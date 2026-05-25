ఎస్వీ పశువైద్య విశ్వవిద్యాలయంలో చిరుత కలకలం

వర్సిటీలోని గర్భకోశ వ్యాధుల విభాగంలోకి చొరబడిన చిరుతపులి - మూడు గంటలపాటు శ్రమించి బంధించిన అటవీశాఖ అధికారులు - వైద్యపరీక్షల తర్వాత చిరుతను అడవిలో వదలనున్న అధికారులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 4:40 PM IST

Leopard in SV Veterinary University Tirupati: తిరుపతిలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర పశువైద్య విశ్వవిద్యాలయంలో సోమవారం ఉదయం చిరుత కలకలం రేపింది. పశువైద్య కళాశాలలోని గర్భకోశ వ్యాధులు, మెడిసిన్ విభాగంలోకి చొరబడిన చిరుతను చూసి ఉద్యోగులు, అధ్యాపకులు ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు గురయ్యారు. సిబ్బంది సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి చిరుతను బాత్‌రూంలో బంధించడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. అటవీశాఖ ప్రత్యేక బృందాలు 3 గంటల పాటు శ్రమించి చివరకు దాన్ని బంధించి తరలించాయి.

తాళం తీసిన అటెండర్‌కు ఎదురైన భయానక దృశ్యం: సోమవారం ఉదయం విధులకు హాజరైన ఓ మహిళా అటెండర్ ఎప్పటిలాగే గర్భకోశ వ్యాధుల విభాగం తాళాలు తీసి లోపలికి వెళ్లి శుభ్రం చేస్తున్నారు. అంతలోనే గదిలో ఓ మూలన పడుకుని ఉన్న చిరుతను గమనించారు. క్షణం ఆలస్యం చేయకుండా భయంతో కేకలు వేస్తూ బయటకు పరుగులు తీశారు. ఆమె కేకలు విన్న తోటి సిబ్బంది, అధ్యాపకులు అక్కడికి చేరుకొని విషయం తెలుసుకున్నారు.

భీకరంగా గాండ్రిస్తూ సిబ్బందిని వెంబడింపు: అధ్యాపకులు ధైర్యం చేసి విభాగంలోకి వెళ్లి పరిశీలించే ప్రయత్నం చేశారు. అప్పటికే అప్రమత్తమైన చిరుత భీకర శబ్దాలు చేస్తూ వారిపైకి దూసుకొచ్చింది. దీంతో అధ్యాపకులు, సిబ్బంది వెనక్కి తగ్గి పెద్దగా కేకలు వేస్తూ, స్టీల్ బకెట్లను నేలకేసి కొట్టారు. ఆ శబ్దాలకు బెదిరిన చిరుత అక్కడే ఉన్న బాత్‌రూంలోకి దూరింది. వెంటనే సిబ్బంది చాకచక్యంగా బాత్‌రూం తలుపులు బయట నుంచి వేసి గడియ పెట్టేశారు.

3 గంటల పాటు సాగిన రెస్క్యూ ఆపరేషన్​: సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అటవీశాఖ, ఎస్వీ జూ పార్క్ అధికారులు వలలు, ట్రాంక్విలైజర్ గన్స్, ప్రత్యేక బోనుతో వర్సిటీకి చేరుకున్నారు. పశువైద్యులు, జంతు సంరక్షణ నిపుణులతో కూడిన ప్రత్యేక బృందం రంగంలోకి దిగింది. బాత్‌రూం కిటికీ నుంచి చిరుత కదలికలను గమనించిన అధికారులు, అది అలసిపోయే వరకు వేచి చూశారు. సుమారు మూడు గంటల పాటు జాగ్రత్తగా చేపట్టిన ఆపరేషన్‌లో మత్తుమందు ఇచ్చి చిరుతను బోనులోకి సురక్షితంగా బంధించారు. అనంతరం దాన్ని సమీప అటవీ ప్రాంతానికి తరలించారు.

నాలుగేళ్లలో మూడో చిరుత - భయాందోళనలో విద్యార్థులు: శ్రీ వేంకటేశ్వర పశువైద్య విశ్వవిద్యాలయ ఆవరణలో గత నాలుగైదేళ్లుగా 3 చిరుతలు సంచరిస్తున్నట్లు అటవీశాఖ అధికారులు గుర్తించారు. శేషాచలం అటవీ ప్రాంతానికి ఆనుకొని ఉండటంతో తరచూ వన్యప్రాణులు వర్సిటీలోకి వస్తున్నాయి. గతంలో ఒక చిరుతను బంధించి అడవుల్లో వదిలిపెట్టగా, తాజాగా సోమవారం మరో చిరుతను పట్టుకున్నారు. ఈ వర్సిటీలో వేలాది మంది విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు, సిబ్బంది నిత్యం సంచరిస్తుంటారు. తరచూ చిరుతలు కనిపిస్తుండటంతో అందరూ భయాందోళనకు గురవుతున్నారు.

అప్రమత్తమైన యంత్రాంగం - పహారా పెంపు: ఘటనపై వర్సిటీ రిజిస్ట్రార్ స్పందిస్తూ, "విద్యార్థులు, సిబ్బంది భద్రతే మా ప్రథమ ప్రాధాన్యం. అటవీశాఖతో సమన్వయం చేసుకొని వర్సిటీ చుట్టూ కంచె ఏర్పాటు, రాత్రి పూట పహారా పెంచుతాం. సీసీ కెమెరాల సంఖ్యను కూడా పెంచాలని నిర్ణయించాం" అని తెలిపారు. అటవీశాఖ అధికారులు మాట్లాడుతూ, వర్సిటీ ఆవరణలో మరో చిరుత సంచారం ఉన్నట్లు అనుమానిస్తున్నామని, కెమెరా ట్రాప్‌లు ఏర్పాటు చేసి నిఘా ఉంచుతామని చెప్పారు.

