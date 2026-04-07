గండికోటలో రెండు మేకలను చంపేసి - మరో రెండింటిని ఎత్తుకెళ్లిన చిరుతలు

గండికోటలో కలకలం రేపుతున్న చిరుత పులులు - మేకల మందపై దాడి చేయడంతో రెండు మేకలు మృతి - పెన్నా లోయ సమీపంలో 2 పెద్ద చిరుతలు, 2 చిన్న చిరుతలు సంచరిస్తున్నాయన్న స్థానికులు

Leopard Attack on Two Goats At Gandikota Fort
Published : April 7, 2026 at 7:32 PM IST

Leopard Attack on Two Goats in Gandikota Fort At YSR Kadapa District: ఇటీవల రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో పులుల సంచారం ఎక్కువైంది. అడవుల నుంచి జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. పశువులపై దాడి చేసి చంపేస్తున్నాయి. దీంతో ప్రజలు భయాందోళనలకు గురవుతున్నాయి. తాజాగా వైఎస్సార్ కడప జిల్లా జమ్మలమడుగు మండలంలోని ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రమైన గండికోటలో చిరుత పులుల సంచారం తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. మేకల మందపై చిరుతలు దాడి చేయడంతో రెండు మేకలు మృతి చెందాయి. దాంతో పశువుల కాపరులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు.

చిరుత పులుల దాడిలో రెండు మేకలు మృతి: పర్యాటక కేంద్రమైన గండికోట పరిసర ప్రాంతాల్లో రెండు చిరుతపులులు మేకల మందపై దాడి చేశాయి. ఈ దాడిలో రెండు మేకలు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, మరో రెండు మేకలు గాయపడ్డాయి. ఇంకా రెండు మేకలను చిరుతలు లాక్కెళ్లినట్లు స్థానిక పశువుల కాపర్లు తెలిపారు. గండికోట పెన్నా లోయ సమీపంలో రెండు పెద్ద చిరుతలు, మరో రెండు చిన్న చిరుతలు సంచరిస్తున్నట్లు వారు చెబుతున్నారు. చిరుతల సంచారం కారణంగా పశువుల కాపరులు తమ మేకల మందలను బయటకు తీసుకెళ్లడానికి భయపడుతున్నారు. మృతి చెందిన రెండు మేకలను పంచనామా కోసం జమ్మలమడుగులోని పశు వైద్యశాలకు అధికారులు తరలించారు.

కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం: వైఎస్సార్ జిల్లా జమ్మలమడుగు మండలం గండికోట కొట్టాలపల్లె శివారులో గతంలోనూ చిరుత పులి సంచారం కలకలం రేపింది. చిరుతను చూసినట్లు అక్కడి గొర్రెల కాపరులు తెలిపారు. వారు పెంచుకుంటున్న నాలుగు మేక పిల్లలను చిరుత కొరికి హతమార్చింది.

ఇటీవల పోలవరం జిల్లాలో: ఇదిలావుంటే పోలవరంలో జిల్లాలో పెద్దపులి అలజడి ఆగలేదు. ఇటీవల కొన్ని రోజులపాటు ప్రజలందరినీ భయాందోళనకు గురి చేసిన పెద్దపులిని అటవీశాఖ అధికారులు పట్టుకుని అడవిలో వదిలి పెట్టారు. కానీ మళ్లీ కొన్ని రోజులకు పెద్దపులి అదే ప్రాంతానికి తిరిగి వచ్చేసింది. ఇప్పుడు పలు గ్రామాల్లో తిరుగుతూ పశువులపై దాడి చేస్తోంది. దీంతో ప్రజలంతా భయాందోళనకు గురవుతున్నారు.

పోలవరం జిల్లా మన్యం ప్రాంతంలోని సంచరించిన పెద్దపులి తూర్పుగోదావరి జిల్లా మైదాన ప్రాంతంలోకి ప్రవేశించింది.‌ దేవీపట్నం మండలం నేలకోట కొండల మీదుగా సీతానగరం మండలం పెద్దకొండెపూడికి చేరింది. ఆ తర్వాత ఉదయం పూట మళ్లీ అక్కడ నుంచి పొలాల్లో నడుచుకుంటూ చిన్నకొండేపూడికి చేరింది. చిన్నకొండెపూడి వద్ద పొలాల్లో పులి దర్జాగా నడుచుకుంటూ వెళుతున్న దృశ్యాలు అటవీ శాఖ బృందాలు చిత్రీకరించాయి. అలాగే గుంతలో పులి నక్కుతూ కనిపించిన దృశ్యాలు ఆసక్తికరంగా మారాయి. గత ఫిబ్రవరి నెలలో పశ్చిమగోదావరి జిల్లా వైపు నుంచి గోదావరి దాటి పెద్దపులి సీతానగరం మండలం చిన్నకొండెపూడి చేరింది. ఇప్పుడు కూడా అదే గ్రామానికి రావడంతో స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళన చెందుతున్నారు.

