫికేషన్లు విడుదల - పూర్తి వివరాలు ప్రధాన దినపత్రికలు, టీజీహెచ్‌బీ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో - దరఖాస్తుకు ముందు ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 7, 2026 at 2:02 PM IST

How to Participate Flats under Housing Board : హైదరాబాద్​ లాంటి మహానగరంలో సొంత ఇల్లు, ఫ్లాటు కొనాలన్నది ప్రతి ఒక్కరికీ ఓ కల. అయితే ప్రైవేట్ వెంచర్లలో డాక్యుమెంటేషన్​ చిక్కులు, టైటిల్ వివాదాలు ఏర్పడుతుంటాయి. ఇలాంటి భయాలు ఏవీ లేకుండా ఇల్లు, ఫ్లాటు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి తెలంగాణ హౌసింగ్​ బోర్డు (టీజీహెచ్​బీ) నిర్వహించే వేలం పాటలు ఓ సువర్ణావకాశం. కానీ ఈ వేలంలో ఎలా పాల్గొనాలి? దరఖాస్తు నుంచి స్వాధీనం వరకు వాటి పూర్తి వివరాలు తెలియక చాలా మంది ఈ అవకాశాలను చేజార్చుకుంటున్నారు.

నోటిఫికేషన్‌ ఎలా చూడాలి? : తెలంగాణ హౌసింగ్​ బోర్డు (టీజీహెచ్​బీ)లో ఖాళీగా ఉన్న ప్లాట్లు, ఫ్లాట్లు, వాణిజ్య స్థలాల అమ్మకానికి తాజాగా నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేస్తుంది. ఆయా వివరాలు టీజీహెచ్​బీ అధికారిక వెబ్​సైట్​తో పాటు ప్రధాన దిన పత్రికల్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ నోటిఫికేషన్​లో లే అవుట్​ పేరు, ఫ్లాట్​/ ప్లాటు విస్తీర్ణం, వేలం తేదీలు, కనీస ధరల వివరాలు స్పష్టంగా ఉంటాయి. ఆసక్తి ఉన్నవారు ముందుగా ఎం​ఎస్​టీసీ వెబ్​సైట్​లో రిజిస్టర్​ చేసుకోవాలి. ఆ సమయంలో ఆధార్​, పాన్​ కార్డు, బ్యాంకు వివరాలను పొందుపరచాలి. అలాగే నిర్ణీత రిజిస్ట్రేషన్ రుసుము కూడా చెల్లించాలి.

వేలంలో పాల్గొనే ప్రతి దరఖాస్తుదారుడు ఈఎండీ/ధరావతు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అది ఎంతనేది మాత్రం మీరు కొనుగోలు చేసే ఆస్తి విలువపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ ప్రాసెస్​ను నిర్ణీత గడువు తేదీలోగా హౌసింగ్​ బోర్డు సూచించిన విధంగా ఆన్​లైన్​/ ఆఫ్​లైన్​ ఈ రెండు పద్ధతుల్లో చెల్లించవచ్చు. ఒకవేళ వేలం పాటలో ఫ్లాట్లు/ ప్లాటు దక్కకపోతే ఈ ధరావతు మొత్తం ఎలాంటి కోత లేకుండా దరఖాస్తుదారు అకౌంట్​కు తిరిగి జమ చేస్తారు.

కనీస ధర నుంచి వేలం మొదలు : లైవ్​ బిడ్డింగ్​ జరిగే రోజున దరఖాస్తుదారు తమ యూజర్​ ఐడీ ద్వారా లాగిన్​ అవ్వాలి. సర్కారు నిర్ణయించిన కనీస ధర నుంచి వేలం పాట మొదలవుతుంది. ఈ వేలం జరుగుతున్న సమయం ముగిసేలోపు ధరను కోట్​ చేయాలి. పోటీ పడుతూ ధరను పెంచుకుంటూపోవచ్చు.

మరి చెల్లింపు ఎలా అని ఆలోచిస్తున్నారా? : ఏం లేదండి. వేలంలో దక్కించుకున్న వారు నిర్ణీత గడువులోగా డబ్బులు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్​ ఫేజ్​లో భాగంగా మొత్తం విలువలో 25 శాతం సొమ్ము చెల్లించాలి. ఆ తర్వాత తాత్కాలిక కేటాయింపు పత్రాన్ని ఇస్తారు. దీంతో మిగిలిన డబ్బును మూడు నెలల్లోగా ఇచ్చేయాలి. కావాలనుకున్న వారికి హౌసింగ్​ బోర్డు ఎన్​వోసీ (నిరభ్యంతర పత్రం) ఇస్తుంది. దీని ద్వారా బ్యాంకులు రుణ సదుపాయం కల్పిస్తాయి. అయినప్పటికీ మొత్తం చెల్లించిన తర్వాత హౌసింగ్​ బోర్డు రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్​ పూర్తి చేసి, ఈ ఇంటి స్థలాన్ని యజమానికి అప్పగిస్తుంది. ఇంకో విషయం ఏమిటంటే ఇలా వేలం పాటలో దక్కించుకున్న ఎల్​ఐజీ ఫ్లాట్​లను మరో ఐదేళ్ల వరకు అమ్మడం, ట్రాన్స్​ఫర్​ చేయడం, తనఖా పెట్టడానికి అసలు అనుమతి లేదు.

ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి : ప్రభుత్వం నుంచి వేలం పాటలో కొంటున్నారని వెంటనే కొనేయకుండా, దరఖాస్తుకు ముందే ఆ స్థలాన్ని/ ఇంటిని ఒకసారి క్షేత్రస్థాయిలో సందర్శించాలి. హద్దులు, పరిసరాలను క్లియర్​గా పరిశీలించుకోవాలి.

నేడు, రేపు ఈ ప్రాంతాల్లో వేలం పాట : తెలంగాణ రాజీవ్​ స్వగృహ కార్పొరేషన్​ లిమిటెడ్​ శని, ఆదివారాల్లో రంగారెడ్డి జిల్లాలోని కుర్మల్​గూడ, తొర్రూర్​, మేడ్చల్​-మల్కాజిగిరి జిల్లాలోని బహదూర్​పల్లి ప్రాంతాల్లోని మొత్తం 137 ఓపెన్​ ప్లాట్లకు బహిరంగ వేలం నిర్వహించనుంది. తొర్రూర్​లోని ప్లాట్లకు శనివారం ఉదయం 10.30 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు, తిరిగి మరుసటి రోజు ఉదయం 10.30 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.30 గంటల వరకు బహిరంగ వేలం జరగనుంది. ఇక బహదూర్​పల్లి, కుర్మల్​గూడ ప్రాంతాల్లోని ప్లాట్లకు ఆదివారం మధ్యాహ్నం వేలం జరగనుంది.

