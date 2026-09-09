రాపూరు ఘాట్లో చిరుత సంచారం - సామాజిక మాధ్యమాల్లో వీడియో వైరల్
చిట్వేల్–రాపూరు ఘాట్లో చిరుతల హల్చల్ - రోడ్డుపైనే రెండు చిరుతలు వాహనదారుల్లో భయాందోళన - అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించిన అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 1:42 PM IST
Leopard Spotted at Rapur Chitvel Ghat Road: తిరుపతి జిల్లా రైల్వేకోడూరు నియోజకవర్గం పరిధిలోని చిట్వేలి - రాపూరు ఘాట్ రోడ్డులో చిరుత సంచారం కలకలం సృష్టించింది. మంగళవారం రాత్రి సుమారు 8 గంటల సమయంలో రెండు చిరుతలు దర్జాగా రోడ్డుపై సంచరించాయి. వాటిల్లో ఒకటి పెద్ద చిరుత కాగా మరోటి చిన్నదిగా ఉన్నట్లు ప్రయాణికులు వివరించారు. కాసేపు రోడ్డుపై తిరిగిన చిరుతలు అనంతరం ఘాట్ రోడ్డులోని రక్షణ గోడపై కూర్చున్నట్లు తెలుస్తుంది. అది అలా విశ్రాంతి తీసుకుంటుండగా కారులో వెళ్తున్న కొందరు వీడియో, ఫొటోలు తీసి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెట్టారు.
చీకట్లో ప్రయాణాలు వద్దు: వీడియో తీస్తుండగానే కొద్దిసేపటికి చిరుత అడవిలోకి వెళ్లిపోయింది. ఈ రహదారిలో గతంలోనూ పలుమార్లు చిరుతలు కనిపించాయి. చిట్వేలి ఎఫ్ఆర్వో ధీరజ్కుమార్ స్పందిస్తూ అటవీ ప్రాంతంలో 20 చిరుతలు ఓ పెద్దపులి సంచరిస్తున్నాయని ప్రయాణికులు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. సాయంత్రం 5 గంటల తర్వాత ఘాట్ రోడ్డులో బైకులను అనుమతించడం లేదన్నారు. చీకట్లో ప్రయాణాన్ని వాయిదా వేసుకోవాలని సూచించారు.
ఇటువంటి ఘటనలు తరచూ జరుగుతున్నాయని స్థానికులు తెలుపుతున్నారు. అయితే చిరుతలు ఇలా నడిరోడ్డుపై సంచరించడంతో వాహనదారులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. గత నెల రోజుల క్రితం కూడా ఇదే ప్రాంతంలో చిరుతలు వాహనదారుల కంటపడ్డాయి. చిట్వేల్–రాపూరు ఘాట్ మార్గంలో చిరుతల సంచారం పెరుగుతుండటంతో ఈ మార్గంలో ప్రయాణించే వాహనదారులు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా రాత్రి వేళల్లో ద్విచక్ర వాహనదారులు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని అటవీశాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
అలా వెళ్లిపోవడమే ఉత్తమం: అత్యవసరం కాని సమయంలో రాత్రివేళల్లో ద్విచక్ర వాహనాలపై ఈ ఘాట్ మార్గంలో ప్రయాణించకుండా ఉండటమే మంచిదని అధికారులు చెబుతున్నారు. చిరుతలు ఎప్పుడు, ఎక్కడి నుంచి రోడ్డుపైకి వస్తాయో తెలియని పరిస్థితి నెలకొందని అందుకే చిట్వేల్ నుంచి రాపూరుకు వెళ్లే వాహనదారులు, అలాగే రాపూరు నుంచి చిట్వేల్ వైపు వచ్చే ప్రయాణికులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. రోడ్డుపై చిరుత కనిపిస్తే వాహనాన్ని ఆపి దగ్గరకు వెళ్లకూడదని, హారన్ మోగించి తరిమే ప్రయత్నం చేయొద్దని, దూరం నుంచి సురక్షితంగా వెళ్లిపోవడం ఉత్తమమని అటవీశాఖ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
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