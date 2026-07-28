తిరుపతిలో చిరుతపులి కలకలం - భయాందోళనలో స్థానికులు
చిరుత కోసం డ్రోన్ కెమెరాలు, ట్రాప్ కెమెరాలు, బోన్లు ఏర్పాటు చేసి ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు చర్యలు - స్థానికులను అప్రమత్తం చేస్తూ చిరుత సంచారంపై అటవీశాఖ ఫ్లెక్సీల ఏర్పాటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 4:46 PM IST
Leopard Sighting At Tirupati : తిరుపతి గ్రాండ్ వర్డల్ ప్రాంతంలో చిరుత పులి సంచారంతో స్ధానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఉపాధ్యాయ నగర్ అటవీ ప్రాంతంలోని పిట్టగోడపై చిరుత కూర్చొని ఉండటంతో స్థానికులు అటవీశాఖ అధికారులకు తెలియజేశారు. అటవీ శాఖ అధికారులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని టపాసులు పేలుస్తూ, కేకలు వేస్తూ చిరుతను అడవిలోకి తరిమారు.
గత నెల రోజులుగా శేషాచల అడవుల నుంచి ఆహారం, నీటి కోసం వస్తున్న చిరుతలు ఉపాధ్యాయ నగర్, శ్రీనివాస మంగాపురం, అవిలాల, రామచంద్రాపురం పరిసర ప్రాంతాల్లో తరచుగా కనిపిస్తున్నాయి. అటవీ శాఖ అధికారులు ఈ ప్రాంతాల్లో డ్రోన్ కెమెరాలు, ట్రాప్ కెమెరాలు, బోన్లు ఏర్పాటు చేసి ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. స్థానికులను అప్రమత్తం చేస్తూ చిరుత సంచారంపై అటవీశాఖ ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేసింది.
చిరుతపులి ఎదురుపడితే ఇలా చేయాలి: చిరుతపులి ఎదురుపడితే రెండు చేతులు పైకి లేపి గట్టిగా అరవాలి. అప్పుడు తనకంటే ఎక్కువ ఎత్తు ఉన్న జంతువు ఉందన్న భ్రమలో పక్కకు తప్పుకునే అవకాశాలున్నాయి. అడవి జంతువుల సైకాలజీ ప్రకారం ఆకారంలో తనకంటే పెద్దగా ఉన్న జంతువులపై సాధారణంగా అవి దాడికి దిగవు. చిరుతపులి ఎదురు పడినప్పుడు వెనుదిరిగి పరుగెత్తకూడదు. పొదల చాటున దాక్కోవడంతో దాడి చేసే ప్రమాదాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. పారిపోతే దాడి చేస్తుందనీ కచ్చితంగా చెప్పలేం. అది దాడి చేయాలని నిర్ణయించుకుంటే మాత్రం ఎంత దూరమైనా పరుగెత్తగలదు.
చిరుతపులుల స్వభావం :
చిరుత పులులు పిల్లి జాతికి చెందినవి. ప్రతి చిరుతపులికి దాని చర్మంపై ప్రత్యేకంగా చుక్కలు ఉంటాయి. ఒకే రకం చుక్కలు అన్ని చిరుతలకు ఉండవు. చిరుతపులులు ఒంటరిగానే జీవిస్తాయి. పిల్లలు పెద్దయ్యే వరకు మాత్రమే వాటితో ఉంటాయి. ఇవి సాధారణంగా రాతి నిర్మాణాలు, దట్టమైన అటవీ ప్రాంతాల్లో నివాసం ఉంటాయి. చిరుతపులులు చాలా అరుదుగా మనుషులను తినేవిగా మారతాయి. అవి తమను తాము రక్షించుకోవడానికి దాడి చేస్తాయే కానీ ఆహారం కోసం మనుషులపై దాడి చేయడం చాలా అరుదు. మంట లేదా నిప్పు వెలిగించడం వల్ల కూడా చిరుతపులులు దరిదాపులకు రావు. గిరిజనులు ఈ పద్ధతిని చాలా ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో గిరిజనులు చిరుత దాడులను ధైర్యంగా ఎదుర్కొని ప్రాణాలు కాపాడుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి. దీనికి ఎంతో సమయస్పూర్తి, ధైర్యం కావాలి.
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