ఈ నాలుగు జిల్లాల వారు జాగ్రత్త - చిరుతలు కనిపిస్తే ఇలా తప్పించుకోండి

ఉమ్మడి మెదక్, వికారాబాద్ జిల్లాల్లోని అటవీ సమీపంలోని పల్లెల్లోని జీవాలపై దాడులు చేస్తున్న చిరుతలు - ఆహారం లభించక పశువుల కొట్టాలపై దాడులు - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రెండేళ్లలో గ్రామాల్లోని 175 జీవాలపై దాడులు

Cheetah Alert In Telangana
Cheetah Alert In Telangana (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 19, 2025 at 3:02 PM IST

Cheetah Alert In Telangana : చిరుత అనగానే అందరి ముఖంలో భయం కనిపిస్తుంది. కనిపిస్తే చాలు కాళ్లకు పని చెప్పడం కూడా వృధానే. అతి వేగంగా దాడి చేసే స్వభావం దీనిది. ఉమ్మడి మెదక్, వికారాబాద్ జిల్లాల్లోని అటవీ ప్రాంతాల సమీపంలోని పల్లెల్లోని జీవాలపై తరచూ దాడి ఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. దీనికి తోడు చేగుంట మండలంలో రెండు చిరుతలు మృతి చెందాయి. ఈ నేపథ్యంలో అవెందుకు బయటికి వస్తున్నాయి, ఎక్కడెక్కడ ఎక్కువగా సంచరిస్తున్నాయి, వాటి జీవనశైలి మెదక్ డీఎఫ్​ఓ జోజి ఇలా వివరించారు.

సమాచారం ఇస్తే : చిరుత ఉన్నట్లు సమాచారం ఇస్తే అటవీ అధికారులు వచ్చి వాటి పాదముద్రలు పరిశీలిస్తారు. హైదరాబాద్ నెహ్రూ జువలాజికల్ పార్కు రెస్క్యూటీమ్​ సహకారంతో మత్తు ఇంజెక్షన్​ ఇచ్చి బంధిస్తారు. బోనైనా ఏర్పాటు చేస్తారు.

తినేది 2 కిలోలే : ఇవి కేవలం 2 కిలోల మాంసం మాత్రమే తింటాయి. ఒక సారి తింటే నాలుగు రోజుల వరకు ఆహారం కోసం వేటాడవు.

ఎందుకు బయటకు వస్తాయంటే : అడవుల్లో ఆహారం సరిగా లభించక పశువుల కొట్టాలపై దాడి చేస్తున్నాయి. లేదా అడవికి సమీపంలోకి వచ్చే గొర్రె, మేక పిల్లలను మాత్రమే ఎత్తుకెళ్లి తింటాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. రెండేళ్లలో నాలుగు జిల్లాల్లో 175 జీవాలను చంపేశాయి.

ప్రయాణం ఇలా : చిరుత ఆహారం కోసం రోజూ 25 కిలోమీటర్ల వరకు పయనిస్తుంది. అడవిలో రాత్రి వేళ మాత్రమే ప్రయాణాలు సాగిస్తాయి. ఇద్దరు, ముగ్గురు ఉంటే దగ్గరకు రావు. ఒంటరిగా కనిపిస్తే దాడి చేస్తాయి.

ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుందాం :

  • చిరుత వచ్చే సందర్భాల్లో అలారంలా నెమళ్లు అరుస్తూ హెచ్చరిస్తాయి.
  • అడవిలోకి ఒంటరిగా వెళ్లరాదు. కనీసం ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉండాలి. బలమైన వెదురు కర్ర చేతిలో ఉంచుకోవాలి.
  • చిరుతలు ఎదురుపడితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పరుగెత్తకూడదు. వాటి కళ్లలోకి చూడొద్దు. వీపు భాగం అస్సలు చూపించొద్దు.
  • నిల్చొని ఉండటం తప్పనిసరి. ఒక వేళ వంగితే జంతువు అనుకుని మనిషి వెనుకభాగంపై పంజా విసురుతుంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని భయపడకుండా నిలబడే ఉండాలి.
  • వీటికి వినికిడి, చూపు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎవరైనా వస్తే దూరంగా పోతాయి.
  • మన ముఖం వాటి వైపే ఉండాలి. వెనక్కి ఒక్కో అడుగేస్తూ మెల్లిగా వాటికి దూరంగా జరిగి చివరకు తప్పించుకోవాలి.

ఎక్కడెక్కడ ప్రమాదకరం :

  • మెదక్ : నర్సాపూర్, రామాయంపేట, చిన్నశంకరంపేట, పెద్దశంకరంపేట, చేగుంట, నార్సింగి, వెల్దుర్తి
  • సంగారెడ్డి : నారాయణఖేడ్, జహీరాబాద్, గుమ్మడిదల, కల్హేర్
  • సిద్దిపేట : దౌల్తాబాద్, రాయపోల్
  • వికారాబాద్ : పెద్దేముల్, అనంతగిరి వికారాబాద్

ఎక్కడ నివసిస్తాయంటే : దట్టమైన అటవీ ప్రాంతాల్లో గుహల్లో జీవిస్తాయి. చేగుంట, తూప్రాన్, చిన్న శంకరంపేట, రామాయంపేట, నార్సింగి, నారాయణఖేడ్ ప్రాంతాల్లో గుట్టలు ఎక్కువగా ఉండటంతో చిరుతలు ఇక్కడే నివాసం ఏర్పర్చుకున్నాయి.

వీటినే ఎక్కువగా తింటాయి : కొండగొర్రెలు, దుప్పులు, సాంబార్​లు, తోడేళ్లు, నక్కలు, కుక్కలు, కృష్ణజింకలు, మనుబోతులు, అడవి పందులు, కుందేళ్లు వంటి జంతువులను ఎక్కువగా తింటాయి.

సుమారు 27 వరకు : ఉమ్మడి మెదక్, వికారాబాద్ జిల్లాలో సుమారు 27 వరకు చిరుత పులులు ఉన్నాయని అటవీశాఖ అధికారులు గుర్తించారు.

