అంగన్వాడీలో గన్నేరు ఆకులతో పప్పు - సగం తిన్నాక గుర్తింపు - ఆసుపత్రికి బాధితుల తరలింపు
అంగన్వాడీలో పొరపాటున గన్నేరు ఆకులు కోసి పప్పు - వంటలో ఉడకని గన్నేరు ఆకును చూసి గుర్తింపు - విచారణ జరిపి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకుంటామన్న ఐసీడీఎస్ సీడీపీవో సత్యవతి
Published : September 4, 2026 at 10:39 AM IST
Oleander Leaves for Lunch : ఖమ్మం జిల్లా సత్తుపల్లి మండలం కిష్టారంలోని అంగన్వాడీ కేంద్రం 3లో గన్నేరు ఆకులు కలిసిన పప్పు, అన్నం తిన్న ముగ్గురు పిల్లలు, ఇద్దరు మహిళలు అస్వస్థతకు గురైన ఘటన గురువారం వెలుగులోకి వచ్చింది. బాధితుల వివరాల ప్రకారం, కేంద్రం హెల్పర్ నాగమణి అనారోగ్యం కారణంగా సెలవులో ఉండటంతో టీచర్ కృష్ణ కుమారి స్థానిక మహిళ దార్ల సరోజిని సహాయంతో భోజనం చేయిస్తున్నారు. ఈ నెల 1న కేంద్రం ఆవరణలోని పోషకాహార తోటలో బచ్చలి, గోంగూర ఆకులను కోస్తున్నప్పుడు సరోజిని పొరపాటున గన్నేరు ఆకులను కూడా కోసి పప్పులో వేసి వండారు.
ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చేర్పించి చికిత్స : పట్ర స్వప్న అనే మహిళ ఆ భోజనాన్ని తన కుమారుడు యశ్వంత్, తన మరిది కుమారుడు రియాన్స్లకు తినిపించడంతో పాటు ఆమె కూడా తిన్నారు. అలాగే తోట కుమారి అనే మహిళ తన మనవరాలు తన్మయికి తినిపించి, ఆమె కూడా ఆ భోజనాన్ని తిన్నారు. వంటలో సరిగ్గా ఉడకని ఒక ఆకును చూసి, అది గన్నేరు ఆకు అని స్వప్న గుర్తించారు. ఆ తర్వాత కాసేపటికే ఆ పిల్లలు, మహిళలు నీరసపడిపోవడంతో వెంటనే వారిని సత్తుపల్లిలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి, ఆపై ఖమ్మంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు.
సెక్టార్ సూపర్ వైజర్ రజిని ఈ విషయాన్ని సీడీపీవో సత్యవతి దృష్టికి తీసుకెళ్లగా, వారి పర్యవేక్షణలో వైద్య చికిత్స అందించారు. ఐసీడీఎస్ డీడబ్ల్యూవో ప్రమీల ఈసీజీ, రక్త పరీక్షలు చేయించారు. కానీ వాటిలో ఏమీ తేలలేదు. ప్రస్తుతం వారందరూ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. దీనిపై విచారణ జరిపి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకుంటామని ఐసీడీఎస్ సీడీపీవో సత్యవతి తెలిపారు. హెల్పర్ అందుబాటులో లేకపోవడంతో రోజుకు రూ.100 ఇస్తానని టీచర్ చెప్పడంతో వంట చేయడానికి వెళ్లానని సరోజిని చెబుతున్నారు. ఆకు కూరల మధ్య పెరుగుతున్న గన్నేరు ఆకులను పొరపాటున కోసి వంటలో వాడానని, కావాలని అలా చేయలేదని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
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