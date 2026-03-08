ఒకప్పుడు టౌన్ హాల్ - నేడు పెద్దల సభ కోసం సేవలు - కొత్తగా పాత అసెంబ్లీ భవనం
నేడు అసెంబ్లీ టౌన్హాల్లోని శాసనమండలి భవనాన్ని ప్రారంభించనున్న సీఎం - 6వ నిజాంకు బహుమతిగా ఆనాటి ప్రజల నిర్మాణం - 113 ఏళ్ల ఘన చరిత్ర కలిగిన భవనంలో ఇక నుంచి శాసనమండలి సమావేశాలు
March 8, 2026
Updated : March 8, 2026 at 8:26 AM IST
Legislative Council Building in Telangana Assembly : ఆ భవనం ఒకప్పుడు టౌన్హాల్! తర్వాత కొన్నాళ్లు శాసనసభ కార్యాకలాపాల కోసం వినియోగం! ఇప్పుడు మళ్లీ పెద్దల సభ కోసం ఆ భవనం సేవలు అందించడానికి ముస్తాబైంది. ప్రజల సొంత డబ్బుతో అప్పటి నిజాం రాజు కోసం నిర్మించిన ఆ భవనం, కాలం మారే కొద్దీ వివిధ అవసరాల కోసం ఉపయోగపడుతోంది. 113 ఏళ్ల ఘన చరిత్ర ఉన్న ఈ టౌన్హాల్ను ఇక నుంచి తెలంగాణ శాసనమండలి కార్యకలాపాల కోసం వినియోగించనున్నారు. శతాబ్దానికి పైగా ఘన చరిత్ర ఉన్న భవనం నేడు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధమైంది.
భాగ్యనగర నడిబొడ్డున ప్రధాన రహదారిపై ఎంతో అందంగా ఉన్న శాసనసభ భవనం అటుగా వెళ్లే ప్రయాణికులను ఆకర్షిస్తూనే ఉంటుంది. హైదరాబాద్ నగర చరిత్రలో భాగస్వామి అయిన ఈ భవనానికి ఎంతో విశిష్టత ఉంది. సహజంగా ప్రభుత్వ భవనాన్ని సర్కారు ఖజానాతోనో లేక దాతల సహకారంతోనో నిర్మించడం సహజం. కానీ ఈ భవనం మాత్రం అందుకు పూర్తి విరుద్ధం. ప్రజలే తమ సొంత డబ్బుతో అప్పటి హైదరాబాద్ నిజాం రాజు కోసం నిర్మించారు.
బహుమతిగా ఇచ్చేలా : హైదరాబాద్ను ఏకఛత్రాధిపత్యంపై శాసించిన అసఫ్ జాహీ వంశంలో ఆరో నిజాం ప్రభువైన మీర్ మహబూబ్ అలీఖాన్ 1866 ఆగస్టు 17న జన్మించారు. రెండున్నరేళ్ల వయసులోనే ఆయనకు రాజ్యానికి రాజుగా పట్టాభిషేకం చేశారు. మీర్ మహబూబ్ అలీఖాన్ 50వ పుట్టినరోజు అంటే 1915 నాటికి బహుమతిగా ఇచ్చేలా ఓ కట్టడాన్ని నిర్మించాలని భావించి ఈ భవనాన్ని తలపెట్టారు. ఓ రాజప్రాసాదంగా ఉండేలా నిర్మించాలని భావించారు. భవన నిర్మాణానికి రూ.19 లక్షలు ఖర్చవుతాయని అంచనా వేశారు. ఆ మొత్తాన్ని ప్రజలే తమ సొంత డబ్బును విరాళంగా ఇచ్చారు.
1905లో ఈ భవన నిర్మాణం ప్రారంభమైంది. రాజస్థాన్, పర్షియన్ శైలిలో ఈ భవనాన్ని అద్భుత సుందరంగా నిర్మించారు. భవనం నిర్మాణంలో ఉండగానే 1911 ఆగస్టు 29న మీర్ మహబూబ్ అలీఖాన్ ఆకస్మికంగా మరణించారు. 1913లో భవన నిర్మాణం పూర్తై అందుబాటులోకి వచ్చింది. మీర్ మహబూబ్ అలీఖాన్ కోసం నిర్మించిన ఈ భవనాన్ని అప్పట్నుంచి టౌన్హాల్గా ఉపయోగిస్తూ వచ్చారు. టౌన్హాల్ పేరిట అప్పట్లోనే ప్రత్యేక స్టాంపును కూడా విడుదల చేశారు. మహబూబ్ అలీఖాన్ కుమారుడైన ఏడో నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ హయాంలో ఈ భవనం వినియోగంలోకి వచ్చింది. నిజాం రాజులు, అధికారులు వివిధ సభలు, సమావేశాలకు టౌన్హాల్ను ఉపయోగించేవారు. అప్పట్నుంచి ఈ భవనం హైదరాబాద్ చరిత్రలో ఓ ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది.
