పొలం పని చేసుకుంటున్న మహిళా రైతుపై చిరుత దాడి - భయం నీడలో పల్లెలు

Leopard Attack On Three People: అనంతపురం జిల్లాలో చిరుత దాడి చేయడంతో ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. బుక్కరాయసముద్రం మండలం పరిధిలోని సంజీవపురం, బొందలవాడ గ్రామాల్లో కొన్ని రోజులుగా చిరుత సంచరిస్తోంది. సంజీవపురం గ్రామ శివారులో ఆదిలక్ష్మి అనే వృద్ధురాలు తన భర్తతో కలిసి మొక్కజొన్న తోటలో పొలానికి నీళ్లు పెడుతుండగా వెనుక నుంచి వచ్చిన చిరుతపులి ఆమెపై దాడి చేసింది. అప్రమత్తమైన వృద్ధురాలు పారతో చిరుతపులిని కొట్టడంతో ఆమెను వదిలేసి పారిపోయింది.
సమీపంలో ఉన్న బొందలవాడ గ్రామంలో గొర్రెల కాపరి లక్ష్మీదేవిపై, అక్కడే పొలాల్లో పనిచేస్తున్న కునంకి నాయుడు అనే వ్యక్తి పై చిరుత దాడి చేసింది. ఈ దాడిలో ఇద్దరు మహిళలు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వారిని చికిత్స నిమిత్తం స్థానికులు అనంతపురం ఆసుపత్రికి తరలించారు. కునంకి నాయుడు నార్పల ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. చిరుత సంచారంతో సమీప గ్రామాల ప్రజలు భయాందోళన చెందుతున్నారు. అటవీ శాఖ అధికారులు చిరుత పులిని పట్టుకుని బంధించాలని గ్రామస్థులు కోరుతున్నారు.
ఈ సందర్భాల్లో చిరుతలు జనావాసాల్లోకి: దేశంలో పులుల సంతతి ఎక్కువగా ఉంది. వాటి కంటే చిరుతలు మరిన్ని ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అన్ని ప్రాంతాల్లో చిరుతపులి జాతి విస్తరించి ఉంది. పెద్దపులులతో పోలిస్తే 1:8 నిష్పత్తిలో వీటి సంఖ్య ఉంటుంది. కవ్వాల్లో చిరుతల సంఖ్య సుమారు 100 వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది. ఆవాసాలు దెబ్బతినడం, వేట, నీళ్లు దొరకని సందర్భాల్లో చిరుతలు జనావాసాల్లోకి వస్తాయి. మనుషులే వాటి మనుగడను దెబ్బ తీస్తున్నారు.
ఇలాంటి సమయంలో జంతువులు, మనుషుల మధ్య ఘర్షణ చోటు చేసుకుంటోంది. అడవిలో మనుషుల సంచారం పెరగడం, వాటి ఆవాసాలను మనుషులే నాశనం చేయడంతో జంతువులు ఆహారాన్ని వెతుక్కుంటూ మైదాన ప్రాంతాల బాట పడుతున్నాయి. జనాల మధ్యకు వచ్చిన చిరుతను బంధించడం అంత సులువు కాదు.
చిరుతపులి ఎదురుపడితే ఇలా చేయాలి: చిరుతపులి ఎదురుపడితే రెండు చేతులు పైకి లేపి గట్టిగా అరవాలి. అప్పుడు తనకంటే ఎక్కువ ఎత్తు ఉన్న జంతువు ఉందన్న భ్రమలో పక్కకు తప్పుకునే అవకాశాలున్నాయి. అడవి జంతువుల సైకాలజీ ప్రకారం ఆకారంలో తనకంటే పెద్దగా ఉన్న జంతువులపై సాధారణంగా అవి దాడికి దిగవు. చిరుతపులి ఎదురు పడినప్పుడు వెనుదిరిగి పరుగెత్తకూడదు. పొదల చాటున దాక్కోవడంతో దాడి చేసే ప్రమాదాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. పారిపోతే దాడి చేస్తుందనీ కచ్చితంగా చెప్పలేం. అది దాడి చేయాలని నిర్ణయించుకుంటే మాత్రం ఎంత దూరమైనా పరుగెత్తగలదు.
చిరుత ఎదురు పడితే భయంతో పరుగెత్తవద్దు. అది కాస్త దూరంలో ఉన్నప్పటికీ ధైర్యంగా నిలబడి చేతులు పైకి ఎత్తి దానిపై కన్నేసి నెమ్మదిగా వెనక్కి నడవాలి. చాలా దగ్గరగా ఎదురుపడితే మాత్రం చేతులు పైకి ఎత్తి బిగ్గరగా అరుస్తూ నెమ్మదిగా వెనక్కి నడవాలి తప్ప వెనుదిరిగి పరుగు తీయవద్దు. చిరుతలు కనిపించినప్పుడు భయంతో కొందరు సమీపంలోని చెట్లు ఎక్కడానికి ప్రయత్నిస్తారు. అలా చేయడం వల్ల ప్రయోజనం ఉండదు. చిరుతపులి చెట్టు సులువుగా ఎక్కి దాడి చేయగలదు. తరచూ అడవికి వెళ్లే వారు, అటవీ ప్రాంతానికి సమీపంలో నివసించే వారు వెనక భాగంలో మాస్కులు ధరించడంతో చిరుత దాడి నుంచి తప్పించుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
