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తాతా మధు, నవీన్‌కుమార్‌రెడ్డి సస్పెండ్‌ - ప్రకటించిన మండలి ఛైర్మన్‌

శాసన మండలిలో తాతా మధు, నవీన్‌కుమార్‌రెడ్డిని సస్పెండ్‌ చేయాలని తీర్మానం ప్రవేశపెట్టిన మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు - మూజువాణి పద్దతిలో ఓటింగ్‌ నిర్వహించిన ఛైర్మన్‌ - సెషన్‌ మొత్తానికి సస్పెండ్‌ చేసినట్టు ప్రకటించిన ఛైర్మన్‌

Council Chairman Gutta Sukhender Reddy
మండలి ఛైర్మన్‌ గుత్తా సుఖేందర్‌రెడ్డి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 8, 2026 at 6:05 PM IST

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Updated : September 8, 2026 at 6:36 PM IST

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Thatha Madhu and Naveen Kumar Reddy Suspended : శాసనసభ స్పీకర్‌పై అనుచిత వ్యాఖ్యల వ్యవహారంలో బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్సీలు తాతా మధు, నవీన్‌కుమార్‌రెడ్డిపై మండలి ఛైర్మన్‌ గుత్తా సుఖేందర్‌రెడ్డి సస్పెన్షన్‌ వేటు వేశారు. ఇద్దరినీ సస్పెండ్‌ చేయాలని శాసనమండలిలో మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు తీర్మానం ప్రవేశపెట్టారు. దీనిపై మూజువాణి పద్ధతిలో ఓటింగ్‌ నిర్వహించిన ఛైర్మన్‌ సెషన్‌ మొత్తానికి ఇద్దరు ఎమ్మెల్సీలను సస్పెండ్‌ చేసినట్లు ప్రకటించారు. అనంతరం మండలి వాయిదా పడింది.

తీర్మానానికి అసెంబ్లీ ఆమోదం : అంతకుముందు సభాపతి గౌరవానికి భంగం కలిగించే వ్యాఖ్యలు చేసిన తాతా మధు, నవీన్‌రెడ్డిపై క్రమశిక్షణ చర్యలకు సిఫార్సు చేస్తూ చేసిన తీర్మానానికి అసెంబ్లీ ఆమోదం తెలిపింది. వైద్యారోగ్యశాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ తీర్మానం ప్రతిపాదించారు. రాజ్యాంగపరమైన అత్యున్నత పదవిలో ఉండి కూడా అవమానం ఎదుర్కోవాల్సి రావటం బాధాకరమని దామోదర రాజనర్సింహ వ్యాఖ్యానించారు. ఇద్దరు మండలి సభ్యులపైనా క్రమశిక్షణా చర్యలకు సిఫార్సు చేస్తూ తీర్మానించారు.

తాతా మధు
తాతా మధు (ETV Bharat)
నవీన్‌కుమార్‌రెడ్డి
నవీన్‌కుమార్‌రెడ్డి (ETV Bharat)

సస్పెన్షన్ ఎత్తివేయాలని డిమాండ్‌ : శాసనమండలి ఆవరణలో బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్సీల ఆందోళన చేపట్టారు. ఇద్దరు ఎమ్మెల్సీలను చట్ట విరుద్ధంగా సస్పెండ్‌ చేశారని శాసనమండలి ఆవరణలో బైఠాయించారు. తాతా మధు, నవీన్‌కుమార్‌పై సస్పెన్షన్ ఎత్తివేయాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

స్పీకర్​పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు - తాతా మధు, నవీన్‌కుమార్‌రెడ్డి రిమాండ్‌ తిరస్కరణ

Last Updated : September 8, 2026 at 6:36 PM IST

TAGGED:

THATHA MADHU SUSPEND
తాతా మధు సస్పెండ్‌
THATHA MADHU AND NAVEEN KUMAR REDDY
MLCS THATHA MADHU SUSPENDS

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