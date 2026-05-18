పోలీస్ వేషంలో డబుల్ మనీ మోసం - ఐదుగురు కేటుగాళ్ల అరెస్టు
టాయ్ కరెన్సీతో కోట్లకు ఎసరు - లేపాక్షిలో ఐదుగురు అరెస్టు - సీక్రెట్ డీల్’ పేరుతో వల - రూ.50 లక్షల నకిలీ నోట్లు సీజ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 4:00 PM IST
Lepakshi Police Arrest Double Money Gang Toy Currency: లక్ష ఇస్తే పది లక్షలు ఇస్తామని అమాయకులను మోసం చేస్తున్న ముఠాను సత్యసాయి జిల్లా లేపాక్షి పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. పోలీస్ యూనిఫామ్ వేసుకుని నటిస్తూ ‘సీక్రెట్ డీల్’ పేరుతో డబుల్ మనీ స్కామ్కు పాల్పడుతున్న ఐదుగురు నిందితుల నుంచి రూ.50 లక్షల విలువైన టాయ్ కరెన్సీ, కౌంటింగ్ మెషీన్, కారు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం నిందితులు పోలీసుల వేషంలోనే మోసాలకు పాల్పడిన ఈ ఘటన జిల్లా వ్యాప్తంగా కలకలం రేపుతోంది.
లక్ష రూపాయలు ఇస్తే పది లక్షలు ఇస్తామంటూ అమాయకులను టార్గెట్ చేసిన మోసగాళ్ల ముఠాను లేపాక్షి పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కొండూరు రోడ్డులో వాహన తనిఖీలు నిర్వహిస్తుండగా అనుమానాస్పదంగా వెళ్తున్న కారును ఆపి తనిఖీ చేయగా భారీగా టాయ్ కరెన్సీ బయటపడింది. అయితే పక్కా సమాచారంతోనే తనిఖీలు చేపట్టినట్లు పోలీసులు వివరించారు.
‘సీక్రెట్ డీల్’ పేరుతో వల: పోలీసుల విచారణలో నిందితులు పోలీస్ అధికారుల్లా నటిస్తూ ‘సీక్రెట్ డీల్’ పేరుతో డబుల్ మనీ స్కామ్కు పాల్పడుతున్నట్లు తేలింది. బాధితులకు ముందుగా అసలు నోట్లు చూపించి నమ్మకం కలిగించి, తర్వాత టాయ్ కరెన్సీ కట్టలు అందించి మోసం చేస్తున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. కోట్ల రూపాయల మోసాలకు ఈ ముఠా ప్లాన్ చేసినట్లు గుర్తించారు.
రూ.50 లక్షల టాయ్ కరెన్సీ స్వాధీనం: ఈ కేసులో మొత్తం ఐదుగురు నిందితులను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు వారి వద్ద నుంచి సుమారు రూ.50 లక్షల విలువైన టాయ్ కరెన్సీ, పోలీస్ యూనిఫామ్లు, కౌంటింగ్ మెషీన్, కారును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అరెస్టైన వారిలో చిలమత్తూరు, అనంతపురం, కర్ణాటకలోని బాగేపల్లి ప్రాంతాలకు చెందిన వ్యక్తులు ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
‘సులభంగా డబ్బు వస్తుందని నమ్మి ఇలాంటి మోసాలకు గురికావొద్దు. డబుల్ మనీ పేరుతో వచ్చే ఆఫర్లపై అప్రమత్తంగా ఉండాలి. త్వరగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఆశ చివరకు భారీ నష్టాలకు దారి తీస్తుంది’ -ఆంజనేయులు, హిందూపురం అప్గ్రేడ్ సీఐ
'ఇన్స్టా' ప్రేమ వలలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ - పెళ్లి పేరుతో రూ.81 లక్షలు స్వాహా
గుంటూరులో రూ.10.5 కోట్ల క్రిప్టో మోసం - డాక్టర్ను బోల్తా కొట్టించిన డిగ్రీ విద్యార్థి