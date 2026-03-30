శాసనమండలిలో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీల ఆందోళన - సస్పెండ్ చేసిన ఛైర్మన్
వరుస నిరసనలు, నినాదాల దృష్ట్యా బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీలను సస్పెండ్ చేసిన ఛైర్మన్ - సస్పెండైన సభ్యులు బయటకు వెళ్లాలని సూచించిన ఛైర్మన్ - మండలిలో అడుగడుగునా నిరసనలు తెలిపిన బీఆర్ఎస్ సభ్యులు
Published : March 30, 2026 at 11:58 AM IST
BRS MLCs Suspended From Council : శాసనమండలిలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీలు ఆందోళనకు దిగారు. అక్రమ మైనింగ్ అంశానికి సంబంధించి రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్ వ్యవహారంపై సభా సంఘం వేయాలని, మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డిని బర్తరఫ్ చేయాలని వారు శాసన మండలిలో నినాదాలు చేశారు. ఛైర్మన్ పోడియం వద్దకు చేరుకుని ప్లకార్డులు పట్టుకుని ఎమ్మెల్సీలు నిరసన తెలియజేశారు. దీంతో మంత్రి శ్రీధర్బాబు స్పందిస్తూ ఈ అంశంపై సీఐడీ విచారణకు ఆదేశిస్తున్నట్లుగా శాసనసభలో స్పష్టం చేశారన్నారు. సభ సజావుగా సాగేందుకు భారత రాష్ట్ర సమితి పార్టీ సభ్యులు సహకరించాలని కోరారు.
మరోవైపు మండలి ఛైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్రెడ్డి కూడా సభా కార్యక్రమాల నిర్వహణకు సహకరించాలని బీఆర్ఎస్ సభ్యులను పదే పదే కోరారు. పెద్దల సభ గౌరవాన్ని కాపాడాలని మంత్రి శ్రీధర్బాబు విజ్ఞప్తి చేశారు. అయినప్పటికీ భారత రాష్ట్ర సమితి ఎమ్మెల్సీలు ఆందోళన కొనసాగించడంతో వారిని సస్పెండ్ చేయాలని మంత్రి తీర్మానం ప్రవేశపెట్టారు. దీంతో ఈరోజు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీలను మండలి నుంచి సస్పెండ్ చేస్తున్నట్లుగా శాసనమండలి ఛైర్మన్ ప్రకటించారు.
సస్పెండైన సభ్యులు వీరే :
- మధుసూదనాచారి
- రవీందర్రావు
- దేశపతి శ్రీనివాస్
- ఎల్. రమణ
- యాదవరెడ్డి
- సుంకరి రాజు
- నవీన్కుమార్రెడ్డి
- మధుసూదన్
- వాణీదేవి
- పోచంపల్లి శ్రీనివాస్రెడ్డి
- ఎం.కోటిరెడ్డి