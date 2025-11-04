కుక్కలు పెంచుకుంటున్నారా? జాగ్రత్త - చిరుతలొస్తాయ్!
తిరుపతి నగర పరిధిలో పెరిగిన చిరుతల సంచారం - ఆందోళనలో ప్రజలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2025 at 11:42 AM IST
Leopard Roaming in Tirupathi : తిరుపతి నగర పరిధిలో చిరుతల సంచారం స్థానికులను కలవరపెడుతోంది. అటవీ ప్రాంతానికి సమీపంలో నివసించే ప్రజలు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాల్సి వస్తోంది. వీధుల్లో, ఇళ్లలో కుక్కలు పెంచుతుంటే గనక మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే. ఎందుకంటే వీధి కుక్కలే చిరుతల ఇష్టమైన ఆహారం కాబట్టి. ఇంటికి కాపలాగా, మనకు రక్షణగా ఉంటుందనుకుంటున్న కుక్కే చిరుతలను ఆహ్వానిస్తోందన్న విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి.
మనుషుల పై ఎప్పుడంటే : 8 నుంచి 10 సంవత్సరాలు దాటిన చిరుతల కోర దంతాలు రాలిపోతుంటాయి. ఈ కారణం చేత అవి వేటాడి మాంసాన్ని తినే అవకాశం ఉండదు. అలాంటి సమయంలో చిన్న పిల్లలు సులభంగా దొరికిపోయే మనుషుల పై దాడి చేసి తినేందుకు ప్రయత్నం చేస్తాయి. సాధారణంగా తల్లి చిరుతలు తన పిల్లలకు రెండేళ్ల వయసు వచ్చే వరకు సంరక్షిస్తాయి. అలానే వాటికి వేటాడటం నేర్పిస్తాయి. కానీ తక్కువ సమయంలో తల్లి నుంచి వేరు పడే పిల్లలు మనుగడ కోసం మానవుల పై దాడి చేసేందుకు యత్నిస్తాయి.
అటవీశాఖ ఏర్పాట్లు ఇలా : చిరుతలు, ఎలుగుబంట్లు, ఏనుగుల సంచారం పై సమాచారం ఎప్పటికప్పుడు తమకు అందజేయాలని అటవీశాఖ సూచిస్తోంది. అప్పుడు వెంటనే రక్షణ చర్యలు చేపట్టేలా వైల్డ్ లైఫ్ పర్యవేక్షణ (మానిటరింగ్) సెల్కు సంబంధించిన రక్షణ బృందం రంగంలోకి దిగుతుందని అంటున్నారు. అటవీ జంతువులను కట్టి చేసేందుకు 15 మంది సుశిక్షితులైన సిబ్బందితో కూడిన బృందాన్ని అటవీశాఖ ఏర్పాటు చేసింది.
భూపాల్ హౌసింగ్ కాలనీలో ప్రవేశం : మంగళం అటవీ ప్రాంతానికి దాపుగా ఉండే భూపాల్ హౌసింగ్ కాలనీలోకి సోమవారం తెల్లవారుజామున చిరుతపులి ప్రవేశించింది. సమీపంలోని ఓ ఇంట్లో కట్టేసి ఉన్న కుక్కపై దాడి చేసి హతమార్చింది. ఈ ఘటన సంబంధించిన దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాలో నమోదయ్యాయి. అటవీశాఖ అధికారులు చిరుత జాడ కోసం గాలిస్తున్నారు. కెమెరా ట్రాప్లు ఏర్పాటు చేస్తామని వెల్లడించారు.
సంచారం ఇలా:
- అలిపిరి, శ్రీవారి మెట్టు, అవ్వాచారికోన, పాపనాశనం డ్యామ్ తూర్పుభాగం, మామండూరు, చైతన్యపురం, తలకోన, కల్యాణీ డ్యామ్ పరిధిలో ఎక్కువ శాతం చిరుతలు సంచరిస్తున్నాయి.
- జూపార్కు నుంచి మొదలుకొని మంగళం వరకు ఉన్న అటవీ దిగువ భాగంలో 10 వరకు సంచరిస్తున్నాయి.
- నగర పరిధిలో అటవీ సరిహద్దు ప్రాంతాలైన ఎస్వీయూ, ఎస్వీ వెటర్నరీ, ఎస్వీ అగ్రికల్చరల్, వేదిక్ యూనివర్సిటీల పరిధితోపాటు, సైన్స్ సెంటర్, జూపార్కు, నగరశివారు ప్రాంతాలైన జీవకోన, తిమ్మినాయుడుపాలెం దళితవాడ, భూపాల్ హౌసింగ్కాలనీ, కేంద్రీయ ఎర్రచందనం గోదాములు, మంగళం వరకు.
పెరిగిన సంతతి : ఎస్వీ నేషనల్ పార్కు, ఎస్వీ అభయారణ్యం పరిధి 500 చదరపు కిలో మీటర్లలో చిరుత పులుల సంతతి పెరిగింది. అటవీశాఖ గణనలో చిరుతలు 30 పైగా గుర్తించారు. ఈ ప్రాంతానికి ఆవలి వైపు మరో 20 ఉన్నవి.
- తిరుపతి డీఎఫ్వో : 94408 10069
- రేంజర్ : 79815 85207
