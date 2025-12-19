నారావారిపల్లి సమీపంలో చిరుత సంచారం - శబ్దాలు చేస్తూ బాణాసంచా కాల్చిన అధికారులు
శేషాచలం అటవీ సమీప గ్రామమైన నారావారిపల్లి సమీపంలో చిరుత సంచారం - నెమళ్ల కోసం చిరుత తరచూ వస్తోందని తెలిపిన స్థానికులు - గ్రామ సమీపంలో చిరుత ఉండడంతో భయాందోళనలో స్థానికులు
Leopard Spotted Near Naravaripalli in Tirupati District : తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరి మండలం శేషాచల అటవీ సమీప ప్రాంత గ్రామం నారావారిపల్లి సమీపంలో చిరుతపులి సంచారం కలకలం రేపింది. గ్రామ సమీపంలో చిరుత ఉండడంతో స్థానిక ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. నెమళ్ల కోసం చిరుత తరచూ వస్తుందని స్థానికులు తెలిపారు. అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో చిరుతను అడవి నుంచి గ్రామం వైపు రాకుండా శబ్దాలు చేస్తూ బాణసంచా కాలుస్తున్నారు.
శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో చిరుతపులి : మరోవైపు తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరి మండలంలోనే శ్రీనివాస మంగాపురం సమీపంలో ఉన్న శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో కొద్దిరోజుల క్రితమే చిరుతపులి సంచారం భక్తుల్లో భయాందోళన కలిగించింది. 150వ మెట్టు వద్ద చిరుత పాదముద్రలు కనిపించడంతో భక్తులు ఆందోళన చెందారు. ఒక మహిళ చిరుతను ప్రత్యక్షంగా చూసినట్లు తెలిపి వెంటనే టీటీడీ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చింది. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అటవీ శాఖ అధికారులు అక్కడకి చేరుకుని పాదముద్రలను పరిశీలించారు. పరిశీలన తర్వాత అక్కడ చిరుత సంచారం ఉన్నట్లు ధ్రువీకరించారు.
భక్తుల భద్రతకు టీటీడీ చర్యలు: అనంతరం అటవీ శాఖ అధికారులు, టీటీడీ సిబ్బంది కలిసి భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు. భద్రతా చర్యల్లో భాగంగా 800వ మెట్టు వద్ద, శ్రీవారి మెట్టు ప్రారంభ ప్రాంతంలో భక్తులను తాత్కాలికంగా ఆపివేశారు. తిరుమల మార్గంలో భక్తులను 100 నుంచి 150 మంది చొప్పున గుంపులుగా మాత్రమే అనుమతిస్తున్నారు. భక్తులు చిన్నపిల్లలను జాగ్రత్తగా పట్టుకొని వెళ్లాలని, వెళ్లేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారుల సూచించారు.
అటవీ శాఖ, టీటీడీ అధికారులు సంయుక్తంగా భక్తులకు పలు సూచనలు జారీ చేశారు. వారు సమూహాలుగా మాత్రమే వెళ్లాలని, ఒంటరిగా మెట్లు ఎక్కొద్దని సూచించారు. సిబ్బందితో సమన్వయం చేసుకుంటూ మెట్ల మార్గం ద్వారా తిరుమల చేరుకోవాలని తెలిపారు. చిరుతను గుర్తించి పట్టుకునేందుకు అటవీ అధికారులు ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తున్నారు.
తిరుమల భక్తులకు భయం లేదు: మరోవైపు భక్తుల భద్రత కోసం టీటీడీ అనేక చర్యలు తీసుకుంటోంది. తిరుమలకు కాలినడకన వెళ్లే భక్తులను చిరుత పులుల సంచారం ఎప్పటి నుంచో ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది. చిరుతలు ఎక్కువగా ఎస్వీయూ, ఎస్వీ అగ్రికల్చర్, ఎస్వీ వెటర్నరీ యూనివర్సిటీ పరిసరాల్లో సంచరిస్తుంటాయి. కొన్నిసార్లు ఇవి తిరుమల కాలిబాట మార్గంలోకి కూడా ప్రవేశిస్తాయి.
అలిపిరి మార్గంలో 40 సమస్యాత్మక ప్రదేశాలను వన్యప్రాణుల పర్యవేక్షణ బృందం గతంలోనే గుర్తించింది. నలుగురు బృందాలుగా ఏర్పడి, అలిపిరి ఏడో మైలు నుంచి తిరుపతిలోని బేస్స్టేషన్ల వరకు లైవ్, థర్మల్, సోలార్ కెమెరాలతో పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఒకవేళ చిరుతలు లేదా ఎలుగుబంట్లు భక్తుల సమీపానికి వస్తే వెంటనే వాకీటాకీల ద్వారా హెచ్చరికలు ఇస్తారు.
అదే విధంగా భక్తుల భద్రత కోసం అటవీ శాఖ 15 మంది సిబ్బందితో ప్రత్యేక బృందాన్ని సైతం ఏర్పాటు చేసింది. ఇందులో అటవీ, జూ, టీటీడీ విజిలెన్స్ అధికారులు ఉన్నారు. వీరు అత్యాధునిక పరికరాలతో చిరుతలు, ఎలుగుబంట్లు, ఏనుగుల కదలికలను గమనిస్తూ భక్తులను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. చిరుతలతో పాటు ఇతర జంతువుల పర్యవేక్షణ కోసం రెండు బేస్స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేశారు. సోలార్తో పనిచేసే ఏఐ ఆధారిత 35 లైవ్ కెమెరాలు, అలాగే 100 కెమెరా ట్రాప్లు అమర్చారు. వీటితో పాటు 24 వీడియో కెమెరాల ద్వారా కూడా చిరుతల సంచారాన్ని నిరంతరం గమనిస్తున్నారు.
