దేశంలోనే తొలిసారి ఏపీ హస్తకళలకు 'క్యూఆర్ కోడ్' - స్కాన్ చేస్తే కళాఖండం చరిత్ర
హస్తకళలకు క్యూఆర్ కోడ్తో సాంకేతిక వెలుగులు - ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ సూచనతో ప్రత్యేక క్యూఆర్ కోడ్ విధానం - స్కాన్ చేస్తే కళాఖండం చరిత్ర, కళాకారుడి కష్టాన్ని వివరించే విధానం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 1:32 PM IST
Special QR Code System For Andhra Pradesh Handicrafts : ఆంధ్రప్రదేశ్ హస్తకళలకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు తీసుకురావాలన్న ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆలోచనలకు అనుగుణంగా లేపాక్షి సంస్థ కార్యాచరణ చేపట్టింది. ప్రతి కళాఖండం వివరాలు తెలిసేలా, దాన్ని రూపొందించిన కళాకారుడికి గుర్తింపు లభించేలా ప్రత్యేక క్యూఆర్ కోడ్ వ్యవస్థ తీసుకువచ్చింది. విజయవాడలో ఇటీవల నిర్వహించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ హస్తకళా మహోత్సవం సందర్భంగా పవన్ కల్యాణ్ సూచించిన మేరకు లేపాక్షి సంస్థ ఈమేరకు చర్యలు తీసుకుంది.
క్యూఆర్ కోడ్ ప్రక్రియకు లేపాక్షి శ్రీకారం : దేశంలోనే తొలిసారిగా హస్తకళలకు క్యూఆర్ కోడ్ వేసే ప్రక్రియకు లేపాక్షి సంస్థ శ్రీకారం చుట్టింది. కళ, ఉత్పత్తి వివరాలు ప్రతిపాదికన ఈ క్యూఆర్ కోడ్ విధానాన్ని తీసుకొచ్చారు. కొనుగోలుదారులు వస్తువుపై ఉన్న కోడ్ను మొబైల్తో స్కాన్ చేస్తే ఆ కళాఖండానికి సంబంధించిన సమాచారం తెలుసుకోవచ్చు. ఆ వస్తువు చరిత్ర, సాంస్కృతిక విశిష్టత, తయారు చేసిన కళాకారుడి పేరు, వారి నైపుణ్యం, తయారు చేయడానికి వారు పడిన కష్టం, ఉపయోగించిన ముడిసరుకు, తయారీకి పట్టిన సమయం, వస్తువు కొలతలు వంటి వివరాలతోపాటు, దానికి భౌగోళిక గుర్తింపు లేదా ఒక జిల్లా–ఒక ఉత్పత్తి గుర్తింపు ఉందా అనే వివరాలు వస్తాయి.
- ఆంధ్రప్రదేశ్ హస్తకళల అభివృద్ధి సంస్థ (APHDC) ఆధ్వర్యంలో లేపాక్షి సంస్థ ఏర్పాటైంది
నకిలీ ఉత్పత్తులకు అడ్డుకట్ట : మొదటి దశలో 8 హస్తకళా ఉత్పత్తులకు క్యూఆర్ కోడ్ ప్రొఫైల్స్ను అధికారులు కేటాయించారు. బొబ్బిలి వీణతోపాటు, సంపూర్ణ రామాయణం, మహాభారతం, శ్రీ కృష్ణలీలా, మత్స్యావతారం కలంకారి పెయింటింగ్స్, అలాగే సవర ఆదివాసి పెయింటింగ్స్ ఉన్నాయి. త్వరలోనే రాష్ట్రంలోని అన్ని హస్తకళా ఉత్పత్తులు, కళాకారుల క్లస్టర్లకు ఈ విధానాన్ని విస్తరించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా నకిలీ ఉత్పత్తులకు అడ్డుకట్ట పడటంతోపాటు, ఏపీ హస్తకళలకు ప్రపంచ మార్కెట్లో మరింత గుర్తింపు లభించి, కళాకారుల ఆదాయం పెరిగే అవకాశముందని భావిస్తున్నారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి : ఆంధ్రప్రదేశ్ హస్తకళలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందాయి. కలంకారీ, కొండపల్లి, ఏటికొప్పాక బొమ్మలు, ఉదయగిరి చెక్క కత్తులు, లేపాక్షి ద్వారా వీటి విక్రయాలు, అంతర్జాతీయ గుర్తింపు పొందుతున్నాయి.
ప్రముఖ ఏపీ హస్తకళలు :
- శ్రీకాళహస్తి, పెడన కలంకారీ: సహజ సిద్ధమైన రంగులతో చేతితో వేసే పెన్ కలంకారీ మరియు బ్లాక్ ప్రింటింగ్
- ఏటికొప్పాక బొమ్మలు: లక్కతో తయారు చేసే పర్యావరణ హితమైన కొయ్య బొమ్మలు
- కొండపల్లి బొమ్మలు: తేలికపాటి పొనికి చెక్కతో చేసే అందమైన బొమ్మల కొలువు
- ఉదయగిరి చెక్క కత్తులు: ప్రత్యేకమైన డిజైన్లతో కూడిన చెక్కతో చేసే కళారూపాలు
వరి గడ్డితో అద్భుతాలు- రంగులు వాడకుండానే రమ్యమైన కళాఖండాలు
సాంప్రదాయ హస్తకళా వారసత్వానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ పుట్టినిల్లు: పవన్ కల్యాణ్