మహా ఉద్దండులను చూసిన భవనం : నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీఖాన్ తన సంస్థానాన్ని భారత ప్రభుత్వంలో విలీనం చేశాక 1952లో జరిగిన మొదటి సాధారణ ఎన్నికల అనంతరం ఈ టౌన్హాల్ను హైదరాబాద్ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ భవనంగా మార్చారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక ఇదే భవనాన్ని శాసనసభ భవనంగా వినియోగించారు. నీలం సంజీవ రెడ్డి, తరిమెల నాగిరెడ్డి, సర్దార్ గౌతు లచ్చన్న, పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య, జూపూడి యజ్ఞ నారాయణ, అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు, ఎన్జీ రంగా, జైపాల్ రెడ్డి, వెంకయ్య నాయుడు, ఆలపాటి ధర్మారావు, పీవీ నరసింహరావు, జలగం వెంగళరావు, చెన్నమనేని రాజేశ్వరరావు, దామోదరం సంజీవయ్య, మర్రి చెన్నారెడ్డి, ఎన్టీఆర్ తదితర ఉద్ధండుల రాజకీయ ప్రసంగాలకు ఈ భవనం చారిత్రక సాక్ష్యంగా నిలిచింది.
1985లో శాసనసభకు నూతన మందిరం నిర్మించేంత వరకు దీన్నే అసెంబ్లీ సమావేశాల కోసం వినియోగించారు. అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలోని టౌన్హాల్ భవనం ముందు 1998లో జాతిపిత మహాత్మాగాంధీ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. 2005 డిసెంబర్ నుంచి ఏడాది పాటు నిర్వహించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ స్వర్ణోత్సవాలకూ పాత భవనమే వేదికగా నిలించింది. ఆ సందర్భంగా పాత భవనానికి మరమ్మతులు చేశారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో 2007లో పెద్దల సభ, శాసనసభ పునరుద్ధరించిన అనంతరం ఈ భవనం మళ్లీ వినియోగంలోకి వచ్చింది. ఉభయసభల సభ్యులను ఉద్దేశించి గవర్నర్ చేసే ప్రసంగాల కోసం జరిగే ఉమ్మడి సమావేశాలకు టౌన్హాల్ వేదికైంది. ఈ సమయంలోనే రాజ్యాంగ నిర్మాత అంబేడ్కర్ విగ్రహాన్ని కూడా టౌన్హాల్ ముందు ఏర్పాటు చేశారు.
శతాబ్దం పూర్తి చేసుకున్న కట్టడం : రెండు అంతస్తులతో ఉన్న ఈ భవనానికి 2013లో వందేళ్లు నిండాయి. 2014లో రాష్ట్ర విభజన అనంతరం టౌన్హాల్ భవనాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభకు కేటాయించారు. ఏపీ శాసనసభా కార్యకలాపాలు ఆ భవనంలోనే కొనసాగాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్యాకలాపాలు విజయవాడకు తరలినప్పటి నుంచి భవనం ఖాళీగానే ఉంది. తెలంగాణ శాసనమండలి కార్యాకలాపాలు ఈ భవనంలోనే నిర్వహించాలని చాలా రోజులుగా కోరుతూ వస్తున్నారు. 2023 డిసెంబర్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన అనంతరం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి భవనాన్ని పరిశీలించి మండలి కార్యాకలాపాలు కొనసాగేలా అవసరమైన మరమ్మతులు చేయాలని ఆదేశించారు.
అందుకు అనుగుణంగా ఆగాఖాన్ ఫౌండేషన్తో కలిసి రహదార్లు, భవనాల శాఖ మరమ్మతులు చేపట్టింది. ఇందుకోసం దాదాపు రూ.30 కోట్ల వ్యయంతో మరమ్మతులు చేశారు. వారసత్వ భవనం అయినందున పూర్తి స్థాయి జాగ్రత్తలు తీసుకొని, ఏడాదిన్నరగా పనులు చేస్తూ వచ్చారు. మరమ్మతులు పూర్తై పునః ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధమైంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా శాసనమండలి హాల్ ప్రారంభోత్సవం నేడు జరగనుంది. చారిత్రక భవనాన్ని పూర్తి స్థాయిలో పరిరక్షిస్తూనే శాసనసభ, మండలి కార్యకలాపాలు ఒకేచోట జరగాలన్న ఉద్దేశంతో మరమ్మతులు పూర్తి చేశారు. సీఎం ఛాంబర్, ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ ఛాంబర్, సెక్రటరీ ఆఫీస్, కౌన్సిల్ సెక్రటేరియట్, మీడియాకు హాల్ తయారు చేశారు. మరో 40, 50 సంవత్సరాల వరకు భవనానికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. ఈ భవనం ముందు గాంధీ విగ్రహానికి మరోవైపు తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
