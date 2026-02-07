తెలంగాణ హౌసింగ్ బోర్డు ఆధ్వర్యంలో ప్లాట్లు/ ఫ్లాట్ల వేలం - మీ సొంతింటి కలను నిజం చేసుకోండిలా
తెలంగాణ హౌసింగ్ బోర్డులో స్థలాల అమ్మకానికి నోటిఫికేషన్లు విడుదల - పూర్తి వివరాలు ప్రధాన దినపత్రికలు, టీజీహెచ్బీ అధికారిక వెబ్సైట్లో - దరఖాస్తుకు ముందు ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
Published : February 7, 2026 at 2:02 PM IST
How to Participate Flats under Housing Board : హైదరాబాద్ లాంటి మహానగరంలో సొంత ఇల్లు, ఫ్లాటు కొనాలన్నది ప్రతి ఒక్కరికీ ఓ కల. అయితే ప్రైవేట్ వెంచర్లలో డాక్యుమెంటేషన్ చిక్కులు, టైటిల్ వివాదాలు ఏర్పడుతుంటాయి. ఇలాంటి భయాలు ఏవీ లేకుండా ఇల్లు, ఫ్లాటు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి తెలంగాణ హౌసింగ్ బోర్డు (టీజీహెచ్బీ) నిర్వహించే వేలం పాటలు ఓ సువర్ణావకాశం. కానీ ఈ వేలంలో ఎలా పాల్గొనాలి? దరఖాస్తు నుంచి స్వాధీనం వరకు వాటి పూర్తి వివరాలు తెలియక చాలా మంది ఈ అవకాశాలను చేజార్చుకుంటున్నారు.
నోటిఫికేషన్ ఎలా చూడాలి? : తెలంగాణ హౌసింగ్ బోర్డు (టీజీహెచ్బీ)లో ఖాళీగా ఉన్న ప్లాట్లు, ఫ్లాట్లు, వాణిజ్య స్థలాల అమ్మకానికి తాజాగా నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేస్తుంది. ఆయా వివరాలు టీజీహెచ్బీ అధికారిక వెబ్సైట్తో పాటు ప్రధాన దిన పత్రికల్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ నోటిఫికేషన్లో లే అవుట్ పేరు, ఫ్లాట్/ ప్లాటు విస్తీర్ణం, వేలం తేదీలు, కనీస ధరల వివరాలు స్పష్టంగా ఉంటాయి. ఆసక్తి ఉన్నవారు ముందుగా ఎంఎస్టీసీ వెబ్సైట్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. ఆ సమయంలో ఆధార్, పాన్ కార్డు, బ్యాంకు వివరాలను పొందుపరచాలి. అలాగే నిర్ణీత రిజిస్ట్రేషన్ రుసుము కూడా చెల్లించాలి.
వేలంలో పాల్గొనే ప్రతి దరఖాస్తుదారుడు ఈఎండీ/ధరావతు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అది ఎంతనేది మాత్రం మీరు కొనుగోలు చేసే ఆస్తి విలువపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ ప్రాసెస్ను నిర్ణీత గడువు తేదీలోగా హౌసింగ్ బోర్డు సూచించిన విధంగా ఆన్లైన్/ ఆఫ్లైన్ ఈ రెండు పద్ధతుల్లో చెల్లించవచ్చు. ఒకవేళ వేలం పాటలో ఫ్లాట్లు/ ప్లాటు దక్కకపోతే ఈ ధరావతు మొత్తం ఎలాంటి కోత లేకుండా దరఖాస్తుదారు అకౌంట్కు తిరిగి జమ చేస్తారు.
కనీస ధర నుంచి వేలం మొదలు : లైవ్ బిడ్డింగ్ జరిగే రోజున దరఖాస్తుదారు తమ యూజర్ ఐడీ ద్వారా లాగిన్ అవ్వాలి. సర్కారు నిర్ణయించిన కనీస ధర నుంచి వేలం పాట మొదలవుతుంది. ఈ వేలం జరుగుతున్న సమయం ముగిసేలోపు ధరను కోట్ చేయాలి. పోటీ పడుతూ ధరను పెంచుకుంటూపోవచ్చు.
మరి చెల్లింపు ఎలా అని ఆలోచిస్తున్నారా? : ఏం లేదండి. వేలంలో దక్కించుకున్న వారు నిర్ణీత గడువులోగా డబ్బులు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఫేజ్లో భాగంగా మొత్తం విలువలో 25 శాతం సొమ్ము చెల్లించాలి. ఆ తర్వాత తాత్కాలిక కేటాయింపు పత్రాన్ని ఇస్తారు. దీంతో మిగిలిన డబ్బును మూడు నెలల్లోగా ఇచ్చేయాలి. కావాలనుకున్న వారికి హౌసింగ్ బోర్డు ఎన్వోసీ (నిరభ్యంతర పత్రం) ఇస్తుంది. దీని ద్వారా బ్యాంకులు రుణ సదుపాయం కల్పిస్తాయి. అయినప్పటికీ మొత్తం చెల్లించిన తర్వాత హౌసింగ్ బోర్డు రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తి చేసి, ఈ ఇంటి స్థలాన్ని యజమానికి అప్పగిస్తుంది. ఇంకో విషయం ఏమిటంటే ఇలా వేలం పాటలో దక్కించుకున్న ఎల్ఐజీ ఫ్లాట్లను మరో ఐదేళ్ల వరకు అమ్మడం, ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం, తనఖా పెట్టడానికి అసలు అనుమతి లేదు.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి : ప్రభుత్వం నుంచి వేలం పాటలో కొంటున్నారని వెంటనే కొనేయకుండా, దరఖాస్తుకు ముందే ఆ స్థలాన్ని/ ఇంటిని ఒకసారి క్షేత్రస్థాయిలో సందర్శించాలి. హద్దులు, పరిసరాలను క్లియర్గా పరిశీలించుకోవాలి.
నేడు, రేపు ఈ ప్రాంతాల్లో వేలం పాట : తెలంగాణ రాజీవ్ స్వగృహ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ శని, ఆదివారాల్లో రంగారెడ్డి జిల్లాలోని కుర్మల్గూడ, తొర్రూర్, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాలోని బహదూర్పల్లి ప్రాంతాల్లోని మొత్తం 137 ఓపెన్ ప్లాట్లకు బహిరంగ వేలం నిర్వహించనుంది. తొర్రూర్లోని ప్లాట్లకు శనివారం ఉదయం 10.30 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు, తిరిగి మరుసటి రోజు ఉదయం 10.30 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.30 గంటల వరకు బహిరంగ వేలం జరగనుంది. ఇక బహదూర్పల్లి, కుర్మల్గూడ ప్రాంతాల్లోని ప్లాట్లకు ఆదివారం మధ్యాహ్నం వేలం జరగనుంది.
